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Belastingtips het hele jaar door

Ga zelf aan de slag

  1. 1. Belastingtips het hele jaar door

    Met onze tips kun je het hele jaar door aan de slag. In sommige gevallen kun je veel geld terugkrijgen, vooral als je recht hebt op een aftrekpost.

    Meer belastingtips

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  2. 2. Jouw persoonlijke situatie

    Check wat er verandert in je belastingaangifte als je net:

    Of als je kind voor het eerst belastingaangifte doet.

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  3. 3. Toeslagen

    Je recht op toeslagen hangt af van je persoonlijke situatie. Controleer daarom nadat je aangifte hebt gedaan of je recht hebt op: 

    Meer over toeslagen.

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  4. 4. Aftrekposten

    De meeste aftrekposten staan niet vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld:

    • Giften
    • Hypotheekrenteaftrek
    • Zorgkosten
    • Reiskosten

    Bekijk zelf wat er voor je te winnen valt als je belastingaangifte doet. 

    Meer over aftrekposten

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  5. 5. Aangifte doen

    Hoe pak je de belastingaangifte het beste aan? Met ons stappenplan haal je het maximale uit je aangifte inkomstenbelasting. We helpen je valkuilen te omzeilen en geven belangrijke tips.  

    Naar het stappenplan

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