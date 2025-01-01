Hoeveel kun jij besparen op je energierekening? Scan je huis en doe mee met het Collectief.
Met isoleren bespaar je direct op je energierekening. En met het Isolatie Collectief gaat dat snel en makkelijk. Doe de Isolatie Scan en bekijk hoeveel jij kunt besparen.
Bij het plannen van de inspectie en werkzaamheden houden we rekening met natuurvrij isoleren. Dankzij de nieuwe eDNA techniek zijn we niet meer afhankelijk van het broedseizoen van vleermuizen en kunnen we spouwmuren het hele jaar natuurvriendelijk isoleren. Na akkoord wordt alles voor je geregeld.
Via de online Isolatie Scan bij homeQgo krijg je binnen enkele minuten persoonlijk advies. Onze partner homeQgo maakt online een 3D-model van je huis en berekent de slimste oplossingen.
In het advies houdt homeQgo rekening met jouw voorkeuren. Je ziet echte prijzen, besparingen en subsidies. Daarna kun je vrijblijvend een offerte aanvragen voor spouwmuur-, vloer-, dak, of glasisolatie. Je kunt natuurlijk ook voor alle maatregelen offertes aanvragen.
HomeQgo werkt sinds 2018 aan het verduurzamen van woningen. Dat doen ze met een team van experts op het gebied van bouwkunde, technologie en duurzaamheid. We vinden dat je recht hebt op goede isolatie zonder veel gedoe. Daarom hebben we een betrouwbare, goede partner gezocht met dezelfde overtuiging. Dat is homeQgo.
Als de voorlopige offerte bevalt, doe je per isolatiemaatregel een aanbetaling van €10. Dus als je kiest voor spouwmuur- en vloerisolatie betaal je 2 keer €10.
De installateur komt ongeveer 2 weken na akkoord op de voorlopige offerte langs voor een fysieke, vrijblijvende inspectie aan huis. Dan ontvang je een definitieve offerte.
Let op: in sommige Nederlandse provincies zijn er strenge regels voor natuurvrij isoleren. Hierdoor kunnen er hogere kosten of langere wachttijden zijn voor de inspectie en werkzaamheden.
Als je akkoord gaat met de definitieve offerte spreek je met de installateur een datum af voor het plaatsen van de isolatie.
De installateur probeert zo snel mogelijk alle aanvragen af te ronden. Daarbij is het streven om dit binnen ongeveer 10 weken na akkoord op de definitieve offerte te doen. Dit is onder voorbehoud van natuurvrij isoleren.
De installateur isoleert jouw woning zo snel mogelijk. In de meeste gevallen lukt dit in 1 dag.
Het Isolatie Collectief is speciaal voor leden van de Consumentenbond. Als lid van de Consumentenbond ontvang je het voordeel van een Consumentenbond Collectief. Dat betekent eerlijke voorwaarden, scherpe prijzen en ledenvoordeel.
Nog geen lid? Geen probleem. Als het advies voor je woning bevalt, dan vragen we je om lid te worden van de Consumentenbond. Het lidmaatschap start als je woning geïsoleerd is. Het lidmaatschap is de eerste 3 maanden gratis, daarna betaal je €3,50 per maand. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar.
Ga je niet akkoord met de offerte, dan wordt je ook geen lid van de Consumentenbond. Wel zo eerlijk toch.
Onze collectieven hebben altijd eerlijke voorwaarden en een scherpe prijs. Samen met homeQgo en hun netwerk van gecertificeerde installateurs wordt alles voor je geregeld. Het aanbod, de offerte en deskundige installatie. Jij hoeft dus niets uit te zoeken.
Het Isolatie Collectief is speciaal voor leden van de Consumentenbond. Nog geen lid? Geen probleem. Als je huis is geisoleerd krijg je 3 maanden gratis ons Basislidmaatschap. Daarna betaal je €3,50 per maand. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar. Wel zo eerlijk toch.
Onder daken en in spouwmuren van woningen kunnen vogels en vleermuizen leven. Vaak zonder dat je het weet.
Bij natuurvriendelijk isoleren krijgen dieren de kans om weg te vliegen. Het isolatiebedrijf zorgt dus dat de spouw natuurvrij is voor ze isoleren. Bij deze methode moet er soms gewacht worden met isoleren omdat er een afhankelijkheid is met het broedseizoen van vleermuizen. Een alternatief is de eDNA methode. Hierbij wordt onderzocht of er vleermuizen bij de woning aanwezig zijn. Deze methode kan het hele jaar door toegepast worden.
Wil je weten welke methode bij jou van toepassing is? Informeer dan bij provincie of gemeente welke regels gelden op jouw locatie.