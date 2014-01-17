icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Belastingaangifte voor jongeren

Geld verdiend met je bijbaan? Dan krijg je waarschijnlijk extra geld terug van de Belastingdienst. Hoe je dit doet? Lees het in dit stappenplan. Of verdien je je geld met je eigen onderneming? Vergeet dan niet om belastingaangifte te doen. Check ook gelijk op welke toeslagen je recht hebt. En of er nog extra geld te verdienen valt met je belastingaangifte. Lees in enkele minuten hoe het zit.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:18 november 2025

Wees alert als werkende (ex)student. Zorg dat je niet te veel belasting betaalt. De Belastingdienst wijst je niet actief op alle mogelijkheden om geld terug te krijgen. Als je een (bij)baan hebt naast je school of studie, kan het slim zijn om aangifte inkomstenbelasting te doen. Misschien heb jij nog geld tegoed van de Belastingdienst. Met deze tips weet je waar je recht op hebt en hoe je dat binnenhaalt.

Belastingaangifte jongeren

Als student kun je soms gebruikmaken van aftrekposten of kun je toeslag(en) krijgen. Dit kan heel gunstig uitpakken voor je portemonnee. Kijk waar je recht op hebt.

Belastingteruggave met je bijbaantje

Had je naast je school of studie 1 of meer bijbaantje(s)? Of misschien wel een stagevergoeding? Dan heb je misschien te veel belasting betaald. Controleer dit door aangifte te doen.

  • Ga naar Mijn Belastingdienst voor de vooraf ingevulde aangifte. Of download de app Aangifte 2025. 
  • Controleer de ingevulde gegevens en vul deze eventueel aan. Het aanvullen is in de app niet mogelijk.
  • Krijg je €.... of meer terug? Stuur dan de aangifte in.
  • Moet je €.... of meer betalen? Ook dan ben je verplicht om aangifte te doen.

