Aftrekbare vervoerskosten bij artsenbezoek

De zorgverzekering vergoedt de meeste zorg die we nodig hebben, maar de ritten naar bijvoorbeeld het ziekenhuis zijn vaak voor eigen rekening. Vooral als je veel ritten maakt om medische redenen, is dat best wel kostbaar. De Belastingdienst betaalt gelukkig vaak wel een deel mee. Welke ritten tellen mee en hoe zit het met de voorwaarden?
Carola van Dorp

Bijgewerkt op:4 december 2025

aftrekbare vervoerskosten bij artsenbezoeks belasting

    Welke ritten tellen mee?

    De kosten voor bezoeken aan onderstaande personen tellen mee voor de aftrekpost. Al gelden voor sommige bezoeken wel extra voorwaarden.

    Artsen

    Voor ritten naar artsen (huisarts, tandarts, medisch specialist) gelden geen aanvullende voorwaarden.

    Therapeuten

    Ritten naar de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut vallen ook onder die aftrekpost. Maar alleen als je een verklaring hebt. In de verklaring staat onder andere wat de klachten zijn en hoeveel behandelingen nodig zijn. Voor een reeks behandelingen is in totaal 1 verklaring nodig. Je kunt die ook achteraf nog opvragen. Staat je therapeut er niet bij? Dan valt deze mogelijk onder andere paramedici.

