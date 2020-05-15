Wanneer vloerisolatie?

Is je huis van vóór 1983? Dan heeft je woning waarschijnlijk nog geen vloerisolatie. Vloerisolatie voorkomt koude voeten en je verbruikt minder energie. Dat is ook fijn voor het milieu.

Wat kost vloerisolatie?

Je kosten en besparingen hangen af van het aantal m² dat je isoleert, de vloerisolatie die je kiest en je uitgangssituatie. Ook hoe warm je je huis stookt telt natuurlijk mee.

Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een spaarrekening met 5 tot 7,5% rente. Maar dan mét warme voeten.

Kan ik subsidie krijgen voor vloerisolatie?

Ben je eigenaar van je woning? Dan kun je ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) aanvragen. Voor alle soorten isolatiemaatregelen is er een vast subsidiebedrag per m2. De subsidie dekt gemiddeld zo'n 15% van de kosten. Als je 'biobased' isolatiemateriaal gebruikt wordt dit meer.

Tip

Je hebt extra voordeel als je 2 of meer maatregelen per jaar laat uitvoeren. Het bedrag per m2 wordt dan verdubbeld. Dit geldt ook als je isolatie combineert met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

Hoe werkt vloerisolatie?

De beste manier om een vloer goed te isoleren is via de kruipruimte. Je brengt dan isolatiemateriaal aan tegen de onderkant van de vloer. Je moet wel een kruipruimte hebben die hoog genoeg is en waar je in kunt komen.

Vloerisolatie aan de onderkant van de vloer kan alleen als de kruipruimte minstens 35 centimeter hoog is. Bij sommige installatiebedrijven of isolatiemethoden moet je een hogere ruimte hebben.

Waar vind ik de kruipruimte?

De kruipruimte is een ruimte onder de vloer van de begane grond. Dit is vaak een lage ruimte van 50 tot 80 cm hoog, waar je dus alleen kunt kruipen. Je bereikt het meestal via een luik in de vloer, bijvoorbeeld achter de voordeur.

Wat is de beste vloerisolatie?

Je kunt kiezen uit veel verschillende isolatiematerialen. De beste keuze voor jou hangt af van je situatie. Hier vind je 7 punten die je helpen kiezen.

Type vloer

Heb je een vloer van hout? Kies dan materiaal dat vocht doorlaat. Zo wordt het hout niet ‘opgesloten’. Denk aan vlasplaten of minerale wol. Heb je een betonnen vloer als basis? Dan zijn schuimplaten of thermokussens vaak een betere keuze.

Gewenste isolatiewaarde

Let op de Rd-waarde (of R-waarde) van het materiaal. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Om subsidie te krijgen moet het gebruikte materiaal een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 m2K/W .

Beschikbare ruimte

Sommige materialen isoleren goed bij weinig dikte. Die zijn vaak duurder. Andere materialen hebben meer dikte nodig.

Isolatiemateriaal Dikte nodig voor goede isolatie ( Rd = min. 3,5) Isolatiefolie 5 cm Resolschuimplaten 8 cm PIR platen 9 cm Gespoten purschuim zonder HFK's 10 cm Glaswol 12 cm Steenwol 13 cm EPS-platen 13 cm Vlasplaten 14 cm Thermokussens 3 kamers

Obstakels onder de vloer

Leidingen, kabels of rioolbuizen kunnen je keuze beperken. Een onregelmatige onderkant kan dat ook doen. Flexibel materiaal past dan beter dan harde platen. Gespoten isolatie sluit meestal beter aan.

Milieubelasting

Sommige isolatiematerialen zijn beter voor het milieu dan andere. Vanuit milieuoogpunt kun je schapenwol en gespoten purschuim met HFK’s als blaasmiddel beter niet gebruiken. Purschuim met water (of HFO’s) heeft een lagere milieubelasting.

Bij materialen van natuurlijke oorsprong krijg je voor vloerisolatie €2 per m2 extra subsidie. Bij de RVO vind je een lijst met de opties die hiervoor in aanme rking komen. Filter op 'Biobased'.

Kosten per type isolatie

De kosten per isolatiemateriaal lopen nogal uiteen. Dat komt niet alleen door de prijs van het materiaal, ook de montage en benodigde aanpassingen spelen mee.

Dit kostenoverzicht geldt voor toepassing bij een stenen grondvloer en een Rd van rond 3,5 of hoger. Bij een houten vloer zijn de kosten soms (flink) hoger.

Isolatiemateriaal Prijs per m2 (totaalprijs) Thermokussens 3 kamers €29 EPS-platen €37 Glas- en Steenwol €40 Vlasplaten €47 Isolatiefolie €64 Resol platen €69 PIR platen €44 Gespoten purschuim zonder HFK's €84

Bron: RVO kostenkentallen

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?

Ventilatie in de kruipruimte is erg belangrijk. Zonder ventilatie kan radongas zich ophopen en kunnen vochtproblemen ontstaan. Dat kan bij een betonnen en bij een houten vloer. Let er dus op dat het isolatiemateriaal de ventilatiegaten niet blokkeert of bespreek dit met het isolatiebedrijf.

Lage of geen (bereikbare) kruipruimte?

Is je kruipruimte te laag of niet bereikbaar (te maken)? Dan heb je een aantal mogelijkheden. Deze isoleren meestal wel minder goed.

Wat is bodemisolatie?

Is je kruipruimte lager is dan 35 cm? Of kan er geen ingang naar de kruipruimte gemaakt worden? Dan is bodemisolatie een optie. Bij bodemisolatie ligt er een laag isolatiemateriaal op de bodem van je kruipruimte. Met vloerisolatie bespaar je gemiddeld zo'n 80 tot 250 m³ gas per jaar. Met bodemisolatie is dat meestal maar de helft.

Problemen met vocht?

Vloerisolatie helpt om vochtproblemen vanuit de kruipruimte te verminderen, maar lost dit niet altijd helemaal op. Bodemisolatie houdt vocht beter tegen. Ook kun je een speciale dampremmende folie op de bodem van de kruipruimte aanbrengen. Zorg sowieso voor goede ventilatie in de kruipruimte. Zo kan vochtige lucht weg en voorkom je condens.

Andere soorten isolatie: