Aanpassing belastingregels

De uitspraak van de hoogste rechter op 24 december 2021, het zogeheten Kerstarrest, heeft grote gevolgen voor de belastingheffing in box 3. Dit is de box waarin de belasting over je vermogen geregeld is. Je hebt hier alleen mee te maken als je meer vermogen hebt dan de vrijstelling. Voor 2022 bedraagt de vrijstelling €50.650 per persoon (2023 €57.000).

De rechter was het niet eens met de huidige wetgeving en vond dat de overheid de belastingregels moest aanpassen. De overheid moest snel een nieuwe wet bedenken. Hierdoor zijn sommige dingen vergeten of niet goed bedacht. En dit leidt tot diverse aanpassingen in de wetgeving.

Rechtszaken

Ook leiden de aanpassingen tot nieuwe rechtszaken. De uitspraken van rechters zorgen weer voor nieuwe besluiten en aanpassingen in belasting over je vermogen.

Ontwikkelingen

Uiteraard houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. In het overzicht hieronder geven we toelichting op een aantal bezittingen waar discussie over ontstaan is. We geven aan wat er speelt en wat je kunt doen.

Wil je meer weten over de werking en de veranderingen van de belasting over je vermogen? Lees dan het artikel 'Wat is vermogensbelasting?'.