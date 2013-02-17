Wanneer doe je belastingaangifte?

Je kunt vanaf 1 maart je aangifte inkomstenbelasting in je persoonlijke omgeving van de Belastingdienst invullen. Heb je begin 2026 een (digitale) brief ontvangen? Doe dan aangifte vóór 1 mei. Red je het niet voor deze datum? Vraag dan uitstel aan.

Heb je begin 2026 geen (digitale) aangiftebrief ontvangen van de Belastingdienst? Dan heb je langer de tijd om aangifte te doen over 2025. Moet je belasting betalen? Dan kun je zonder gevolgen de aangifte doen tot 14 juli 2026. Doe je later aangifte of vraagt de Belastingdienst je om aangifte te doen? Dan mogen ze een boete opleggen. Krijg je geld terug? Dan is de aangiftetermijn langer. Je kunt dan tot en met 31 december 2030 aangifte doen.

Hoe vraag ik uitstel aan?

Uitstel regel je op de website van de belastingdienst. Je logt in via Mijn Belastingdienst. Kies onder belastingjaar 2025 voor uitstel. Uitstel aanvragen via een brief kan ook. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van de Belastingdienst.

Vraag je uitstel aan? Dan heb je tot 1 september 2026 de tijd om aangifte te doen.

Let op. Moet je belasting betalen? Dan heb je te maken met de belastingrente. Dit bedrag kan oplopen.

Overmacht, zoals bij ernstige ziekte

Na 1 mei kun je via Mijn Belastingdienst of de BelastingTelefoon geen uitstel meer aanvragen zonder opgaaf van redenen. In zeer uitzonderlijke gevallen kun je uitstel vragen per brief.

De Belastingdienst geeft daar online geen informatie over. De BelastingTelefoon kan je meestal wel vertellen wanneer zo'n brief kansrijk is. Vooral wat erin moet staan en aan wie je die kunt sturen.

Als je gegevens mist

Mis je nog gegevens? Doe dan wel alvast aangifte. Schat je ontbrekende gegevens voorzichtig in. Betaal daardoor in eerste instantie liever te veel dan te weinig belasting.

Voorbeeld

Je hebt bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde. Maar je nog wacht op een uitspraak van de gemeente of rechter. Hierdoor heb je nog niet alle gegevens die je nodig hebt. Vul bijvoorbeeld de WOZ-waarde in die de gemeente in eerste instantie heeft opgelegd en waartegen je bezwaar hebt gemaakt. Je loopt dan geen risico op een boete.

Blijkt later dat je minder belasting hoeft te betalen? Dan open je de aangifte opnieuw. Je past hem aan en verzendt de belastingaangifte nog een keer. De Belastingdienst betaalt het verschil dan aan je uit.

Te laat zonder uitstel

Heb je de aangifte niet op tijd hebt ingediend en geen uitstel aangevraagd? Dan loop je het risico op een boete en een hoge aanslag inkomstenbelasting. Daarvoor moet de Belastingdienst wel nog een herinnering én een aanmaning sturen. Daarna krijg je een korte extra periode om de aangifte alsnog te doen. Lees meer over: te laat aangifte doen.

Gevolgen van uitstel van belastingaangifte

Uitstel geeft je meer tijd voor aangifte doen, maar heeft ook andere gevolgen.

Rentenadeel

Als je een aanslag krijgt en een bedrag terug moet betalen, betaal je daarover vanaf 1 juli 2026 belastingrente. Die rente loopt gewoonlijk door tot 6 weken na de datum van de aanslag.

Soms kan het langer duren voor de Belastingdienst de aanslag oplegt. Dan betaal je rente door tot 19 weken nadat de Belastingdienst je aangifte ontvangt. Daarna stopt het oplopen van de rente. De rente is sinds 1 januari 2026 5% en in 2025 6,5%. Eerder jaren staan op de website van de Belastingdienst.

Tip om belastingrente te voorkomen

Je kunt de belastingrente voorkomen door een voorlopige aanslag aan te vragen. Dit kan tot 1 mei en bij uitstel nog langer. Vul je voorlopige aanslag zo goed mogelijk in. Je krijgt van de Belastingdienst vervolgens de voorlopige aanslag die je betaalt. In je aangifte mag je deze voorlopige aanslag verrekenen. Zo kun je het te betalen bedrag bij je definitieve aangifte voorkomen of verkleinen.

Teruggave

Krijg je belasting terug? Dan krijg je sinds 1 juli 2023 geen rente vergoed. Tenzij het langer duurt dan 13 weken voordat je een aanslag van de Belastingdienst ontvangt. Dan krijg je wel een rentevergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle aangehouden aangiften in verband met de box 3 heffing.

Langer kans op een navordering

De Belastingdienst moet binnen bepaalde termijnen een aanslag versturen. Bij uitstel wordt de termijn hiervoor verlengd met de duur van het verleende uitstel. Dit geldt voor de termijn van 3 jaar voor het versturen van een definitieve aanslag. En voor de navorderingstermijn van 5 jaar, verlengd tot 12 jaar bij buitenlandse inkomsten en vermogen.

Toeslagen aanvragen over 2025 kan bij uitstel langer

Het aanpassen van de termijnen geldt ook voor toeslagen. Blijkt uit een proefberekening voor de toeslagen dat je in 2025 recht had op huur- of zorgtoeslag of op kindgebonden budget? Dan kun je deze toeslagen aanvragen tot 1 september 2026. Krijg je uitstel voor je belastingaangifte? Dan kun je de toeslagen over 2025 aanvragen tot het uitstel is verlopen. Dit geldt ook als je toeslagpartner uitstel kreeg.