Met goede vloerisolatie verbruik je op jaarbasis veel minder energie om je huis te verwarmen. Vloerisolatie is makkelijk aan te brengen in een hoge kruipruimte. Maar ook zonder (of met een lage) kruipruimte is het mogelijk.

Kruipruimte isoleren

De makkelijkste manier om een vloer te isoleren is vanuit de kruipruimte. Tegen de onderkant van de vloer wordt dan isolatiemateriaal aangebracht, bijvoorbeeld thermoskussens, platen van kurk of schuim. Dit kan bij de meeste huizen en zorgt voor zeer goede isolatie.

Isolatie aan de onderkant van de vloer kan alleen als de kruipruimte minstens 35 centimeter hoog is. Voor vloerisolatie met pur is minimaal 50 centimeter vereist.

Vloer isoleren mogelijkheden

Er zijn ook andere manieren om de vloer te isoleren, maar die zijn duurder, lastiger of isoleren minder goed.

Bodemisolatie

Als de kruipruimte lager is dan 35 cm of als er geen ingang naar de kruipruimte gemaakt kan worden, kan bodemisolatie een optie zijn. Bij bodemisolatie ligt er een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte. Met bodemisolatie bespaar je gemiddeld 250 m³ gas per jaar, met vloerisolatie is dat 320 m³.

Ventilatie kruipruimte

Ventilatie in de kruipruimte is erg belangrijk. Zonder ventilatie kan radongas zich ophopen en kunnen vochtproblemen ontstaan ‒ zowel bij een betonnen als een houten vloer. Let er dus op dat het isolatiemateriaal de ventilatiegaten niet blokkeert of bespreek dit met het isolatiebedrijf.

Beste vloerisolatie

Vanuit milieuoogpunt kun je schapenwol en gespoten purschuim met HFK’s als blaasmiddel beter niet gebruiken. Purschuim met HFO’s als blaasmiddel heeft een lagere milieubelasting en steeds meer isolatiebedrijven bieden dit aan.

Isolatiemateriaal Dikte nodig voor zeer goede isolatie ( Rc 3,5 ) Glaswol 11 cm Steenwol 12 cm Vlasplaten 13 cm Thermokussens 3 kamers Meerlaags isolatiefolie (multifolie) 10 cm EPS-platen 13 cm Resol- en polyurethaan-schuimplaten 7-8 cm Geëxpandeerde kurkplaten 14 cm Houtvezelplaten 13 cm Gespoten purschuim zonder HFK's 9 cm

Bron: Boek Mijn Huis Energiezuinig

Vloerisolatie kosten en besparingen

Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een spaarrekening met 7% rente. Vloerisolatie is vooral geschikt voor woningen van voor 1992. Woningen van na die tijd beschikken meestal al over goede vloerisolatie.

Subsidie vloerisolatie

Voor vloerisolatie kun je subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kun je aanvragen als je minimaal 2 isolerende maatregelen laat uitvoeren. Bijvoorbeeld vloerisolatie en spouwmuurisolatie.

Jouw steun is hard nodig! Vind jij het ook belangrijk dat wij opkomen voor de belangen van álle consumenten in Nederland? Steun ons dan en word lid! Uiteraard ontvang je met een lidmaatschap veel meer voordelen. Zo krijg je toegang tot al onze testinformatie voor producten en diensten. Ja, ik steun de Consumentenbond

Lees ook: