Een samenlevingscontract kun je volledig aanpassen naar jullie wensen. Hiervoor moet je wel veel doen en zelf regelen. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is makkelijker omdat de wet veel voor je regelt. Als je weet wat de verschillen zijn, kun je beter kiezen wat bij jou past.

Niets geregeld, en dan?

Je bent niet verplicht om iets te regelen als je gaat samenwonen. Dat doe je vooral voor als het ‘misgaat’ en de relatie eindigt. Zoals bij overlijden of uit elkaar gaan.

Regel je niets? Dan moeten jullie samen uitzoeken van wie wat is. Wat was de bedoeling, wie kan bewijzen wat van wie is? En hoeveel gun je elkaar op dat moment? Dat kan lastig zijn als je bijvoorbeeld samen een huis gekocht hebt. Als je overlijdt, moeten je nabestaanden dit met je partner regelen.

Als je trouwt of kiest voor een geregistreerd partnerschap regelt de wet van alles voor je. Bij een samenlevingscontract maken jullie zelf de afspraken.

Geregistreerd partnerschap

Een huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. Als we het in dit artikel hebben over trouwen bedoelen we ook het geregistreerd partnerschap. Alle informatie over trouwen geldt dus ook voor het geregistreerde partnerschap.

Er zijn wel verschillen. In het artikel Verschillen trouwen en geregistreerd partnerschap lees je daar meer over.

Wat zijn de verschillen?

Het wel of niet dragen van elkaars achternaam, of elkaar officieel man/vrouw mogen noemen zijn verschillen tussen trouwen of een samenlevingsovereenkomst. Maar de keuze heeft ook financiële en juridische gevolgen, zoals:

Van wie is wat.

Erven van elkaar bij een overlijden.

Uit elkaar gaan.

Je belastingaangifte.

Het gezag over gezamenlijke kinderen.

Als je weet wat de verschillen inhouden, kun je beter bepalen wat bij jullie wensen past.

Voor een huwelijk ga je naar de gemeente

Voor een huwelijk maak je een afspraak bij de gemeente. Meestal de gemeente waar je woont. Voor de plechtigheid zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig.

Een samenlevingscontract regel je bij de notaris

Wil je afspraken vastleggen in een samenlevingscontract? Dan kun je die onderling opstellen. Je zet jullie afspraken op papier en bevestigt deze met jullie handtekeningen.

Wil je meer zekerheid? Dan kun je ook een samenlevingsovereenkomst laten maken door een notaris. Je hebt hiervoor geen getuigen nodig. Het is ook mogelijk om online een samenlevingscontract te regelen. Je moet dan nog wel naar de notaris om het contract te ondertekenen.

Kijk altijd goed of de bepalingen in het (online) notarieel samenlevingscontract aansluiten bij jullie wensen. Vraag de notaris om het contract goed uit te leggen en aan te passen als jullie het anders willen.

Wat kost een huwelijk?

De kosten van een huwelijk verschillen per gemeente. Officieel moet iedere gemeente een gratis huwelijk aanbieden, maar door de populariteit hiervan kan het zijn dat je toch wat (administratie)kosten betaalt of dat er voorwaarden aan het gratis trouwen verbonden zijn. En er zijn vaak lange wachttijden.

Kies je voor een kleine ceremonie op een doordeweekse dag? Dan variëren de kosten per gemeente tussen de €150 en €850. Trouwen op vrijdag, in het weekend, of op een andere locatie is duurder dan op een doordeweekse dag. Op de website van jouw gemeente vind je de prijzen en bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het trouwboekje.

Wat kost een samenlevingscontract?

Regel je niets, dan heb je ook geen kosten. Een onderlinge samenlevingsovereenkomst is gratis. Voor een notariële akte liggen de kosten tussen de €250 en €1000. Een online variant is het goedkoopst, maar ook notarissen bieden soms scherpe prijzen aan.

Kijk wel goed of een standaard overeenkomst van de (online) notaris past bij jullie wensen. Anders wordt bij het uit elkaar gaan goedkoop alsnog duurkoop.