Heffingskortingen voor AOW'ers

In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen in de heffingskortingen bij het bereiken van de AOW-leeftijd op een rij. En we vertellen hoe je de heffingskortingen waar je recht op hebt ook echt krijgt. Dat gaat namelijk lang niet altijd vanzelf.

Ouderenkorting

Heb je eind 2019 de AOW-leeftijd bereikt en was je inkomen in box 1, box 2 en box 3 in 2019 niet hoger dan €36.783? Dan heb je in je aangifte over 2019 recht op een ouderenkorting van €1596. Deze heffingskorting vermindert de belasting die je moet betalen.

Bij een inkomen tussen de €36.783 en €47.423 heb je ook recht op ouderenkorting, maar dan is het bedrag lager. De ouderenkorting wordt geleidelijk afgebouwd tot deze €0 is bij een inkomen van €47.423. Je krijgt deze korting automatisch toegekend als je aangifte doet en hier recht op hebt.

Tip bij laag inkomen en een partner

Als je heffingskortingen hoger zijn dan de belasting die je moet betalen, betaalt de Belastingdienst het verschil niet uit. Heb je een fiscale partner, dan is het slim om samen aangifte te doen. Ook als je zelf nooit aangifte hoeft te doen.

We merken dat mensen vaak bang zijn om vrijwillig aangifte te doen, omdat ze vrezen dat ze dan misschien toch moeten bijbetalen. Terwijl na invulling meestal het tegenovergestelde blijkt. Je kunt zo bijvoorbeeld aftrekposten verzilveren of meer heffingskortingen binnen hengelen.

Algemene heffingskorting

Door samen met je partner aangifte te doen, kun je je algemene heffingskorting vaak wel verzilveren op basis van het inkomen van je partner.

Ouderenkorting

Ouderenkorting wordt (anders dan de algemene heffingskorting) niet toegekend op basis van het inkomen van je partner. Maar die kun je soms alsnog zelf verzilveren door samen aangifte te doen. Dat kan door zoveel mogelijk van jullie gezamenlijke inkomen aan jezelf toe te rekenen. Dat doe je in het scherm 'verdelen' aan het einde van de online aangifte. Daardoor hoeft je partner minder belasting te betalen en het kost jou geen euro extra.

Je kunt bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermogen in box 3 bij jezelf aangeven. Dat heet in het verdeelscherm in de online aangifte de ‘grondslag sparen en beleggen’. Je betaalt dan misschien wel genoeg belasting om de ouderenkorting mee te verrekenen. Het is de moeite van het proberen het proberen waard.

Tip bij bereiken AOW-leeftijd

Heb je precies in 2019 de AOW-leeftijd bereikt en was je inkomen onder de €47.423? Dan heb je voor heel 2019 recht op ouderenkorting en eventueel ook op alleenstaande ouderenkorting. Maar via de loonheffing is er pas een deel toegekend, waarvan je profiteerde via je salaris of uitkering.

Om het hele bedrag van deze kortingen te krijgen, moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Doe in dit jaar dus ook aangifte als je een brief krijgt van de Belastingdienst waaruit blijkt dat aangifte doen niet verplicht is.

Korting voor alleenstaanden

Heb je recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden, dan heb je bovenop de normale ouderenkorting recht op alleenstaande ouderenkorting. In 2019 is die korting €429. Dit bedrag is onafhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Tip bij opname in zorginstelling

Vanaf het jaar waarin je partner wordt opgenomen in een zorginstelling, krijg je beiden recht op alleenstaande ouderenkorting. Je krijgt die korting door in de belastingaangifte ‘ja’ te antwoorden op de vraag ‘Had je recht op AOW voor alleenstaanden?’ Je mag ook ‘ja’ antwoorden als jullie nog steeds AOW-voor gehuwden ontvangen.

Dit is verwarrend en de Belastingdienst legt dit helaas niet goed uit. Dat kost stellen waarvan er één in een verpleeghuis woont jaarlijks ongeveer €850. Het zit zo. Je hebt volgens de Sociale Verzekeringsbank de mogelijkheid om na opname in een zorginstelling AOW voor alleenstaanden aan te vragen. Daarom mag je ‘ja’ antwoorden op de vraag of je recht hebt op alleenstaande ouderenkorting, zelfs als je geen AOW voor alleenstaanden aanvraagt. Het is voldeonde dat je ‘recht hebt’ op AOW voor alleenstaanden. Het doet er voor de alleenstaande ouderenkorting niet toe of je van dat recht gebruikt maakt.

De kans is groot dat de inspecteur je na het indienen van je aangifte een brief stuurt waarin staat dat hij van plan is af te wijken van je aangifte. Daarin staat dan dat er volgens zijn gegevens geen recht bestaat op alleenstaande ouderenkorting. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen.

Stuur een reactie op die brief om de korting voor alleenstaanden alsnog voor beiden binnen te halen. Daarin maak je gebruik van de uitleg hierboven (je hebt het recht op AOW voor alleenstaanden omdat je ervoor mag kiezen hem aan te vragen na opname in een zorginstelling).

Tip bij overlijden partner

Ook als je partner in 2019 overleed, heb je recht op €429 alleenstaande ouderenkorting in 2019. Je krijgt die korting alleen als je in de belastingaangifte ‘ja’ antwoordt op de vraag ‘Had je recht op AOW voor alleenstaanden?’ Je mag zelfs 'ja' antwoorden als je partner op 31 december overleden is. In dat geval had je namelijk heel december recht op AOW voor alleenstaanden.

De Belastingdienst blijkt ook dan soms een brief te sturen waarin dit recht wordt afgewezen. Neem de moeite een korte reactie te sturen waarin je uitlegt dat je in deze situatie wel recht hebt op alleenstaande ouderenkorting. Het levert je €429 op.

Andere heffingskortingen

Er zijn ook heffingskortingen die vanaf de AOW-leeftijd lager worden. Zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Als je al recht houdt op arbeidskorting. Bij stoppen met werken vervalt die helemaal.

