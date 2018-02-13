10 belastingtips om in 2026 te besparen

Wil jij voordeel in je volgende belastingaangifte? Kom dan nu al in actie. Voor de aangifte over 2025 ben je vaak al te laat. Neem daarom op je gemak de lijst aftrekposten in de belastingaangifte door.

Hou gereden kilometers bij

Kun je misschien zorgkosten aftrekken? En rijd je met de auto naar het ziekenhuis of de apotheek? Vergeet dan niet de reiskosten bij te houden. Je kunt per gereden kilometer €0,23 aftrekken. Hou daarom de volgende gegevens bij:

Datum van het bezoek

Naam bestemming van bijvoorbeeld arts of apotheek

Adres bestemming

Hoeveel kilometer

Vergeet ook de terugreis niet mee te nemen.

Meer voordeel bij giften

Geef je giften op in je Belastingaangifte. Volgens de Belastingdienst laat zo'n 30% van de mensen voordeel liggen bij de giftenaftrek. Hou tijdens het jaar bij welke giften je gedaan hebt, of ga er in december even goed voor zitten. Bekijk hiervoor je bankafschriften. En sla deze ook op als bewijs voor de Belastingdienst.

Ben je trouw aan een goed doel? Dan kun je veel belasting besparen als je de gift voor minimaal 5 jaar vastlegt. Dat heet een periodieke gift. Blijf je liever flexibel in je giften? Plan dan je giften. Het levert meer voordeel op als je in het ene jaar veel en het volgende jaar niets schenkt. Maar ook het schenken aan een cultureel doel levert je meer voordeel op.

Met middeling belasting terugvragen

Wat is middeling? Bij middeling mag je je inkomen van 3 jaren bij elkaar optellen en gelijk verdelen over deze 3 jaren. Bereken dan opnieuw de belasting over dit inkomen voor ieder jaar. Betaal je nu minder belasting? En is dat meer dan €545? Dan krijg je geld terug. Gelukkig hoef je de berekeningen niet zelf te maken. Op Berekenhet.nl vind je een rekenhulp.

Wanneer maak je de meeste kans? Bijvoorbeeld als je:

Net bent begonnen met werken.

Onbetaald verlof of sabbatical hebt opgenomen.

Bent gestopt met werken (omdat je bijvoorbeeld met pensioen bent gegaan).

Bent ontslagen.

Zelfstandig ondernemer bent en je inkomen verschilt per jaar. Denk ook aan de coronajaren.

Je moet de regeling zelf aanvragen. De Belastingdienst controleert hier niet op.

Middeling heeft geen invloed op de toeslagen die je krijgt. Zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget of huurtoeslag. De aanslagen die je hebt gekregen van de Belastingdienst blijven gewoon bestaan.

Let op! De middelingsregeling is afgeschaft. Het tijdvak 2022-2024 is het laatste tijdvak dat je kunt middelen.

Verwerk nieuwe WOZ-waarde in aangifte

Heb je de nieuwe WOZ-waarde nog niet verwerkt in je belastingaangifte? Pas dan je aangifte aan met het nieuwe bedrag en stuur je aangifte opnieuw in. Heb je nog geen definitieve aanslag ontvangen? Dan kun je ook de aftrekpost hypotheek opnieuw verdelen als je samen met je partner aangifte doet.

Controleer je werkelijk rendement box 3

Heb je over 2021 tot en met 2024 belasting betaald over je vermogen? Check dan of je geld terug krijgt. Als je werkelijk rendement lager is dan het rendement in je belastingaangifte krijg je geld terug. Doordat de regels net even anders zijn, is het werkelijk rendement niet altijd voordeliger. Maar vooral beleggers krijgen over 2022 vaak geld terug.

Vul op mijn.belastingdienst.nl de aangifte werkelijk rendement in om te zien of je geld terugkrijgt. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je ook de jaren 2017 tot en met 2020 invullen.

Doe aangifte over oude jaren

Tot 31 december 2026 kun je nog aangifte doen over het jaar 2021. Daarna niet meer. Heb je geen aangifte gedaan? Kijk dan toch of aangifte doen je iets oplevert. Honderdduizenden mensen laten hierdoor een belastingteruggave schieten. Heb je een brief van de Belastingdienst hierover ontvangen? Dan is de kans groot dat je geld terugkrijgt.

In deze situaties is aangifte doen slim:

Check snel of je nog belasting kunt terugkrijgen over 2021, 2022, 2023 of 2024.

Pensioensparen via lijfrente

Heb je de afgelopen 10 jaar geen of weinig pensioen opgebouwd bij je werkgever? Dan kun je fiscaal aantrekkelijk sparen of beleggen voor je pensioen. Bekijk of je jaarruimte of reserveringsruimte hebt met de rekenhulp van de Belastingdienst. Je kunt dan in je aangifte inkomstenbelasting betaalde premies aftrekken en betaalt daardoor minder belasting.

Lees meer over deze aftrekpost lijfrente.

Belastingvrij schenken aan (klein)kind

Door te schenken aan je (klein)kind bespaar je vooral erfbelasting in de toekomst. Je mag in 2026 aan elk van je kinderen €6908 belastingvrij schenken. Eén keer in hun leven mag dat zelfs €33.129 zijn. Dat blijft belastingvrij, waar ze het ook aan besteden. Eén van de voorwaarden is dat je kind (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Gebruik ons stappenplan en voorbeeldovereenkomst om de afspraken vast te leggen.

Een grootouder mag een kleinkind in 2026 maximaal €2769 belastingvrij schenken. De leeftijd van het kleinkind maakt niet uit.

Vermogen verminderen voor toeslagen of eigen bijdrage zorginstelling

Als je je vermogen in 2026 vermindert, kun je daarmee soms je recht op toeslagen voor volgend jaar veiligstellen. Je krijgt namelijk geen huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget als je op 1 januari te veel vermogen hebt.

Wlz-bijdrage verminderen

Ook de eigen Wlz-bijdrage bij opname in een verpleeghuis is afhankelijk van je vermogen. Het gaat steeds om je vermogen op 1 januari. Je hebt dus nog tot het einde van het jaar om je vermogen te verlagen. Dit kun je doen door te schenken. Als je nog een koophuis met hypotheek hebt, is het meestal slim om af te lossen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage voor de Wlz vast op basis van je vermogen op 1 januari (ruim) 2 jaar geleden. Een vermindering van je vermogen in 2026 heeft dus pas effect op je eigen bijdrage in het jaar 2029. Tenzij je voor die tijd zelf vraagt om vermindering van de eigen bijdrage.

Lees deze tips om je vermogen te verlagen.

Eigen onderneming? Hou de kosten bij

Heb je naast je baan nog een eigen bedrijf? Dan mag je de kosten die je maakt aftrekken van de inkomsten. Denk hierbij aan kosten voor vervoer. Gebruik je je eigen auto om een klant te bezoeken of spullen voor je bedrijf op te halen? Dan mag je €0,23 per kilometer aftrekken. Hou daarom je kilometers goed bij. Ook kosten voor openbaar vervoer mag je aftrekken. Bewaar de kaartjes of maak een declaratieoverzicht van de gemaakte kosten van je persoonlijke ov-kaart op hun website.

Andere kosten die je kunt aftrekken zijn het zakelijk gebruik van je mobiele telefoon of internetabonnement, vakliteratuur, kosten voor printen of je laptop. Bewaar facturen en bonnetjes, zodat je kunt laten zien hoeveel de kosten waren. Alleen een afschrijving op je bankrekening is niet genoeg.

Niet alle inkomsten naast je baan zijn belast. Lees meer over belasting betalen over het verkopen van tweedehands spullen.