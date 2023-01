Hypotheek en belastingaangifte: veel gestelde vragen

De veelgestelde vragen

1. Wanneer is de woning je eigendom?

Om te bepalen wanneer de woning je eigendom is, kijk je naar de datum waarop je bij de notaris bent geweest.

Dit geldt ook voor de aankoop- of verkoopdatum van een woning. Het maakt niet uit wanneer je verhuist of wanneer je bij de makelaar het voorlopig (ver)koopcontract getekend hebt. De datum van de overdracht bij de notaris is leidend.

Voorbeeld

Sharita en Ummet hebben in januari 2021 een andere woning gevonden en bij de makelaar het voorlopig koopcontract getekend. In maart 2021 verkopen ze hun eigen woning. Op 15 augustus 2021 zitten ze bij de notaris om hun eigen woning over te dragen. Daarna wonen ze bij de ouders van Sharita. Op 20 oktober is de overdracht van hun nieuwe woning. Sharita en Ummet gaan eerst klussen en op 15 november slapen ze voor het eerst in de woning. Op 2 november hebben ze zich bij de gemeente ingeschreven in hun nieuwe woning. Op 20 oktober zijn Sharita en Ummet eigenaar geworden van de woning.