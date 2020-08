Isoleren: comfortabel en zuinig

Een goed geïsoleerd huis is comfortabel en energiezuinig. En dat bespaart uiteindelijk veel geld. Investeren in verbeterde isolatie levert een veel hoger rendement dan geld op een spaarrekening.

Isolatie zonder ingrijpende verbouwing

De meeste huizen zijn goed te isoleren zonder al te veel gedoe. Spouwmuurisolatie wordt bijvoorbeeld vanaf de buitenkant in je muur gespoten en is ongeveer in een dag klaar. De meeste vloeren kunnen vanuit de kruipruimte worden geïsoleerd.

Nieuwe ruiten van HR++-glas en triple-glas wordt ook van buitenaf geplaatst. Zelfs als je de kozijnen laat vervangen, gebeurt het meeste werk aan de buitenkant van het huis.

Isoleren van een (schuin) dak of zolder gebeurt meestal wel aan de binnenkant. Wat betekent dat je de zolder moet opruimen en na afloop schoonmaken.

Hoe kun je een huis isoleren?

Spouwmuurisolatie

De spouw is de ruimte tussen een binnenmuur en een buitenmuur. Die ruimte kun je door een gespecialiseerd bedrijf laten opvullen met isolatiemateriaal. Lees meer over spouwmuurisolatie

Vloerisolatie

Met goede vloerisolatie verbruik je op jaarbasis gemiddeld 320 m3 minder gas. Zo bespaar je flink wat geld en heb je warme voeten. Lees meer over vloerisolatie

Dakisolatie

Een dak zonder isolatie is een van de grootste energieverspillers in huis. En de meeste Nederlandse daken zijn matig geïsoleerd. Lees meer over dakisolatie

Gevelisolatie

Ook de muren van een woning zonder spouw kun je isoleren. Kies dan voor gevelisolatie. Lees meer over gevelisolatie

Isolatieglas

Enkelglas en gewoon dubbelglas kun je het beste vervangen door HR++-glas of triple-glas. Daarmee bespaar je geld en woon je comfortabeler. Lees meer over isolatieglas

Subsidie isolatie

Woningeigenaren kunnen weer gebruikmaken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) als ze hun woning isoleren. De overheid betaalt nu maar liefst 30% van de kosten als je minimaal 2 isolerende maatregelen neemt.

Lees ook: