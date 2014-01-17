Belastingaangifte jongeren

Als student kun je soms gebruikmaken van aftrekposten of kun je toeslag(en) krijgen. Dit kan heel gunstig uitpakken voor je portemonnee. Kijk waar je recht op hebt.

Belastingteruggave met je bijbaantje

Had je naast je school of studie 1 of meer bijbaantje(s)? Of misschien wel een stagevergoeding? Dan heb je misschien te veel belasting betaald. Controleer dit door aangifte te doen.