Vaak horen we dat het spannend is om de belastingaangifte te verzenden. Met dit stappenplan doorloop je de belangrijkste posten uit de aangifte nog een keer. En kun je daarna met een gerust hart gaan verzenden.

Stappenplan controleren aangifte

1. Controleer de vooringevulde gegevens

De Belastingdienst vult een aantal gegevens alvast voor je in. Controleer deze gegevens met je jaaropgaven. Het blijkt dat hier vaak fouten in zitten. Onze ervaring is dat de meeste fouten bij bankrekeningen gemaakt worden.