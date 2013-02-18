Wat als je te laat belastingaangifte doet?

Je belastingaangifte insturen na 30 april heeft een aantal gevolgen:

Wanneer krijg je een boete?

Als je een brief van de Belastingdienst krijgt dat je aangifte moet doen, ben je verplicht om aangifte te doen. Vergeet je om vóór 1 mei aangifte te doen of uitstel aan te vragen? Dan krijg je gelukkig niet gelijk een boete. De Belastingdienst stuurt eerst een herinnering, vaak in juni, en daarna een aanmaning, vaak in september.

10 werkdagen om aangifte te doen

Na deze brief heb je nog een aantal dagen de tijd om de aangifte alsnog in te sturen. Meestal is dat 10 werkdagen. De datum staat in de brief. Heb je na de datum van de brief met de aanmaning nog geen aangifte gedaan? Dan ben je echt te laat en krijg je wel een boete, zelfs als je maar een paar minuten te laat bent. Het maakt ook niet uit of je belasting moet betalen of terugkrijgt.

Hoogte boete

De eerste keer krijg je een verzuimboete van €469. Ben je daarna weer te laat? Dan is de boete ook €469. Ben je dan nog een keer te laat, dan worden de boetes hoger. Deze kan oplopen tot maximaal €6709.

Op de website van de Belastingdienst staat ook een bedrag van €82 voor het te laat aangifte doen. Dit bedrag geldt alleen voor de aangifte omzetbelasting van ondernemers.

Als de Belastingdienst kan bewijzen dat je bewust (in juridische termen: met opzet of grove schuld) geen aangifte deed, kun je een boete krijgen die nog hoger is dan €6709. Het bedrag van de boete hangt af van belasting die je schuldig bent. Dit heet officieel een vergrijpboetes. Deze boetes worden maar weinig opgelegd.

Alsnog aanslag inkomstenbelasting

Je krijgt dus eerst een herinnering en een aanmaning. Ben je dan nog te laat, dan stuurt de Belastingdienst naast de boete ook een aanslag inkomstenbelasting. De Belastingdienst legt dan een zogenaamde 'ambtshalve aanslag' op. Daarvoor baseert ze zich op een geschat belastbaar inkomen.

Bezwaar maken

Die schatting moet uitgaan van een redelijke situatie. Maar in de praktijk krijg je meestal een hoge aanslag opgelegd. De Belastingdienst verwacht dat je wel zult protesteren als deze écht te hoog is.

Het bezwaar maken tegen een ambtshalve aanslag gaat op dezelfde manier als tegen een normale aanslag. Maar de bewijslast is wel zwaarder. Dit betekent dat jij moet bewijzen dat de gegevens in de ambtshalve aanslag verkeerd zijn.

Heb je de belastingaangifte ingediend na het verstrijken van alle extra termijnen maar voor het opleggen van de aanslag? Dan baseert de Belastingdienst de aanslag vaak alsnog op die aangifte. De boete krijg je dan waarschijnlijk wel.

Belastingteruggave duurt langer

Heb je de belastingaangifte op of na 1 mei indient en krijg je geld terug? Dan moet je langer wachten. De Belastingdienst streeft dan naar uitbetaling binnen 13 weken na het indienen van de aangifte en niet naar uiterlijke uitbetaling in de eerste week van juli.

Je ontvangt over de teruggave geen belastingrente. Tenzij de Belastingdienst veel te lang treuzelt bij het opleggen van de aanslag.

Rente betalen over belastingaanslag

Dien je de aangifte te laat in, dan betaal je waarschijnlijk rente over de aanslag. Tenminste, als blijkt dat je over 2025 belasting moet bijbetalen. Het belastingrentetarief is per 1 januari 2026 verlaagd naar 5%, daarvoor was de rente vanaf 1 januari 2025 6,5%.

Tip: Zie je al aankomen dat je niet op tijd aangifte kunt doen? Vraag dan een voorlopige aanslag over 2026 aan. Doe dit wel uiterlijk voor 1 mei. De aanslag moet je wel in 1 keer betalen. Dit komt omdat het jaar al voorbij. Heb je al een voorlopige aanslag ontvangen? Pas voor 24 maart de gegevens aan en stuur een nieuwe verzoek in.

Invorderingsrente

Als je een belastingaanslag te laat betaalt, krijg je te maken met invorderingsrente. Per 1 januari 2026 is de invorderingsrente 4,3%. De Belastingdienst rekent ook invorderingsrente als je uitstel van betaling hebt aangevraagd.

Geen aangiftebrief ontvangen?

De herinneringsprocedure en boeteprocedure geldt alleen als je van de Belastingdienst een bericht krijgt om aangifte te doen. Toch krijg je in de volgende situatie wel een boete:

Je kreeg geen aangiftebrief.

Je moet wel belasting betalen of verplicht aangifte moet doen.

Dan kun je een boete krijgen van maximaal €6709.

Geen verplichte aangifte

Heb je geen aangiftebrief ontvangen? En krijg je geld terug? Dan heb je 5 jaar de tijd om alsnog aangifte te doen. In 2026 kun je nog aangifte doen over het jaar 2021.