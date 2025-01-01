Blijf op de hoogte van nieuws en wijzigingen rondom je belastingaangifte. Je krijgt ook tips zodat je niet meer belasting betaalt dat nodig is.
Met onze tips kun je het hele jaar door aan de slag. In sommige gevallen kun je veel geld terugkrijgen, vooral als je recht hebt op een aftrekpost.
Check wat er verandert in je belastingaangifte als je net:
Of als je kind voor het eerst belastingaangifte doet.
Je recht op toeslagen hangt af van je persoonlijke situatie. Controleer daarom nadat je aangifte hebt gedaan of je recht hebt op:
De meeste aftrekposten staan niet vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld:
Bekijk zelf wat er voor je te winnen valt als je belastingaangifte doet.
Hoe pak je de belastingaangifte het beste aan? Met ons stappenplan haal je het maximale uit je aangifte inkomstenbelasting. We helpen je valkuilen te omzeilen en geven belangrijke tips.
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