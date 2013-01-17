Ziektekosten/specifieke zorgkosten

Bij deze aftrekpost gaat het om ziektekosten die niet gedekt zijn door de zorgverzekering.

Je kunt deze kosten aftrekken voor:

Jezelf.

Je fiscale partner.

Kinderen jonger dan 27 jaar.

Je inwonende en zorgafhankelijke ouders, broers en zussen.

Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder die tot je huishouden horen.

Niet alle kosten aftrekbaar

Je zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als deze hoger zijn dan je persoonlijke drempelbedrag. Alleen in die situatie heeft je zorgkosten opzoeken en invullen zin. De hoogte van deze drempel hangt af van je drempelinkomen. Dat is het inkomen in box 1, box 2 en box 3, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten. Doe je samen aangifte? Neem dan het inkomen van jullie samen. Kijk of bereken vervolgens welke drempel bij je drempelinkomen hoort.

Drempelinkomen 2025 Hoogte drempel €0 tot en met €9534 €164 €9535 tot en met €50.635 drempelinkomen x 1,65% meer dan €50.635 €835 + 5,75% van het bedrag boven €50.635

Kijk hier voor eerdere belastingjaren.

In de aangifte

Geen zin om zelf te rekenen? Ook in de aangifte kun je bij de zorgkosten zien hoe hoog de drempel in dat jaar voor jou is. Je vindt het onder het kopje ‘uitgaven’ en vink daarna het kopje zorgkosten aan. Daar vul je ook de kosten in.

Vergeten aftrekbare zorgkosten

In het artikel: 'aftrekpost zorgkosten' lees je meer over welke kosten je kunt aftrekken. Ook vind je er een overzicht van de kosten die vaak vergeten worden. En we hebben de kosten die je niet mag aftrekken op een rij gezet. Of bekijk het overzicht van de Belastingdienst.

Giften

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar. Dat geldt ook voor giften aan kerken en politieke partijen. Een gift is aftrekbaar als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je doet de gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Ga na of een goed doel een ANBI is.

Je moet de gift schriftelijk bewijzen met bankafschriften.

Drempel en maximum

Voor giften geldt een drempel. Geef je minder aan goede doelen dan het bedrag van de drempel, dan zijn je giften niet aftrekbaar. De hoogte van deze drempel is 1% van je drempelinkomen, maar in ieder geval €60. Dit is het inkomen van de 3 boxen samen, vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. Als je samen aangifte doet, neem je het inkomen van jullie samen.

Naast het minimum geldt er ook een maximum. Je kunt maximaal 10% van je drempelinkomen aftrekken.

Verschillende soorten giften

Giften zijn er in verschillende varianten die soms ook extra aftrek opleveren zoals periodieke giften of culturele giften. Hoe je dit voordeel het best benut en wanneer een gift aftrekbaar is, leggen we je uit in het artikel 'Aftrekpost giften'. Je vindt daar informatie en tips over giften aan verenigingen en hoe je als vrijwilliger je vrijwilligersbijdrage aan een goed doel kunt schenken met belastingvoordeel.

Vrijgestelde schenkingen zijn niet aftrekbaar

We krijgen vaak de vraag of vrijgestelde schenkingen aan bijvoorbeeld je kinderen aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. Dat zijn ze niet. Het woord 'vrijgesteld' slaat op de vrijstelling van de schenkbelasting. Niet op een vrijstelling in de aangifte inkomstenbelasting.

In je aangifte

De giften vul je in je aangifte in onder het kopje ‘uitgaven’. Daarna vink je het vak je ‘giften aan’ aan. In het volgende scherm kun je zien hoe hoog de drempel voor jou is. In de aangifte geef je aan of er sprake is van een periodieke of een culturele gift.

Reiskosten: woon-werkverkeer

Reis je van en naar je werk met het openbaar vervoer? En krijg je geen of te weinig vergoeding van je werkgever? Waarschijnlijk kun je dan geld terugkrijgen voor de reiskosten als je aan de volgende voorwaarden voldoet.

De afstand van het woon-werkverkeer is meer dan 10 kilometer

Je gaat 1x per week of minimaal 40 dagen per jaar naar een vaste werkplek

Je hebt een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring .

Verklaring

Reis je met een NS-jaarkaart, NS-maandkaart, NS-jaartrajectkaart, OV-jaarkaart of een zakelijke OV-chipkaart of abonnement van je werkgever? Dan stuurt de vervoerder de verklaring automatisch naar de Belastingdienst. Reis je met een persoonlijke OV-chipkaart, losse kaartjes of bankpas? Vraag dan een reisverklaring bij je werkgever aan. En zorg dat je de bewijzen van je kosten bewaart. Let op: De transacties van je OV-chipkaart worden maar 18 maanden bewaard.

Reis je met een anonieme OV-chipkaart? Dan heb je geen recht op reisaftrek. Je kunt dan namelijk je kosten niet aantonen. Reis je met een dal voordeel abonnement van NS? Informeer dan bij de NS of een verklaring mogelijk is.

