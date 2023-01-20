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Stappenplan: check je aangifte voor verzending

Je belastingaangifte versturen spannend? Niet met dit stappenplan. Hiermee controleer je of je de belangrijkste posten uit je aangifte goed ingevuld hebt. Zo vergeet je niets én haal je het maximale uit je aangifte.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:19 mei 2026

Stappenplan inkomstenbelasting

Vaak horen we dat het spannend is om de belastingaangifte te verzenden. Met dit stappenplan doorloop je de belangrijkste posten uit de aangifte nog een keer. En kun je daarna met een gerust hart gaan verzenden.

Stappenplan controleren aangifte

1. Controleer de vooringevulde gegevens

De Belastingdienst vult een aantal gegevens alvast voor je in. Controleer deze gegevens met je jaaropgaven. Het blijkt dat hier vaak fouten in zitten. Onze ervaring is dat de meeste fouten bij bankrekeningen gemaakt worden.

Controleer op:

  • Verkeerde bedragen in jaaropgaven van inkomen of hypotheek
  • Bankrekeningen die niet van jou zijn, zoals bij een machtiging voor de bankrekening van iemand anders.
  • Een gedeelde bankrekening met bijvoorbeeld vrienden, familie of Vereniging van Eigenaren. Deze bankrekening ontbreekt bijvoorbeeld of staat helemaal bij jou. Geef dan aan welk deel van het saldo van jou is.
  • Buitenlandse bankrekeningen
  • Woz-waarde als je bezwaar hebt gemaakt

 

2. Fiscale partner? Doe samen aangifte

Ben je verplicht fiscale partners? Doe dan samen aangifte. Dit kan niet in je nadeel werken. Je vult alle gezamelijke posten maar 1 keer in. Op die manier heb je de juiste drempelbedragen in je aangifte. Gezamenlijke posten moet je altijd voor 100% verdelen. Door samen aangifte te doen, verdeel je de gezamelijke posten altijd 100%. Hierdoor heb je minder kans op een correctie achteraf.

Mag je kiezen voor fiscaal partnerschap? Bekijk dan eerst de voor- en nadelen hiervan.

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