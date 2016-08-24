Welke ritten tellen mee?

De kosten voor bezoeken aan onderstaande personen tellen mee voor de aftrekpost. Al gelden voor sommige bezoeken wel extra voorwaarden.

Artsen

Voor ritten naar artsen (huisarts, tandarts, medisch specialist) gelden geen aanvullende voorwaarden.

Therapeuten

Ritten naar de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut vallen ook onder die aftrekpost. Maar alleen als je een verklaring hebt. In de verklaring staat onder andere wat de klachten zijn en hoeveel behandelingen nodig zijn. Voor een reeks behandelingen is in totaal 1 verklaring nodig. Je kunt die ook achteraf nog opvragen. Staat je therapeut er niet bij? Dan valt deze mogelijk onder andere paramedici.