Welke voorwaarden gelden er?

De voorwaarden voor de reiskosten voor regelmatig ziekenbezoek zijn per 1 januari 2025 gewijzigd. Het toetsmoment is gewijzigd. Het gaat niet meer om het moment waarop iemand ziek wordt of een beperking krijgt. Maar wie de huisgenoten zijn op het moment dat die persoon buitenshuis verpleegd wordt.

Dit zijn alle voorwaarden op een rij:

Bezoek aan iemand met wie je vlak voor de verpleging buitenshuis samenwoonde. Denk aan je partner, een kind dat thuis woont, maar ook een ouder die bij jou ingeschreven staat. Ouders van wie het kindje na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, vallen hier ook onder.

De reisafstand naar de zieke meer dan 10 km is (enkele reis).

De zieke in 2025 langer dan een maand buitenshuis verpleegd werd. Het kan ook gaan om meerdere korte periodes die samen optellen tot meer dan een maand. Het moet dan wel gaan om opnames die met dezelfde ziekte of beperking te maken hebben. Bovendien mag de tijd tussen de verpleegperioden dan niet langer dan 4 weken zijn.

Minimaal 1 keer week de zieke bezoeken. Eenmaal per maand is genoeg bij langdurige ziekte.



Het kan ook gaan om permanente opname in een zorginstelling. Ook het bezoek van iemand die is opgenomen in een TBS-instelling kan hieronder vallen.

In andere situaties heb je bijvoorbeeld als mantelzorger geen recht op een aftrekpost.

Hoe hoog is de aftrek?

OV, taxi of vliegtuig

De prijs die je betaalde voor het vervoer telt mee als aftrekbare kosten. Bewaar wel bewijs. Kijk voor de kosten van het openbaar vervoer op je overzicht van de OV-chipkaart. Vraag bij taxiritten een bonnetje aan de taxichauffeur. Als de verpleging ver weg is, kunnen ook vliegkosten worden afgetrokken.

Eigen auto

Gebruik je je eigen auto? Dan geldt er een bedrag per gereden kilomter. In 2025 en 2024 is dit €0,23 (2025 en 2024), in 2023 €0,21 en 2022 en eerder: €0,19 per kilometer. Rij je mee? Of leen je een auto? Betaal per gereden kilomter een vergoeding van €0,23 (2025) en je kunt de kosten aftrekken. Je hebt wel een bewijs van de betaling nodig. Een contante betaling is daarom niet geldig.

Wie mag de kosten aftrekken?

Jij als bezoeker mag deze kosten aftrekken in je aangifte. Hierbij moet je wel voldoen aan de andere voorwaarden. Bezoek je je partner? Dan tel je de kosten wel op bij de zorgkosten die je partner maakt.

Voorwaarden 2024 en eerder

De voorwaarden voor wie je bezoekt zijn sinds 1 januari aangepast. Voor 2025 gold de voorwaarde:

Degene die je bezoekt vlak vóór zijn/haar ziekte of beperking nog bij je in huis woonde. Kinderen die voor een opleiding niet meer thuis wonen, vallen voor bezoek aan hun zieke vader of moeder ook onder de regeling. Tenminste, als zij nog thuis woonden toen de ouder ziek werd. En ook een bezoek aan een zieke broer of zus kan eronder vallen als beiden nog thuis woonden bij het begin van de ziekte.



De reden voor de aanpassing is het soms lastig is om na te gaan wie er op het moment van ziek worden in huis woonden. De opname kan namelijk vele jaren later zijn. Ook hadden partners die pas tijdens de ziekte of beperking een relatie kregen geen recht op deze aftrek.

Vervallen aftrek

De nieuwe regels gelden voor iedereen. Voldoe in je in 2024 wel aan de regels en in 2025 niet meer? Dan heb je geen recht meer op aftrek. Bijvoorbeeld als je als kind wel thuis woonde bij aanvang van de ziekte, maar niet meer thuiswoonde bij opname in het verpleeghuis.