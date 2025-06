Werkelijk rendement box 3 berekenen

In je belastingaangifte wordt de belasting over je vermogen berekend over het fictieve rendement. Bij het berekenen van dit rendement gelden verschillende spelregels. Zoals een vrijstelling voor je belasting betaalt en een drempel voor de schulden. De rechter vindt deze regels niet eerlijk en vindt dat de belasting berekend moet worden over het werkelijk rendement. Hierdoor is er nu de Wet tegenbewijsregeling box 3. Je mag nu kiezen. Als je werkelijk rendement lager is, dan betaal je hier belasting over.