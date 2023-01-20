Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:19 mei 2026
Vaak horen we dat het spannend is om de belastingaangifte te verzenden. Met dit stappenplan doorloop je de belangrijkste posten uit de aangifte nog een keer. En kun je daarna met een gerust hart gaan verzenden.
De Belastingdienst vult een aantal gegevens alvast voor je in. Controleer deze gegevens met je jaaropgaven. Het blijkt dat hier vaak fouten in zitten. Onze ervaring is dat de meeste fouten bij bankrekeningen gemaakt worden.
Ben je verplicht fiscale partners? Doe dan samen aangifte. Dit kan niet in je nadeel werken. Je vult alle gezamelijke posten maar 1 keer in. Op die manier heb je de juiste drempelbedragen in je aangifte. Gezamenlijke posten moet je altijd voor 100% verdelen. Door samen aangifte te doen, verdeel je de gezamelijke posten altijd 100%. Hierdoor heb je minder kans op een correctie achteraf.
Mag je kiezen voor fiscaal partnerschap? Bekijk dan eerst de voor- en nadelen hiervan.