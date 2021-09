Oproep aan politiek: woningisolatie moet sneller, slimmer en socialer

In Nederland zijn 2,7 miljoen woningen slecht geïsoleerd. Volgens de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaat akkoord moeten deze in 2050 allemaal goed geïsoleerd zijn. Maar met het huidige isolatietempo duurt dat tot zeker 2100. Pieter Grinwis, ChristenUnie: ‘In politiek Den Haag is men een kei in het stellen van hoge klimaatdoelen, maar een stuk minder goed in het stellen van de bijbehorende klimaatdaden. Het moet allemaal veel slimmer en socialer.’

In september 2020 nam de Tweede Kamer al een motie aan om een Nationaal Isolatieprogramma op te zetten. Het huidige (demissionaire) kabinet heeft hier nog niets mee gedaan.

Te hoge drempel

De regelingen voor woningisolatie die er nu zijn, blijken voor veel consumenten een te hoge drempel, ingewikkeld en vooral interessant voor mensen die het kunnen betalen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten willen wel graag minder en duurzamer energie verbruiken, maar weten vaak niet hoe ze dat moeten aanpakken en hoe dat te betalen. Het probleem met subsidies is namelijk dat je die pas aan kunt vragen nadat je zelf de rekening hebt betaald. Dat is voor veel mensen niet te doen. De overheid moet niet alleen de bemiddelde consument op weg helpen, maar ook mensen met een kleinere beurs. Zij wonen vaak in de slechtst geïsoleerde woningen, dus daar is veel winst te halen.’

Manifest

Om vaart en richting te geven aan het Nationaal Isolatieprogramma presenteren de partijen op www.nationaalisolatieprogramma.nu een manifest met 12 concrete voorstellen. Van vouchers voor woningeigenaren tot isolatieteams die bewoners actief benaderen en ondersteunen.

Met prioriteit voor de slechtst geïsoleerde woningen en met ideeën voor het opleiden van voldoende vakmensen. Een langjarige stabiele programmatische aanpak met voldoende middelen moet leiden tot investeringszekerheid voor ondernemers.

Het Nationaal Isolatieprogramma is een initiatief van de ChristenUnie, CDA, GroenLinks, de Consumentenbond, Energie Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, Natuur & Milieu, NVDE, Techniek Nederland en VENIN.