Hoogte aftrek

Hoeveel voordeel je hebt, is afhankelijk van de reisafstand en het aantal reisdagen, maar kan in 2025 oplopen tot €2609 per jaar. Meer informatie vind je in deze tabel.

In je aangifte

In de aangifte via Mijn Belastingdienst vul je 'ja' in bij de vraag of je met het openbaar vervoer naar je werk reist. Je krijgt deze vraag na het invullen van je inkomen. Ontvang je een vergoeding van je werkgever? Dan haal je dit bedrag eraf.

Kosten voor je woning en hypotheekrente

Na het kopen van een eigen woning mag je in veel gevallen de rente van de lening voor de woning aftrekken. Maar ook verschillende kosten voor de aankoop van de woning of het afsluiten van de lening kun je aftrekken. We hebben ze op een rij gezet voor je in het artikel: 'Eenmalige aftrekbare kosten aankoop woning'.

Checklist huizenbezitters

Bekijk de belangrijkste aandachtspunten voor huizenbezitters in de checklist voor huizenbezitters. Hierin vind je informatie over verhuizen, verbouwen en andere bijzondere situaties voor je woning en de belasting.

Drempel

Voor de aftrek van de hypotheekrente geldt een drempel. Deze drempel is het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de waarde van je woning. Is de betaalde rente hoger dan het eigenwoningforfait? Dan is het meerdere je aftrekpost.

Je ziet deze drempel niet direct in je aangifte. Het eigenwoningforfait wordt automatisch berekend als je de gegevens over je woning invult. Bij de berekening van de belasting onder het kopje ‘overzicht belasting en premies’ kun je het bedrag terugvinden. Kijk onder 'inkomstenbelasting'. In het overzicht klik je onder inkomen ‘Box 1: werk en woning’ open. Vervolgens kies je bij eigen woning voor ‘bekijk’. Hier zie je de hoogte van het eigenwoningforfait.

In je aangifte

De hypotheekrente is vaak al voor een deel ingevuld. De bijkomende kosten zijn dat in elk geval niet. Je vult dit alles in onder het kopje ‘hypotheek en andere schulden’. Wil je meer informatie over de vragen uit de belastingaangifte inclusief toelichting en tips? Bekijk de vragen dan in het artikel: 'Hypotheekvragen aangifte inkomstenbelasting'.

Lijfrente/aanvullend pensioen

Spaar of beleg je zelf voor een extra pensioen? Dan krijg je tot wel 49,5% van je inleg terug. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden, zoals geld storten in een lijfrenteverzekering of op een speciale geblokkeerde bankrekening.

Hoeveel je mag inleggen hangt af van je inkomen en hoeveel pensioen je eventueel via een werkgever opbouwt. De regels hiervoor zijn sinds 1 januari 2023 veranderd. En hierdoor kan bijna iedereen extra sparen voor zijn of haar pensioen.

We hebben de voorwaarde en de veranderingen in het artikel: 'Aftrekpost lijfrente' toegelicht.

In je aangifte

Je vult het bedrag dat je betaald hebt aan je verzekering of bank in onder het kopje ‘uitgaven’. Vink daarna het vakje uitgaven voor lijfrente aan. Je mag alleen de bedragen aftrekken die je in het kalenderjaar betaald hebt. Deze aftrekpost is persoonlijk. Je kunt alleen het bedrag dat je voor jezelf hebt betaald aftrekken in je eigen aangifte.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een aftrekpost voor degene die hem betaalt. De partner die de alimentatie ontvangt, betaalt er juist belasting over in box 1. Ook alimentatie of een vergoeding aan iemand met wie je ongehuwd samenwoonde kan aftrekbaar zijn. Dat is zo als deze de alimentatienormen die rechters gebruiken niet overschrijdt.

Blijft je ex in jullie huis wonen?

Misschien woont je ex in een huis dat nog voor een deel van jou is? In de eerste 2 jaar blijft de hypotheekrente vaak wel aftrekbaar als partneralimentatie of als aftrekbare hypotheekrente. Je moet ook nog steeds het eigenwoningforfait opgeven over het deel van de woning dat je eigendom is.

Neem bij uit elkaar gaan de moeite om de regels echt goed door te nemen. Het komt heel vaak voor dat ex-partners geen van beiden rente kunnen aftrekken, omdat ze de regels niet goed hebben toegepast.

Blijf jij in het huis wonen? Of is de woning maar van 1 van jullie? Dan zijn de regels net weer anders. De Belastingdienst heeft alle opties in een overzicht uitgewerkt.

Na 2 jaar minder voordeel

Is de woning 2 jaar na je eigen vertrek uit de woning nog steeds je eigendom of voor een deel van jou? Dan wordt de belastingregeling van de ene op de andere dag een stuk onvoordeliger. Het is daarom aan te raden dat het huis voor de 2 jaar in de verkoop gaat of dat je ex hem overneemt.

Let op: kinderalimentatie kun je niet aftrekken in de belastingaangifte.

