Reiskostenvergoeding voor doktersafspraken

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders maken zoveel zorgkosten, dat zij een deel daarvan mogen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Maar lang niet iedereen maakt hier gebruik van.

Openbaar vervoer of taxi

Gebruik je openbaar vervoer of een taxi voor ritten van en naar de arts? Dan kun je de gemaakte kosten aftrekken. Bewaar de afschriften van je bank en/of je bonnetjes als bewijs. Bijvoorbeeld een overzicht van je afspraken en een overzicht van je ov-kaart. Let op de beperkte inzage tijd bij zowel je ov-kaart als je bank.

Eigen vervoer

Reis je met de auto van en naar het ziekenhuis? Dan kun je ook kosten aftrekken. Sinds 1 januari 2025 is de standaard vergoeding €0,23 (2025) per gereden kilometer. Rijd je door je ziekte of beperking extra kilometers in het dagelijks leven? Dan gelden er andere regels. Kijk hieronder welke situatie voor jou geldt.

Kosten autoritten aftrekken

Hoeveel je kunt aftrekken voor autoritten in verband met ziekte of een handicap, hangt ten eerste af van de bestemming.

Tip

Schrijf tijdens het jaar op welke ritten je maakt. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk bij de aangifte. Hou bij waar je geweest bent, bij wie en welk adres en hoeveel kilometer dat is.

Parkeerkosten aftrekbaar

Parkeerkosten zijn werkelijke kosten die je naast de kilometervergoeding mag aftrekken in je belastingaangifte. Denk aan parkeerkosten voor het ziekenhuis, andere medische behandelingen of het ritje naar de apotheek. Hieronder vallen ook kosten voor tolwegen en een veerpont.

Drempel voor aftrek

Je kunt niet alle kosten aftrekken. Er geldt namelijk een drempel. Pas als je kosten boven de niet-aftrekbare drempel uitkomen, zijn ze aftrekbaar. Onder de kosten vallen het totaalbedrag aan ziektekosten en je andere uitgaven voor aftrekbare zorgkosten. De hoogte van de drempel is afhankelijk van je drempelinkomen. Het online aangifteprogramma rekent die drempel automatisch voor je uit. Of reken je drempel zelf uit.

Hoeveel voordeel heb ik?

De aftrekpost van de Belastingdienst levert je een belastingvoordeel op van 37% tot 43% van de kosten. Heb je €10 aan kosten gemaakt? Dan krijg je zo'n €4 terug. Je berekent je voordeel door het bedrag te nemen dat boven de drempel uitkomt. En dit te vermenigvuldigen met je belastingtarief.

Nog meer voordeel halen

Kijk altijd verder dan de Belastingdienst voor een bijdrage in de reiskosten in verband met een ziekte of handicap. Andere loketten zijn vaak interessanter.

Bij andere instellingen kom je mogelijk wél in aanmerking voor een volledige kostenvergoeding.

Zorgverzekering

Je zorgverzekeraar draagt standaard bij aan enkele specifiek omschreven reiskosten. Als je een aanvullende verzekering hebt, krijg je soms ook andere reiskosten vergoed. Bel je verzekeraar voor de voorwaarden. Let op: zorgverzekeraars mogen wel voorschrijven welk vervoermiddel je moet gebruiken om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Gemeente en het Rijk

Je gemeente biedt vergoedingen en voordelige oplossingen voor extra vervoerskosten voor zieken en mensen met een beperking in het dagelijks leven. Dat kan gaan om een ritje naar het ziekenhuis, maar ook om een bezoek aan vrienden, school of de sportclub. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Check de details daarom bij je eigen gemeente.

Soms zijn er ook faciliteiten voor mantelzorgers. Raadpleeg daarvoor de gemeente waar degene die je verzorgt woont. De overheid betaalt soms (een deel) van het vervoer naar de dagbesteding en biedt voordelig reizen (tot) buiten de eigen regio

UWV of werkgever

Het UWV verstrekt vergoedingen aan zieken of mensen met een beperking, die door hun ziekte extra vervoerskosten hebben voor werk of een daarop gerichte opleiding. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de auto, zoals handgas. Informeer ook naar de mogelijkheden bij je werkgever.