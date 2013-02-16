Verplichte aangifte bij aangiftebrief

Ontvang je in januari of februari 2026 een brief van de Belastingdienst om aangifte te doen? Dan is aangifte doen verplicht. Zonder uitzondering. Het maakt dan niet uit hoe hoog je inkomen is. En of je wel of geen belasting terugkrijgt. Deze brief ontvang je in je brievenbus en in je Berichtenbox op mijn.overheid.nl.

Voorlopige aanslag

Heb je een voorlopige aanslag? En is de uitkomst in het aangifteprogramma gelijk aan de voorlopige aanslag? Ook dan moet je aangifte doen. De Belastingdienst weet niet dat deze 2 hetzelfde zijn.

Boete

Doe je geen aangifte en heb je wel een aangiftebrief ontvangen? Dan kun je een boete krijgen voor het niet of te laat aangifte doen.

Aanslaggrens

Er geldt een aanslaggrens van €57. Als je €57 of minder moet bijbetalen, krijg je geen aanslag opgelegd. Je bent de Belastingdienst dan ook geen belasting schuldig. Alleen als je een voorlopige aanslag hebt gehad met een te betalen bedrag, geldt deze regel niet en moet je ook bedragen kleiner dan €57 betalen.

Kortom: je moet belastingaangifte doen als je een aangiftebrief krijgt.

Weet je niet meer zeker of je een aangiftebrief gekregen hebt?

Twijfel je of je zo'n brief ontvangen hebt, log dan in op Mijn Belastingdienst, 'inkomstenbelasting'. Als je een aangiftebrief kreeg, staat deze onder 'Belastingjaar 2025' en 'Correspondentie'.

Geen aangiftebrief gekregen

Soms is belastingaangifte doen ook verplicht als je geen aangiftebrief ontvangt van de Belastingdienst. Dat is zo als:

Je kunt weten dat je belasting moet bijbetalen.

Of als je toeslagen ontvangt en meer dan €37.395 (€74.790 als je samen bent) aan bezittingen hebt.

Je moet dan uit jezelf aangifte doen. Doe je na 14 juli 2026 aangifte, dan mag de Belastingdienst je een boete geven.

Wanneer moet je belasting bijbetalen?

Het is vaak lastig om in te schatten of je belasting moet bijbetalen. In de volgende gevallen is de kans groot dat je belasting moet betalen of bijbetalen:

Als je in 2025 meer dan €11.500 hebt verdiend met werk waarop geen loonbelasting is ingehouden.

Als je in 2025 van baan wisselde of meerdere banen tegelijkertijd had.

Als je in 2025 AOW én een pensioen kreeg.

Als je op 1 januari 2025 veel bezittingen had. Bijvoorbeeld meer dan €57.684 aan spaargeld.

Twijfel je? Vul dan je aangifte in. Zolang je de aangifte niet doorstuurt, ziet de Belastingdienst niet wat je invult.

Loonheffing

Niet iedereen met een inkomen hoeft aangifte te doen. Heb je het hele jaar dezelfde baan? Dan is de kans groot dat je werkgever de belasting al voor je betaald heeft. De werkgever houdt namelijk de loonheffing in op je salaris.

Belastingaangifte niet verplicht, wel slim

Hoef je geen aangifte te doen? Vul je aangifte dan toch in. Zo loop je geen geld mis als je juist geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als:

Je aftrekposten, zoals zorgkosten, giften of alimentatie kunt invullen.

kunt invullen. Een deel van het jaar werkte.

Als je zelf geen inkomen hebt en je partner wel.

En zo zijn er nog veel meer situaties waarin je geld terug kunt krijgen.

Mijn Belastingdienst

Je kunt je belastingaangifte in vullen via ‘Mijn Belastingdienst’. Je moet daarvoor wel inloggen met een DigiD. Heb je die nog niet, vraag dan eerst een DigiD aan. Dat duurt een aantal dagen.

Via 'Mijn Belastingdienst' kun je volgens de Belastingdienst zonder verplichting je situatie invullen. De Belastingdienst ziet alleen de informatie die je echt opstuurt. Zolang je niet de verzendknop achterin de aangifte klikt, dan weet de Belastingdienst niet wat je ingevuld hebt.

In het laatste scherm van de online aangifte in 'Mijn Belastingdienst' zie je of je belasting terugkrijgt. En zo ja, hoeveel. Dus nog vóór je je gegevens verstuurt.

Krijg je maar €18 of minder terug, dan heeft aangifte doen geen zin. Zulke kleine bedragen worden niet teruggegeven.

Proefaangifte

Tip: Vind je het toch niet fijn om direct je privégegevens in een programma van de Belastingdienst te zetten? Of heb je geen zin om een DigiD aan te vragen? Er staat ook een proefaangifte online. Die kun je anoniem invullen om te ontdekken of je recht hebt op een teruggave. Je moet daarin wel een burgerservicenummer (BSN) invullen om verder te kunnen. Je kunt een anoniem BSN aanvragen op testnummers.nl.

Bericht Belastingdienst: geen aangiftebrief

Je kunt ook deze brief ontvangen van de Belastingdienst: 'Volgens onze gegevens is uw situatie niet gewijzigd. U hoeft daarom waarschijnlijk geen belasting te betalen. U ontvangt van ons dan ook geen aangiftebrief.’

Je bent dan niet verplicht om aangifte te doen. Maar door aangifte te doen, kun je wel geld terugkrijgen.

Voorbeeld

Heb je zorgkosten gemaakt of geld aan een goed doel gegeven? Dan weet de Belastingdienst dit niet. Doe je geen aangifte? Dan krijg je geen geld terug.

Vijf jaar de tijd voor vrijwillige aangifte

Belasting terugkrijgen kan nog tot 5 jaar nadat het belastingjaar is afgelopen. Dit kan door alsnog aangifte te doen.

Bij twijfel

Twijfel je of je belasting moet bijbetalen of terug kunt krijgen? Vul dan de aangifte in op Mijn Belastingdienst. Soms kan een teruggave oplopen tot honderden euro’s.

Ga naar Mijn Belastingdienst om geld terug te vragen voor 2021, 2022, 2023 en 2024.

Geld terugkrijgen over 2020 en eerder kan niet meer.

Belastingaangifte doen vóór 1 mei

Heb je begin 2026 een aangiftebrief ontvangen van de Belastingdienst? Doe dan vóór 1 mei aangifte. Behalve als je tussen 1 februari en 1 mei uitstel aanvraagt via Mijn Belastingdienst. Je krijgt dan zonder uitleg uitstel tot 1 september 2026.