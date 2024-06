De hoogste rechter van ons land, de Hoge Raad, heeft opnieuw de Belastingdienst op de vingers getikt. De Belastingdienst moet de belasting over het vermogen berekenen over het werkelijke rendement. En niet over het bedachte, fictieve rendement zoals nu in je aangifte gedaan is.

De rechter heeft de Belastingdienst kaders gegeven. Maar nog niet alles is duidelijk. Hieronder vind je de meest gestelde vragen over box 3 en de uitspraak van de rechter.

Moet ik nog actie ondernemen?

Nee, het is nu wachten op de Belastingdienst. Zij geven aan 8 weken nodig te hebben om de uitspraak te bestuderen. Dat is begin augustus. De verwachting is dat de Belastingdienst begin volgend jaar met een formulier komt waarop je het werkelijke rendement kunt invullen.

In de meeste gevallen heeft de Belastingdienst je geen definitieve aanslag gestuurd. Hierdoor heb je automatisch recht op de uitspraak van de rechter.

Actie nodig als:

Je een definitieve aanslag hebt ontvangen en nog bezwaar kunt maken. Kijk hiervoor bij de vraag: 'Kan ik nog bezwaar maken?'.

Kan ik nog bezwaar maken?