Tips belastingaangifte voor (bijna) gepensioneerden

Ga je (bijna) met pensioen? Dan verandert er veel voor je op het gebied van belastingen. Vaak zorgt dit voor een onaangename verrassing bij de aangifte. Lees welke keuzes je kunt maken. En gebruik de tips om belasting terug te krijgen. Zo ben je goed voorbereid.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:26 november 2025

belasting-pensioen-1200x800px

In dit artikel staan een aantal tips over de aangifte voor mensen van 60 tot 75 jaar. Maar als je voor die leeftijd al stopt met werken of veel minder gaat werken, heeft het ook zin om dit artikel te lezen. 

Belastingvoordeel bij deel van het jaar werken

Je hebt vaak een belastingvoordeel, een teruggave of je betaalt minder belasting als je:

  • de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt én
  • gedurende het jaar stopt met werken of
  • veel minder gaat werken

Dit komt omdat je werkgever de heffingskortingen per maand verrekend. Je hebt daardoor nog niet alle heffingskorting ontvangen. En door je lagere inkomen heb je vaak recht op meer heffingskorting. Je krijgt deze teruggave niet automatisch, maar alleen als je aangifte doet.

