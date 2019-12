Aftrekbare vervoerskosten bij ziekte of handicap berekenen

De aftrek van vervoerskosten in de aangifte inkomstenbelasting kan behoorlijk aantikken als je veel reist door een ziekte of handicap. Maar het is lastig om uit te rekenen hoeveel je mag aftrekken. Wij zochten uit hoe het zit en geven tips.

Zorgkosten aftrekbaar

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders maken zoveel zorgkosten, dat zij een deel daarvan mogen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Een groot deel van hen reist met eigen vervoer van en naar het ziekenhuis. De kosten daarvan zijn ook aftrekbaar, maar de regels daarvoor zijn niet gemakkelijk blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in 2017.

In antwoord op veel ledenvragen hierover, helpen wij je op weg.

Berekening kosten

Hoeveel je kunt aftrekken voor ritten in verband met ziekte of een handicap, hangt af van de bestemming.

Houd in de loop van het jaar een administratie bij van welke ritten je maakt. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk bij de aangifte.

Drempel

Het totaalbedrag aan ziektekosten is alleen aftrekbaar voor zover ze samen met je andere uitgaven voor aftrekbare zorgkosten uitkomen boven je persoonlijke niet-aftrekbare drempel. Deze is afhankelijk van je drempelinkomen en rekent het online aangifteprogramma automatisch voor je uit.

Je voordeel onderaan de streep

Vermenigvuldig het aftrekbare bedrag met je belastingtarief. Dat is je netto belastingbesparing.

Wie betaalt er nog meer mee?

Kijk altijd verder dan de Belastingdienst voor een bijdrage in de reiskosten in verband met een ziekte of handicap. Andere loketten zijn soms interessanter: met een aftrekpost van de Belastingdienst kom je nooit verder dan een vergoeding van 51,95% van de kosten. De aftrekpost wordt namelijk altijd nog vermenigvuldigd met je belastingtarief, zodat je aan een euro belastingaftrek netto hooguit €0,52 overhoudt. Zelfs als je gebruik mag maken van de vermenigvuldigingsfactor 2,13 of 1,4. Die geldt alleen voor mensen met een bescheiden inkomen met een laag belastingtarief. Bij andere instellingen kom je mogelijk wél in aanmerking voor een volledige kostenvergoeding.

Zorgverzekering

Je zorgverzekeraar draagt standaard bij aan deze reiskosten. Wie een aanvullende verzekering heeft, krijgt soms ook andere reiskosten vergoed. Bel je verzekeraar voor de voorwaarden. Let op: zorgverzekeraars mogen wel voorschrijven welk vervoermiddel je moet gebruiken om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Gemeente en het Rijk

Je gemeente biedt vergoedingen en voordelige oplossingen voor extra vervoerskosten voor zieken en gehandicapten in het dagelijks leven. Dat kan gaan om een ritje naar het ziekenhuis, maar ook om een bezoek aan vrienden, school of de sportclub. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Check de details daarom bij je eigen gemeente. Soms zijn er ook faciliteiten voor mantelzorgers. Raadpleeg daarvoor de gemeente waar degene die je verzorgt woont. Het Rijk draagt soms bij voor vervoer naar de dagbesteding en biedt voordelig reizen (tot) buiten de eigen regio

UWV of werkgever

Het UWV verstrekt vergoedingen aan zieken of gehandicapten, die door hun ziekte extra vervoerskosten hebben voor werk of een daarop gerichte opleiding. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de auto, zoals handgas. Informeer ook naar de mogelijkheden bij je werkgever.

