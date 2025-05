Bodem kruipruimte isoleren

De kruipruimte is de (vaak) smalle ruimte onder de vloer van de begane grond. Het ventileert je huis en reguleert het vocht. Is je kruipruimte te laag of onbereikbaar? Dan kun je in plaats van vloerisolatie de bodem van de kruipruimte isoleren.

Dat noemen ze ook wel bodemisolatie. Bodemisolatie werkt niet zo goed als vloerisolatie, maar is zinvol als je de vloer van je woning niet kunt isoleren. Of als je aanvullende isolatiemaatregelen wilt nemen. Bijvoorbeeld omdat je nog last hebt van vocht vanuit de kruipruimte.

Verschil bodemisolatie en vloerisolatie

Bij bodemisolatie ligt het isolatiemateriaal op de bodem van je kruipruimte. Tussen het isolatiemateriaal en de vloer zit dus lucht.

Bij vloerisolatie zit het isolatiemateriaal tegen de vloer aan. Bij voorkeur aan de onderkant, maar bovenop de vloer kan ook.

Welke soorten bodemisolatie zijn er?

De beste bodemisolatie voor een kruipruimte hangt af van de situatie en je persoonlijke wensen.

Wat kost bodemisolatie?

De kosten van bodemisolatie hangt af van het type isolatiemateriaal. Ook de grootte en bereikbaarheid van je kruipruimte bepalen hoeveel je betaalt.

Een lambda-waarde geeft aan hoe goed een materiaal isoleert. Hoe lager de waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

Hieronder vind je een overzicht met de verschillende eigenschapen en een inschatting van de kosten per m2.

Wanneer kies je welke soort bodemisolatie?

BioFoam-parels : als prijs en milieuvriendelijkheid belangrijk zijn. Het heeft goede vochtbestendigheid en isolatie.

: als prijs en milieuvriendelijkheid belangrijk zijn. Het heeft goede vochtbestendigheid en isolatie. EPS-bodemparels : als je optimale isolatie en vochtwering zoekt, ook bij langdurig vochtige omstandigheden.

: als je optimale isolatie en vochtwering zoekt, ook bij langdurig vochtige omstandigheden. EPS-isolatiechips : als je regelmatig onderhoud uitvoert en de kruipruimte toegankelijk moet blijven. Het is wel iets minder isolerend en vochtwerend.

: als je regelmatig onderhoud uitvoert en de kruipruimte toegankelijk moet blijven. Het is wel iets minder isolerend en vochtwerend. Schelpen: zijn vooral geschikt als je duurzaamheid belangrijk vindt. Ze isoleren nauwelijks, maar zijn wel zeer vochtwerend en stabiel.

Kun je zelf je kruipruimte isoleren?

Je kunt in principe zelf je kruipruimte isoleren. Je verspreidt dan het isolatiemateriaal vanuit zakken gelijkmatig op de bodem van je kruipruimte. Zorg wel dat je genoeg ruimte hebt en draag beschermende kleding. Bij een slecht bereikbare kruipruimte of grote vochtproblemen is het slim om een specialist in te schakelen.