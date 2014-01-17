Belastingvoordeel bij deel van het jaar werken

Je hebt vaak een belastingvoordeel, een teruggave of je betaalt minder belasting als je:

de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt én

gedurende het jaar stopt met werken of

veel minder gaat werken

Dit komt omdat je werkgever de heffingskortingen per maand verrekend. Je hebt daardoor nog niet alle heffingskorting ontvangen. En door je lagere inkomen heb je vaak recht op meer heffingskorting. Je krijgt deze teruggave niet automatisch, maar alleen als je aangifte doet.