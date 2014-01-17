Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:18 november 2025
Wees alert als werkende (ex)student. Zorg dat je niet te veel belasting betaalt. De Belastingdienst wijst je niet actief op alle mogelijkheden om geld terug te krijgen. Als je een (bij)baan hebt naast je school of studie, kan het slim zijn om aangifte inkomstenbelasting te doen. Misschien heb jij nog geld tegoed van de Belastingdienst. Met deze tips weet je waar je recht op hebt en hoe je dat binnenhaalt.
Als student kun je soms gebruikmaken van aftrekposten of kun je toeslag(en) krijgen. Dit kan heel gunstig uitpakken voor je portemonnee. Kijk waar je recht op hebt.
Had je naast je school of studie 1 of meer bijbaantje(s)? Of misschien wel een stagevergoeding? Dan heb je misschien te veel belasting betaald. Controleer dit door aangifte te doen.