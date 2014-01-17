Wat lees je in dit artikel?

Na een overlijden krijg je te maken met verschillen belastingaangiftes. In dit artikel lees je algemene informatie over hoe je een aangifte inkomstenbelasting doet van een overledene. Wil je informatie over de inhoud van de aangifte? Lees dan het artikel: ‘Vermijd valkuilen voor de belastingaangifte van een overledene’. In het artikel: ‘Erfenis aangeven in je belastingaangifte’ lees je hoe een erfenis invult in je eigen aangifte. En wil je meer informatie over de aangifte voor de erfbelasting? Kijk dan in ons dossier Erven en Schenken.

Hoe doe je aangifte?

Ook over het belastingjaar waarin iemand overlijdt doe je aangifte inkomstenbelasting. Je bent dit verplicht als je een brief van de Belastingdienst ontvangt. Ontvang je geen brief, dan raden we aan om toch de aangifte in te vullen. Zo loop je een eventuele teruggave van te veel ingehouden loonheffing niet mis. Komt er een betaling uit? Dan ben je verplicht om de aangifte in te sturen.

Papieren aangifte

Meestal stuurt de Belastingdienst een papieren aangifte formulier, het zogenoemde F-biljet, naar de erfgenamen. Dit gebeurt binnen 5 maanden na een overlijden. Geen biljet ontvangen? Vraag het dan op bij de Belastingdienst via 0800-235 83 54, het nummer van de Nabestaandendesk van de Belastingdienst. Het biljet is pas vanaf juni van datzelfde jaar beschikbaar.

Als hulpmiddel bij het invullen van een papieren aangifte kun je gebruik maken van een online voorbeeld. Er is online een proefaangifte van de Belastingdienst beschikbaar. Kies daarbij voor 'formulier aangifte 2025|IH'. En daarna voor 'blanco'. Deze online aangifte is anoniem. Je kunt de aangifte niet verzenden of bewaren. Wel kun je een pdf opslaan of afdrukken. De uitkomst van de proefaangifte kun je dan in de papieren aangifte invullen.

Is je partner overleden en wil je samen aangifte doen op papier? Dan heb je zelf een aparte papieren aangifte nodig. Dit is een P-biljet. Je kunt deze opvragen bij de Nabestaandendesk.

Digitaal aangifte doen

Je bent niet verplicht om aangifte op papier te doen, digitaal aangifte doen kan ook. Hiervoor heb je een nabestaandenmachtiging nodig. Al kun je ook aangifte doen met de DigiD van de overledene. Deze wordt 1 jaar na het overlijden geblokkeerd. Officieel mag je deze niet meer gebruiken. Dat valt onder identiteitsfraude. Maar de Belastingdienst neemt de ingediende aangifte via deze weg wel in behandeling.

Nabestaandenmachtiging

Met een nabestaandenmachtiging kun je aangifte inkomstenbelasting doen en toeslagen bekijken en wijzigen. De executeur of de erfgenamen vragen de machtiging online aan. Als er een testament is, is een verklaring van erfrecht of verklaring van executele nodig. Voor beide verklaringen moet je naar de notaris. In deze verklaring staat wie de executeur is. Zo weet de Belastingdienst of de juiste persoon de machtiging aanvraagt.

Machtigen

Tijdens de aanvraag van de nabestaandenmachtiging kun je ook iemand anders machtigen. Deze persoon kan dan de aangifte voor je invullen. Dat is handig als bijvoorbeeld een vriend of familielid de aangifte altijd invult.

Wie is verantwoordelijk voor de aangifte?

Is er een testament en is er een executeur benoemd? Dan is deze verantwoordelijk voor de aangifte. Kijk wel even naar taakomschrijving in het testament. Soms mag een executeur alleen de uitvaart regelen.

Erfgenamen

Als er geen testament is, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk. Meestal bepalen de erfgenamen met elkaar wie de financiële zaken afwikkelt. Dit wordt dan vastgelegd bij de notaris in een zogeheten boedelvolmacht. Deze persoon is de vertegenwoordiger van de erfgenamen en doet meestal de aangifte inkomstenbelasting.

Fiscale partner

Als er een fiscale partner is, mag de partner de aangifte doen. In ieder geval ondertekent de partner het F-biljet. Zelfs als iemand anders de aangifte invult.

Aangifte uitbesteden

Kun of wil je de aangifte niet zelf doen? Dan kun je de aangifte door iemand anders laten invullen. Zoals een belastingadviseur of hulp van een vakbond of ouderenorganisatie. Vergeet niet om deze persoon te machtigen als je de nabestaandenmachtiging gaat aanvragen. Anders wordt het een papieren aangifte.

Wanneer doe je aangifte?

In ieder geval voor 1 mei van het jaar na overlijden. De papieren aangifte kun je tussen de ontvangst datum en 1 mei terugsturen. De digitale aangifte vul je alleen tussen 1 maart en 1 mei na het jaar van overlijden in. Het aangiftepakket is namelijk niet eerder beschikbaar.

Tip. Is je partner overleden? Wacht dan tot je zelf ook aangifte doet. Zo kun je kijken of het voordeliger is om apart of samen aangifte te doen. Het verdelen van een aantal posten in je aangifte, kan voordeel opleveren.

Welke aangifte eerst?

De aangifte inkomstenbelasting over het jaar van overlijden is van invloed op de aangifte erfbelasting. Deze verhoogt of verlaagt de waarde van de nalatenschap en daardoor betaal je meer of minder erfbelasting. Doe daarom eerst de aangifte inkomstenbelasting en daarna de aangifte erfbelasting.

Maar dit lukt niet altijd. Bijvoorbeeld doordat het overlijden in februari plaatsvond en je nog als fiscaal partners aangifte wilt doen. De termijn voor de aangifte erfbelasting is 8 maanden, maar de aangifte inkomstenbelasting kan pas in het volgende jaar. Er zijn dan 3 oplossingen:

Uitstel aanvragen voor de aangifte erfbelasting.

In de papieren aangifte erfbelasting de letters PM (pro memorie) opnemen voor het bedrag van de inkomstenbelasting.

Online kun je via de proefaangifte een schatting maken van het bedrag.

Alle mogelijkheden zijn goed. Kijk welke voor jullie situatie het beste werkt. Als je bij de opties 2 en 3 het juiste bedrag weet, stuur je een brief naar de Belastingdienst. Belastingdienst/Erfbelasting, postbus 4660, 5061 ER Eindhoven.

In de brief verzoek je om aanpassing van de aangifte en vermeld je het juiste bedrag. Heb je online aangifte gedaan? Dan kun je je aangifte aanpassen en opnieuw insturen.

De aangifte erfbelasting is dan op haar beurt weer van invloed op de aangifte inkomstenbelasting van de erfgenamen. Zie hiervoor ook het artikel: ‘Vermijd valkuilen belastingaangifte overledene’.

Voor overlijdens in 2026 gaat de aangiftetermijn voor de erfbelasting naar 20 maanden. Hierdoor wordt het makkelijker om eerst aangifte inkomstenbelasting en daarna aangifte erfbelasting te doen.

Uitstel aanvragen erfbelasting

Je kunt uitstel aangifte erfbelasting aanvragen als aangifte binnen 8 maanden na het overlijden niet lukt. Bijvoorbeeld omdat de verdeling nog niet rond is, je nog aangifte inkomstenbelasting moet doen of nog niet alle informatie hebt. Je betaalt dan na de 8 maanden wel belastingrente. Dat kost je 5% rente (2026) op jaarbasis. Om die rente te voorkomen, raden we aan een voorlopige aanslag voor de erfbelasting aan te vragen.

Voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen

Download op de website van de Belastingdienst het formulier voorlopige aanslag. Dit is een papieren aangifte. Online aanvragen is niet mogelijk. Vul in het formulier de gegevens van de erfgenamen in. En het bedrag dat zij waarschijnlijk gaan krijgen. Hoe beter de schatting, hoe lager de rente achteraf.

Je hoeft geen berekeningen te maken of mee te sturen. Maar maak wel een zo goed mogelijke schatting. Dit kun je doen in het aangifteprogramma van de erfbelasting. Als je daar alles invult, krijg je uiteindelijk een berekening van de erfbelasting. Zolang je deze aangifte niet instuurt, kun je nog aanpassingen doen. Je stuurt de aangifte pas in als je alle gegevens ontvangen en ingevuld hebt.

Aangifte doen over eerdere jaren

Soms kun je met de nabestaandenmachting oude jaren inzien. Zie je dit niet? Kijk dan of de overledene een kopie bewaarde op de computer of in de administratie. Als deze er niet is, kun je bij de Belastingdienst navragen of er aangifte gedaan is. Bel hiervoor naar de Nabestaandendesk 0800 – 235 83 54.

Soms kun je met een nabestaandenmachtiging aangifte over eerdere jaren doen. Lukt dit niet? Dan kun de aangifte op papier doen. Hiervoor vraag je een aangifteformulier P op bij de Belastingdienst via de nabestaandendesk 0800 – 235 83 54. Maak het jezelf makkelijker door online een proefaangifte te doen. Zo weet je precies wat je kunt invullen. De aangifte stuur je naar het belastingkantoor van de overledene. Deze vind je op de website van de Belastingdienst.

Eerdere aangiften aanpassen

Ontdek je een fout in een eerdere aangifte? Bijvoorbeeld een vergeten aftrekpost of verkeerde waarde? Kijk dan of je via de nabestaandenmachtiging de aangifte opnieuwe kunt insturen. Lukt dit niet? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst waarin je uitlegt wat je wilt aanpassen en waarom. Je kunt de brief naar het belastingkantoor van de overledene sturen. Welke dit is en het adres ervan, staat op de aanslag van de aangifte die je wilt aanpassen.