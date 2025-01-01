Doe de Isolatie Scan en kijk hoeveel jij kunt besparen op je energierekening.
Scan je huis en kijk hoeveel jij kunt besparen met isoleren. Je krijgt van ons verschillende offertes en je zit nergens aan vast. Zo krijg je een eerlijke deal.
Ben je eigenaar van een woning? Dan kun je de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) gebruiken. Voor de meeste isolatiemaatregelen is er een vast subsidiebedrag. De subidie dekt ongeveer 30% van de kosten.
De meeste huizen kun je goed isoleren zonder al te veel gedoe. Spouwmuurisolatie is ongeveer in 1 dag klaar. Nieuwe ruiten met isolatieglas worden van buitenaf geplaatst. Je zolder of dak isoleren gebeurt meestal wel aan de binnenkant. Je moet dan je zolder opruimen en na afloop schoonmaken.