In je aangifte

Je vult ontvangen alimentatie in je aangifte in onder het kopje ‘inkomen’. Vink vervolgens het vakje ‘ontvangen alimentatie’ aan. Daarna vul je de vragen in over de woning en de hypotheekrente. Als het goed is, wordt dan de rente en het eigenwoningforfait op de juiste manier ingevuld. Vervolgens krijg je vragen over de hoogte van de alimentatie die je op andere manieren ontvangen hebt, zoals maandelijkse bedragen. Heb je kosten gemaakt voor je alimentatie? Dan kun je die hier ook opgeven.

Betaalde alimentatie

Als je alimentatie betaalt, vul je dit in onder het kopje ‘uitgaven’. Vervolgens vink je het vakje ‘uitgaven voor alimentatie aan een ex-partner’ aan. En vul je het bedrag en de gegevens in aan wie je de alimentatie betaald hebt.

Weekenduitgaven gehandicapten

Heb je een gehandicapt kind van 21 jaar of ouder die in een inrichting wordt verpleegd? Dan mag je meestal kosten aftrekken als je kind in de weekenden en vakanties bij je thuis komt. Dit geldt ook voor ernstig gehandicapte broers of zussen die je verzorgt.

Mentor of belangenbehartiger

Als je mentor of belangenbehartiger bent van een ernstig gehandicapt persoon mag je ook kosten voor de verzorging thuis of op een vakantieadres aftrekken.

Aftrekbare kosten

Je kunt in 2025 €13 per dag thuis of op vakantie aftrekken. De haal- en brengdagen tellen ook mee. Ook mag je in 2025 €0,23 per kilometer voor het halen en brengen met de auto aftrekken. Voor de afstand neem je altijd de kilometers van huis naar de zorginstelling. Niet naar het vakantieadres of een andere plek waar je geweest bent.

Tip. Hou als bewijs van de kilometers in een agenda of in excel bij wanneer de haal- en brengdagen waren. Zo kun je tijdens het invullen van de aangifte het aantal dagen en kilometers makkelijker uitrekenen.

In je aangifte

Je kunt de kosten onder de 'uitgaven voor tijdelijke verblijf thuis van een gehandicapte' aftrekken. Deze vind je onder het kopje ‘uitgaven’ in je aangifte. Kijk wel goed waar de aftrek het meeste voordeel oplevert. Kosten voor het halen en brengen kun je ook als zorgkosten aftrekken. Beide mag niet. Je moet een keuze maken. Ontvangen vergoedingen voor deze kosten moet je eraf halen.

Let op: De Belastingdienst weigert de aftrekpost wel eens als de persoon met een handicap zelf veel spaargeld heeft of een behoorlijk inkomen. Het kan helpen om dan een bezwaarschrift te sturen. Verwijs daarin naar deze brief van de Tweede Kamer (onder 'Weekenduitgaven voor gehandicapten').

Studiekosten

Sinds 2022 bestaat de aftrekpost voor studiekosten niet meer.

Aftrekposten en je belastingaangifte

De hypotheekrente staat vaak al ingevuld in je aangifte, maar andere aftrekposten niet. Kijk daarom of je aftrekposten hebt. Is dat zo? Doe dan aangifte via Mijn Belastingdienst. De aangifte-app kun je dan niet gebruiken, omdat je hierin de aftrekbare kosten niet kwijt kunt.

Je hoeft geen bewijzen van je aftrekposten mee te sturen met je aangifte, maar de Belastingdienst kan er wel om vragen. Bewaar ze daarom goed.

Tip: Download of print je bankafschriften met afschrijvingen van je zorgkosten. Dan hoef je deze niet achteraf bij de bank op te vragen.

Belastingvoordeel

Je trekt aftrekposten niet af van het belastingbedrag dat je moet betalen. Maar van je belastbare inkomen (in box 1). Een aftrekpost van €1000 levert je helaas nooit €1000 in je portemonnee op. Hoeveel geld je er wél mee bespaart, hangt af van je belastingtarief in box 1.

Hoeveel belastingvoordeel je krijgt en waar je op moet letten, leggen we uit in het artikel ‘Hoeveel belastingvoordeel heb je bij een aftrekpost’.

Samen aangifte doen

Doe je samen aangifte? Dan kun je veel van de aftrekposten tussen jullie verdelen. Dit levert soms een extra belastingvoordeel op. Maar het kan ook een nadeel zijn. Bij sommige aftrekposten geldt dan een hogere drempel. Dit hangt af van jullie inkomen.

Alleen aangifte doen lijkt dan slimmer. Helaas kan dit in de meeste gevallen niet. Als je verplicht elkaars fiscale partner bent, tellen jullie beide inkomens mee voor de hoogte van de drempel. Zelfs als je apart aangifte doet.

Lees meer over: Wanneer ben je elkaars fiscale partner?

Aftrekpost vergeten

Ben je in een oude belastingaangifte een aftrekpost vergeten? Geen probleem. Je kunt deze fout tot 5 jaar terug herstellen. In 2026 kun je alsnog een aftrekpost uit 2021 terugvragen. Hoe je dit doet lees in het artikel 'Hoeveel belastingvoordeel heb je bij een aftrekpost’.