Hoe werkt spouwmuurisolatie?

Spouwmuurisolatie vult de ruimte tussen je binnenmuur en buitenmuur met isolerend materiaal. Je huis blijft in de winter warmer en in de zomer koeler. Zo verbruik je minder energie.

De isolatiewaarde van spouwmuurisolatie is vooral afhankelijk van de breedte van de spouw. Een niet-geïsoleerde spouwmuur heeft een Rc-waarde van gemiddeld 0,4. Na isolatie van een spouw van 6 centimeter stijgt de Rc-waarde van de gevel tot ruim 2.

De meest gebruikte isolatiematerialen voor spouwmuren

Glaswol

Glaswol is populair door de goede isolatie. Het houdt warmte en geluid tegen. Ook is het brandveilig, waterafstotend en gaat het lang mee. Je gebruikt glaswol vooral in brede spouwmuren. Het wordt als vlokken in de spouw geblazen.

EPS-parels

Dit zijn bolletjes van geëxpandeerd polystyreen, beter bekend als piepschuim. EPS-parels zijn licht, vochtbestendig en volledig recyclebaar. Ze zijn geschikt voor smallere spouwmuren. Ze worden samen met een bindmiddel in de spouw geblazen. Dat gaat snel. Zwarte parels isoleren warmte het beste.

PUR-schuim

PUR-schuim (polyurethaanschuim) spuit je als vloeistof in de spouw. Daar zet het uit. Zo dicht het alle naden en kieren luchtdicht af. PUR-schuim heeft de hoogste isolatiewaarde. Het is geschikt voor smalle, onregelmatige of lastig bereikbare spouwen. Het is wel minder goed te recyclen en relatief duurder.

Let op: gebruik liever geen UF-schuim

De GGD adviseert sinds 24 februari 2026 om UF-schuim voorlopig niet te gebruiken voor spouwmuurisolatie. Dat komt door gezondheidsrisico’s van formaldehyde. Ook is nog niet duidelijk onder welke voorwaarden je het materiaal veilig kunt gebruiken.

Geen spouwmuur?

Heeft jouw huis geen spouwmuren? Dan kun je de gevel ook aan de buiten- of binnenkant isoleren.

Is mijn huis geschikt voor spouwmuurisolatie?

Spouwmuurisolatie is vooral interessant voor woningen die tussen 1920 en 1975 zijn gebouwd. Want bij de bouw zijn die huizen niet (goed) geïsoleerd.

De spouw is een ruimte van 4 tot 6 centimeter tussen een binnenmuur en een buitenmuur. Woningen van vóór 1920 hebben vaak geen spouwmuur, dus hier is deze vorm van isolatie niet mogelijk. Woningen vanaf 1975 hebben vaak al spouwmuurisolatie.

Spouwmuurisolatie ontbreekt soms ook bij huizen die tussen 1975 en 1982 zijn gebouwd met een bouwvergunning van vóór 1975.

Wat kost spouwmuurisolatie?

In huizen met een spouw is spouwmuurisolatie de goedkoopste en snelste manier om muren te isoleren. Spouwmuurisolatie verdien je al snel binnen 3 jaar terug.

Voorbeeld kosten en besparingen voor woningen t/m 1974

Kan ik subsidie krijgen voor spouwmuurisolatie?

Voor spouwmuurisolatie kun je subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. Ben je eigenaar van een woning? Dan kun je de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) gebruiken. Voor alle soorten isolatiemaatregelen is er een vast subsidiebedrag per m2. Je hebt extra voordeel als je 2 of meer maatregelen laat uitvoeren. Het bedrag per m2 wordt dan verdubbeld.

Andere soorten isolatie: