Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag is ieder jaar weer een bijzonder moment. Een rijtoer door de stad, de troonrede van de Koning en natuurlijk de Miljoenennota. We geven je een overzicht van de belangrijkste veranderingen die bekend gemaakt zijn. Deze plannen zijn nog niet definitief. De Eerste en Tweede Kamer moeten ze de komende maanden nog goedkeuren. En met de verkiezingen voor de deur kan dat zomaar veranderingen opleveren.

Wijzigingen voor particulieren

In dit overzicht lees je alleen wijzigingen die van invloed zijn voor burgers. Ook dit jaar zijn er diverse wijzigingen voor ondernemingen. Deze staan niet in onderstaand overzicht.

Prinsjesdag special van de Geldgids

Leden van de Geldgids ontvangen jaarlijks een speciale editie van de Geldgids over Prinsjesdag. Daarin worden de plannen in detail uitgewerkt. En staat een rekentool in waarmee je uitrekent welke gevolgen de plannen hebben voor je netto loon.

Deze special en rekentool is nu ook voor niet-leden beschikbaar. Bekijk de speciale editie van de Geldgids.

Hieronder vind je informatie over de wijzigingen die met Prinsjesdag bekend gemaakt zijn.

Vermogen

Inkomen/inkomstenbelasting

Toeslagen

Wonen en energie

Vervoer

Zorg

Op onze speciale pagina houden we je volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van zorgverzekeringen. Je leest hier alles over het eigen risico, wijzigingen in de basisverzekering en de belangrijke data.

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