Informatie over belastingheffing

In de afgelopen jaren zijn er verschillende veranderingen in de vermogensbelasting geweest. We hebben daarom meerdere pagina’s met informatie hierover.

Op deze pagina geven we je informatie over de belastingheffing over de jaren 2017 tot en met 2022, de 'oude' methode. Wil je informatie over de belastingheffing die geldt in de overgangsfase en vanaf 2023? Lees dan meer in het artikel 'Wat is vermogensbelasting?'. Hier geven we ook algemene informatie over wat er onder vermogen valt en hoe de vrijstelling en drempel werken. Ook lees je er meer over de laatste stand van zaken bij de rechter.

Rekenmethode vermogensbelasting tot en met 2022

Deze rekenmethode geldt van 2017 tot en met 2020. Voor de jaren 2021 en 2022 gelden bijzondere regels die we later bespreken. Voor ieder jaar gelden eigen percentages en vrijstellingsbedragen. Hieronder gaan we uit van de percentages en bedragen over 2022. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de andere jaren.

Vrijstelling vermogensbelasting 2022

Je betaalt niet over iedere euro belasting. Er geldt namelijk een vrijstelling voor je totale vermogen en drempel voor je schulden. Je geeft je totale vermogen, waaronder je schulden, op. Daar gaat een vrijstelling en een drempelbedrag voor de schulden vanaf. Doe je samen aangifte? Dan pas je de vrijstelling en drempel 2x toe. De bedragen worden jaarlijks aangepast. In 2022 is de vrijstelling €50.650 per persoon en de schuldendrempel €3200. Het heffingsvrije vermogen is je vermogen gecorrigeerd met de vrijstelling.

Fictief rendement

Heb je meer vermogen dan het heffingsvrije vermogen? Dan gaat de Belastingdienst er van uit dat je een deel van dat geld spaart en de rest belegt. Hoe meer vermogen, hoe meer je gaat beleggen is de veronderstelling.

Of dit in werkelijkheid ook zo is, maakt niet uit voor de berekening. De Belastingdienst houdt geen rekening met het werkelijke rendement over je spaargeld en je beleggingen. Maar rekent met een vast rendement. En hoe meer vermogen, hoe hoger dat rendement. Dit noemen we het fictief rendement. Over dit fictieve rendement bereken je uiteindelijk de belasting van 31%.

Box 3 vermogen voor vrijstelling Fictief rendement €0 - €50.650 n.v.t. €50.650 - €101.300 1,82% €101.300 - €1.013.000 4,37% Meer dan €1.1013.000 5,53%

Belastingaangifte 2021 en 2022

Door een uitspraak van een rechter in december 2021, het zogeheten Kerstarrest, is er nieuwe wetgeving gekomen. Deze uitspraak zorgde voor een bijzondere situatie in de belastingaangiften over 2021 en 2022.

In de belastingaangifte over 2021 en 2022 geldt zowel de hiervoor beschreven methode als de nieuwe methode. De Belastingdienst rekent beide manieren voor je uit. En kiest vervolgens de methode met de laagste belasting. In de toelichting in je aangifte zie je de berekening en welke methode gekozen is. Er kan zelfs voor je partner een andere methode toegepast worden, dan voor jou. Kijk in de aangifte onder:

'Overzicht belasting en premies' in het menu aan de linkerkant.

Klik onder 'inkomen' op 'box 3: sparen en beleggen'.

Klik op 'bekijk' bij 'voordeel uit sparen en beleggen'.

Je kunt over de jaren 2021 als 2022 alsnog inloggen in je aangifte. Zolang je je aangifte niet verstuurd, blijft je eerder ingezonden aangifte bekend bij de belastingdienst. Kom je op een lagere belasting uit? Dan kun je je aangifte opnieuw versturen.

Let op. Kom je op een lager bedrag door een andere verdeling tussen jou en je partner? Dan kun je je aangifte alleen opnieuw insturen als je nog geen definitieve aanslag hebt ontvangen. Of als de dagtekening van je definitieve aanslag minder dan 6 weken geleden is.

Aandachtspunten aangifte 2022

Doordat de overheid snel nieuwe wetgeving moest maken, blijken er achteraf dingen niet goed te zijn. Ook zijn er uitspraken van rechters die ervoor zorgen dat aanpassing nodig is.

We hebben deze aandachtspunten op een rij gezet in het artikel 'Ontwikkelingen box 3 heffing'. Inmiddels is bekend dat voor de aangifte van 2023 alle problemen opgelost zijn. Maar deze aanpassingen gelden niet voor je aangifte van 2021 of 2022.

Moet ik bezwaar maken?

Ben je het niet eens met de berekening van de belasting? Dan kun je bezwaar maken, maar dit kan alleen tegen een definitieve aanslag. Tegen een voorlopige aanslag is bezwaar niet mogelijk. Na ontvangst van de definitieve aanslag, maak je op de gebruikelijke manier bezwaar. Dus via de website van de Belastingdienst.

Lees onze tips om bezwaar te maken tegen je belastingaanslag.

Over de belastingjaren 2021 en 2022 mag je ook kiezen om belasting te betalen over het werkelijke rendement. Dit volgt uit de rechtszaak over box 3 van 6 juni 2024.

Lees de veelgestelde vragen over box 3 en het werkelijke rendement.

Standpunt Consumentenbond box 3

Je hebt geen recht op compensatie over de jaren 2017 tot en met 2020 als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen de aanslag voor 24 december 2021. Dit werd met Prinsjesdag 2022 bekend gemaakt. Hier zijn wij het niet mee eens en daarom zijn we een claim gestart.

Op dit moment richt onze claim zich op rechtsherstel voor de gedupeerden die over de periode 2017-2020 geen bezwaar hebben gemaakt. Het doel is om dan alsnog rechtsherstel te realiseren voor deze groep.

Je hoeft nu zelf niet meer in actie te komen om bezwaar te maken tegen de belasting over je vermogen over de jaren 2017-2020. Ook een verzoek tot ambtshalve vermindering is niet meer nodig. Er worden zogenoemde proefprocedures aangespannen. We vragen de rechter om uitspraak te doen en de uitslag geldt dan voor alle niet-bezwaarmakers.