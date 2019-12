Belastingaangifte doen

Belastingaangifte doen is verplicht als je een aangiftebrief van de Belastingdienst hebt ontvangen. Je hoeft niet alles vlak voor 1 mei te doen. Het beste kun je aangifte doen in de tweede helft van maart. Dan zijn de eerste fouten uit de online aangifte opgelost.

Wij geven je tips voor het invullen van de belastingaangifte. Van het verzamelen van de informatie tot en met wat je nog kunt doen als je een vergeten belastingvoordeel ontdekt ná verzending van de aangifte.

Ook leggen we uit of je fiscaal partner bent of niet. Als fiscaal partners kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten op de voordeligste manier verdelen bij de belastingaangifte.

Nieuw in de aangifte inkomstenbelasting over 2018

De belasting over vermogen is in de aangifte over 2018 voor velen een stuk lager dan in 2017. Dat komt doordat het heffingsvrije vermogen flink is verhoogd en de tarieven voor vermogen tot 1 miljoen juist flink zijn verlaagd. Maar er is meer: ook bij de eigen woning en heffingskortingen zijn er veranderingen.

Tips voor belastingaangifte

De Belastingdienst vult veel informatie voor je in, maar de meeste aftrekposten moet je zelf aandragen om belastingteruggave te kunnen krijgen. Denk aan de aftrek voor zorgkosten, giften en scholing. Hoeveel je terugkrijgt hangt af van je belastingtarief in de belastingschijf waarin je valt.

Mijn persoonlijke situatie

Met onze handige overzichten die toegespitst zijn op doelgroepen haal je meer uit je belastingaangifte. Ben je een jongere, (bijna) gepensioneerd, net gescheiden of een huizenbezitter? Dan helpen we je op weg met extra aandachtspunten. Ook bij het afwikkelen van de aangifte inkomstenbelasting voor iemand die is overleden, kan wat specifieke hulp soms goed van pas komen.

Belastingaangifte: te laat of oneens

Als je niet op tijd bent met je belastingaangifte, dan kun je tot 1 mei 2019 gemakkelijk uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan je wel geld kosten: rente. Maar ben je onaangekondigd te laat, dan is de kans dat het je geld kost nog groter. De fiscus kan daarvoor namelijk een boete opleggen. Maar niet meteen.

Ben je het oneens met een aanslag inkomstenbelasting, dan kun je bezwaar tegen deze aanslag maken. Dat kan ook als je het oneens bent met een aanslag erfbelasting, een parkeerbon of een WOZ-waarde.

Belasting besparen

Je kunt veel belasting besparen als je sommige dingen nét even anders doet. Niet alleen op het moment van de aangifte, maar vooral ook door het jaar heen. Bijvoorbeeld door aan het einde van het jaar onze belasting eindejaartips door te nemen, als je eind 2019 meer vermogen hebt dan het heffingsvrije vermogen voor het belastingjaar 2020. Maar ook de meeste aftrekposten kun je veel beter benutten als je vooraf de regels kent.