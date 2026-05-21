Archief Belastingaangifte

Middeling: krijg belasting terug bij wisselende inkomsten
Had je tussen 2019 en 2024 wisselende inkomsten? Dan kun je misschien wel honderden euro’s terugkrijgen. Lees hoe je dit doet.
Had je tussen 2019 en 2024 wisselende inkomsten? Dan kun je misschien wel honderden euro’s terugkrijgen. Lees hoe je dit doet.
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Na een huwelijk is alles gemeenschappelijk. Maar wat als je dat niet wilt? En hoe zit dit bij ongehuwde samenwoners en een geregistreerd partnerschap?
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