Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:21 mei 2026
In dit artikel leggen we uit hoe een aftrekpost belastingvoordeel oplevert. In een ander artikel lees je meer over de regels van de verschillende aftrekposten.
Een aftrekpost valt in box 1. Dit is de box waar alles van werk en woning in belast wordt. Al je inkomen tel je bij elkaar op. En hierover wordt belasting berekend. Heb je een aftrekpost? Dan mag je deze van je inkomen afhalen. Je belastbare inkomen daalt daardoor. Dat is het bedrag waarover de belasting berekend wordt. En het verschil in belasting met en zonder aftrekpost is je belastingvoordeel.
De hoogte van het belastingvoordeel hangt van verschillende dingen af:
Niet iedere aftrekpost kun je volledig aftrekken van je inkomen. Soms geldt een drempel. Bijvoorbeeld voor je giftenaftrek. Eén procent van je inkomen is dan niet aftrekbaar.
Of er een beperking is, vind je terug bij de verschillende aftrekposten.
Door allerlei maatregelen en veranderingen sinds de invoering zijn de regels per inkomen en leeftijd anders. We lichten dit daarom ook per groep toe.