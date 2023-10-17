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Hoeveel belastingvoordeel heb je bij een aftrekpost?

In de belastingaangifte kennen we verschillende soorten aftrekposten. Iedere aftrekpost kent zijn eigen regels, maar ze hebben allemaal 1 ding gemeen. Ze leveren je meestal belastingvoordeel op. Maar hoeveel is dit? En hoe werkt dit? Lees het hier.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:21 mei 2026

Voordeel niet laten liggen

In dit artikel leggen we uit hoe een aftrekpost belastingvoordeel oplevert. In een ander artikel lees je meer over de regels van de verschillende aftrekposten.

Hoe werkt het?

Een aftrekpost valt in box 1. Dit is de box waar alles van werk en woning in belast wordt. Al je inkomen tel je bij elkaar op. En hierover wordt belasting berekend. Heb je een aftrekpost? Dan mag je deze van je inkomen afhalen. Je belastbare inkomen daalt daardoor. Dat is het bedrag waarover de belasting berekend wordt. En het verschil in belasting met en zonder aftrekpost is je belastingvoordeel.

Hoeveel belastingvoordeel?

De hoogte van het belastingvoordeel hangt van verschillende dingen af:

  • Regels aftrekpost
  • Hoogte inkomen
  • Heffingskortingen
  • Leeftijd

Regels aftrekpost

Niet iedere aftrekpost kun je volledig aftrekken van je inkomen. Soms geldt een drempel. Bijvoorbeeld voor je giftenaftrek. Eén procent van je inkomen is dan niet aftrekbaar.

Of er een beperking is, vind je terug bij de verschillende aftrekposten.

Inkomen, heffingskortingen en leeftijd

Door allerlei maatregelen en veranderingen sinds de invoering zijn de regels per inkomen en leeftijd anders. We lichten dit daarom ook per groep toe.

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