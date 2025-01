Niet alleen wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij. De overheid heeft een speciale website waarbij je een persoonlijk overzicht krijgt van de wijzigingen voor 2025. Je beantwoordt een aantal vragen over je persoonlijke situatie. Daarna krijg je een overzicht van de wijzigingen die voor jou van toepassing zijn.

Belasting over je vermogen verandert

Belasting over je inkomen

Dit jaar is er voor iedereen die de AOW-leeftijd nog niet heeft een extra schijf bijgekomen.

Het tarief in deze eerste schijf is 1,15% lager dan vorig jaar. Het tarief in de tweede schijf ligt 0,51% hoger. Dat betekent bij een inkomen tot €38.441 maximaal €442 minder belasting betaald. Daarboven verdwijnt dit voordeel langzaam, maar levert je zelfs in het toptarief nog zo’n €250 voordeel op. Het toptarief blijft 49,5%. Dit tarief betaal je als je inkomen hoger is dan €76.817. Dit bedrag ligt €1299 hoger dan in 2024.

AOW

AOW-gerechtigden hadden al 3 schijven. Ook voor hen is het tarief in de eerste schijf verlaagd met 1,15% en de tweede schijf verhoogd met 0,51%. Je betaalt 17,92% over de eerste €38.441 (€38.098 in 2024). Bij een inkomen tussen de €38.441 en €76.817 betaal je 37,48% belasting. Is je inkomen hoger? Dan blijft het tarief 49,5%. Is je inkomen bijvoorbeeld €45.000? Dan betaal je €470 minder belasting dan in 2024.

Heffingskortingen

Niet alleen de belastingtarieven en -schijven veranderen. Ook de heffingskortingen zijn weer aangepast, waardoor je netto-inkomen verandert. Hierdoor wordt vaak het voordeel van de belastingtarieven kleiner.

Te laat aangifte weer iets goedkoper

De belastingrente is per 1 januari verlaagd van 7,5% naar 6,5%. Als je te laat aangifte doet betaal je belastingrente. Ook met de lagere rente kan dit een duur geintje worden. Ben je bijvoorbeeld te laat en moet je €1000 te betalen? Dan komt hier nog €65 (€1000 x 6,5%) aan rente bij.

Tip. Verwacht je geen aangifte te kunnen doen voor 1 mei 2025? Vraag dan alvast een voorlopige aanslag aan. En zorg dat deze iets hoger is dan verwacht. Je aanslag wordt dan een teruggave en zo heb je geen last van de belastingrente.

Aftrekposten

Er komen 6 wijzigingen als het gaat om aftrekposten.

Veranderingen eigen woning

Voor de eigen woning verandert er dit jaar niet zo heel veel. Al zal je door de gestegen WOZ-waarde wel meer belasting gaan betalen. Ben jij het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? En wil je dat rechtzetten? Kom dan in actie. Neem contact op met je gemeente en maak bezwaar tegen de hoogte.

Veranderingen bezwaar maken woz/bpm

Als je bezwaar maakt tegen je woz-waarde heb je recht op een vergoeding. Regel je dit niet zelf, maar maak je gebruik van een bureau zoals ‘Eerlijke WOZ’ of ‘KosteloosBezwaar.nl’? Dan betaalt de gemeente sinds 1 januari 2024 deze vergoeding niet meer aan het bureau, maar direct aan jou als bewoner. In 2025 gaat de vergoeding weer omlaag. De vergoeding bedraagt in 2025 nog maar 12,5% van de vastgestelde vergoedingsbedragen. Je ontvangt alleen een vergoeding als je WOZ aangepast wordt.

Dit geldt ook voor bezwaar maken tegen de BPM-waarde.

Heb je een kleine of geen hypotheek?

Wie een huis heeft zonder hypotheek betaalt elk jaar meer belasting voor de woning. Dat komt door de afbouw van de Wet Hillen. Dat geldt ook voor wie een kleine schuld heeft. Dat is een schuld die zo klein is, dat je geen aftrekpost hebt voor de woning. Die afbouw kost je meer dan wat de tariefdaling je oplevert.

Afschaffen middelingsregeling

De middelingsregeling is een interessante regeling voor mensen met wisselende inkomsten. Dit geldt voor ondernemers en voor mensen met een ontslagvergoeding. Maar denk ook aan vroegpensioen, onbetaalde sabbatical of als je na je pensionering veel minder inkomsten ontvangt.

Bij de regeling wordt de belasting berekend over het gemiddelde van de 3 jaren. Dit levert bij wisselende inkomsten vaak belastingteruggave op. Helaas is de regeling afgeschaft en kun je over 2025 geen middeling meer toepassen.

De middelingsregeling is een ingewikkelde regeling die je veel kan opleveren. Uit onderzoek blijkt dat 85% van de mensen die recht hebben op een teruggave hier geen beroep op doet. Denk hierbij aan een teruggave van minimaal €500. Wil je voor oude jaren controleren of je hier gebruik van kan maken? Kijk dan op Berekenhet.nl.

Vergoedingen werkgever

Een werkgever mag verschillende vergoedingen belastingvrij verstrekken.

Vrijstelling schenkbelasting

In 2025 zijn de jaarlijkse bedragen weer verhoogd.

Aan kinderen mag je in 2025 belastingvrij tot €6713 per kind schenken.

Aan anderen mag je in 2025 per persoon maximaal €2690 belastingvrij schenken.

Ook de eenmalige schenkingen zijn weer verhoogd.

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen €32.195 ontvangen.

Voor de dure studie kun je je kind eenmalig €67.064 schenken.

Aanpassing vrijwilligersvergoeding

Per 1 januari 2025 blijft de vrijwilligersvergoeding gelijk. De bedragen blijven maximaal €210 per maand en €2100 per jaar. Alleen het bedrag per uur verandert iets. Die gaat naar €5,60. De vergoeding die je krijgt voor je vrijwilligerswerk toets je aan de 3 bedragen. Tel ook je vergoeding voor de gemaakte onkosten hierbij op. Zoals bijvoorbeeld reisvergoeding.

Ontvang voor een middag €15? Dan moet je minimaal 3 uur bezig zijn geweest. En je kunt niet alle maanden €210 ontvangen. Want dan komt het jaarbedrag weer hoger uit dan €2100. Ontvang je wel meer? Dan betaal je hier belasting over.

Als je afziet van een vergoeding voor je werk bij een goed doel, dan is dit een gift. Je kunt deze gift weer aftrekken in je belastingaangifte.

Toeslagen

De bedragen voor de toeslagen zijn verhoogd. Loop geen toeslag mis en maak een proefberekening om te zien of je recht hebt op een toeslag. En geef je nieuwe inkomen door als je al toeslag kreeg. Zo voorkom je dat je achteraf terug moet betalen.

