Isolatiemateriaal: wat is de juiste keuze?

Soorten isolatiematerialen

Er bestaan veel soorten isolatiemateriaal. Wat voor jou het beste isolatiemateriaal is, hangt af van de toepassing, isolatiewaarde en duurzaamheid. Afhankelijk van de plek die je wilt isoleren (vloer, bodem, dak, spouwmuur, buitenmuur) vallen bepaalde materialen af, of zijn ze juist heel geschikt.

Minerale wol: glaswol en steenwol

Minerale wol is de verzamelnaam voor glaswol en steenwol. Je herkent deze materialen aan de wollige structuur. Minerale wol is een veelgebruikt en duurzaam isolatiemateriaal, gemaakt van natuurlijke materialen. Glaswol en steenwol zijn relatief goedkoop en brandveilig. Ze isoleren goed en zijn geluidswerend.

Wat is beter, glaswol of steenwol?

Glaswol isoleert iets beter en is lichter dan steenwol. Je verwerkt het daarom gemakkelijker. Het is ook goedkoper. Steenwol houdt geluid beter tegen en is drukvaster. Dat maakt het geschikter voor bijvoorbeeld vloeren. Steenwol is vochtbestendig, terwijl glaswol daar niet tegen kan. Steenwol gaat zo’n 75 jaar mee en dat is langer dan glaswol, dat 55 jaar meegaat.

Let op: bij de verwerking van glas- en steenwol kun je last krijgen van jeuk en irritatie. Draag daarom beschermende kleding.

EPS, XPS, PIR en Resolschuim

Kunststof-isolatieplaten van EPS (geëxpandeerd polystyreen, oftewel piepschuim), XPS (geëxtrudeerd polystyreen), PIR (polyisocyanuraat) en Resolschuim worden veel gebruikt in vloeren en daken. Deze plaatmaterialen zijn licht en hebben een hoge isolatiewaarde. Ze kunnen ook tegen vocht.

Pur

Pur (polyurethaan) is verkrijgbaar als platen en schuim. Purplaten isoleren beter dan schuim. Terwijl je met purschuim weer gemakkelijk koudebruggen en moeilijk bereikbare plaatsen kunt dichten. Een koudebrug is een plek in je gevel waar warmte sneller ontsnapt dan in de delen eromheen. Dit komt vaak door materiaalverschillen of onderbrekingen in isolatie.

Natuurlijke isolatiematerialen

Materialen zoals houtvezel, kurk en vlas zijn meestal milieuvriendelijker en hebben goede thermische eigenschappen. Ze zijn vaak wel wat duurder.

Let op: Kies liever niet voor schapenwol. Volgens Milieucentraal is schapenwol veel slechter voor het milieu dan alle andere materialen. Met uitzondering van het merk Isolena, dat alleen biologische wol gebruikt.

Welk isolatiemateriaal isoleert het best?

Bij isolatie draait het om de isolatiewaarde (lambda-waarde) en de R-waarde (of Rd-waarde).

De isolatiewaarde geeft aan hoe goed een materiaal warmte geleidt. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde geeft aan hoe goed een materiaal warmte tegenhoudt bij een bepaalde dikte van het materiaal.

R-waarde isolatie vergelijken

De R-waarde geeft aan hoeveel weerstand een materiaal biedt tegen warmtestroom. Je vindt de R-waarde vaak op productbladen, in bouwadviezen of bij energieberekeningen.

De gebruikelijke weergave van de R-waarde is in: m²·K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Dit betekent:

m²: de oppervlakte van het materiaal.

K (Kelvin): het temperatuurverschil over het materiaal.

W (Watt): de hoeveelheid warmte die door het materiaal stroomt.



R-waarden van isolatiematerialen - per 10 cm dikte m²·K/W Resolschuim 5,0 – 5,6 PIR 3,8 – 4,8 EPS (piepschuim) 2,5 – 3,3 Glaswol 2,3 – 3,2 Steenwol 2,2 – 3,0 Vlasplaat 2,4 – 2,6 Houtvezel 2,0 – 2,5

Toelichting: 10 cm PIR levert dus een hogere R-waarde dan 10 cm glaswol of piepschuim. Dit komt doordat PIR een lagere lambda-waarde heeft en dus beter isoleert bij dezelfde dikte.