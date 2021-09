De energiemarkt staat op zijn kop

De energieprijzen stijgen en dat ga je merken in je portemonnee. Wat is er aan de hand en waar doe je verstandig aan als je contract nu afloopt? We proberen je op weg te helpen en schetsen een aantal scenario’s.

Wat is er aan de hand?

Als je nu een nieuw energiecontract afsluit, krijg je te maken met hoge energieprijzen. Een kuub gas kost - voor het eerst - zelfs meer dan 1 euro. De stijging van de gasprijs komt door een relatief koude winter en voorjaar, en internationale ontwikkelingen. Ook het herstel van de economie na het eerste jaar van de coronacrisis speelt een rol.

Waar doe jij verstandig aan?

Als je vaste contract binnenkort afloopt heb je 2 mogelijkheden.

Niets doen

Dan betaal je na de einddatum van je contract automatisch de variabele tarieven van je huidige leverancier. Deze zijn nu een stuk hoger dan een jaar geleden en gaan begin januari naar verwachting nog verder omhoog. Je hebt dan wel de mogelijkheid om op elk moment over te stappen.

Overstappen

Nu wordt het lastiger omdat we (helaas) geen glazen bol hebben. Daarom schetsen we 3 scenario’s:

Je kiest voor een 1-jarig contract. Deze zijn nu erg duur, maar dan kun je volgend jaar wel opnieuw een contract afsluiten. De tarieven kunnen dan hoger of lager zijn. Je kiest dus voor flexibiliteit op de middellange termijn met de hoop dat de prijzen weer zakken.

Je kiest voor een meerjarig contract. Deze zijn nu voordeliger dan een contract voor 1 jaar. Maar of dat over een jaar nog zo is, dat weten wij niet. Je weet dan wel waar je de komende jaren aan toe bent. Je kiest dus voor zekerheid en hoeft voorlopig niet om te kijken naar je energiecontract.

Je kiest voor variabele tarieven bij een andere leverancier. Deze gaan in januari waarschijnlijk ook omhoog. Je kiest dus voor flexibiliteit op de korte termijn. Dit is alleen verstandig als je de markt heel goed in de gaten houdt.

Waarom stijgen de prijzen?

Aardgas

Energieleveranciers leggen altijd voorraden aan als de winter eraan komt. Na een zachte winter is er veel gas over en dalen de prijzen.

Afgelopen jaar was het tweede deel van de winter en het voorjaar behoorlijk koud. De voorraden raakten leeg. Bijvullen is dit jaar veel moeilijker dan anders. Niet alleen in Nederland – Groningen – komt niet veel gas uit de grond. In de rest van Europa wordt ook minder geproduceerd door onderhoudswerkzaamheden.

Tegelijk leveren de pijpleidingen uit Rusland ook minder, door onderhoud en latere ingebruikneming van een nieuwe leiding. En de vraag naar gas vanuit Azië is ook heel hoog.

China vervangt vuile kolencentrales door relatief schonere gascentrales. En de economie is daar in razend tempo aangetrokken na de coronacrisis. Daardoor betaalt China nóg meer en varen schepen met vloeibaar gas Europa liever voorbij.

Stroom

In Nederland wekken we de meeste stroom nog altijd op met gascentrales. En als het verbruik snel stijgt (na de coronacrisis) en er niet veel wind en zon is dan hebben de centrales veel gas nodig. En ja, dat gas is nu juist heel erg duur.

Dankzij de energietransitie wordt op jaarbasis ongeveer een kwart van de Nederlandse stroom uit duurzame bronnen opgewekt. Maar dat is nog niet genoeg om de stroomtarieven los te koppelen van de (stijgende) prijzen van fossiele brandstoffen. De extreme stijging van de gasprijzen werkt dus ook door in flink hogere stroomtarieven.

Energie en geld besparen

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. De beste manier om geld te besparen is minder energie verbruiken en investeren in isolatie en zonnepanelen.