Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:26 november 2025
In dit artikel staan een aantal tips over de aangifte voor mensen van 60 tot 75 jaar. Maar als je voor die leeftijd al stopt met werken of veel minder gaat werken, heeft het ook zin om dit artikel te lezen.
Je hebt vaak een belastingvoordeel, een teruggave of je betaalt minder belasting als je:
Dit komt omdat je werkgever de heffingskortingen per maand verrekend. Je hebt daardoor nog niet alle heffingskorting ontvangen. En door je lagere inkomen heb je vaak recht op meer heffingskorting. Je krijgt deze teruggave niet automatisch, maar alleen als je aangifte doet.