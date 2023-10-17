In dit artikel leggen we uit hoe een aftrekpost belastingvoordeel oplevert. In een ander artikel lees je meer over de regels van de verschillende aftrekposten.

Hoe werkt het?

Een aftrekpost valt in box 1. Dit is de box waar alles van werk en woning in belast wordt. Al je inkomen tel je bij elkaar op. En hierover wordt belasting berekend. Heb je een aftrekpost? Dan mag je deze van je inkomen afhalen. Je belastbare inkomen daalt daardoor. Dat is het bedrag waarover de belasting berekend wordt. En het verschil in belasting met en zonder aftrekpost is je belastingvoordeel.