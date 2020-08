Een slecht geïsoleerd dak verliest veel warmte en is een van de grootste energieverspillers in huis. Helaas zijn de meeste Nederlandse daken maar matig geïsoleerd.

Dak isoleren: materialen

Voor dakisolatie zijn verschillende materialen te koop. Gebruik het liefst KOMO-gecertificeerd isolatiemateriaal. KOMO stelt eisen aan bouwproducten en controleert de kwaliteit. Het belangrijkste is de isolatiewaarde van het materiaal (uitgedrukt in een Rd-waarde), hoe hoger hoe beter.

Zolder isoleren

Een schuin of hellend dak kun je van binnenuit of buitenaf isoleren. Van binnenuit kun je overwegen het zelf te doen, maar laat je altijd goed adviseren.

Schuin dak isoleren

Aandachtspunten bij zelf isoleren van een schuin dak:

Controleer hoe het dak in elkaar zit en wat er al aan isolatiemateriaal is gebruikt. Bepaal of je bestaande isolatie kunt verbeteren.

Vocht moet weg kunnen, anders gaat hout rotten. Zit aan de buitenkant van het dak een dampremmende laag? Gebruik dan klimaatfolie aan de binnenkant.

Kies voor een zeer goede isolatiewaarde, een Rd-waarde van minstens 3,6.

van minstens 3,6. Er zijn metalen systemen verkrijgbaar waarmee je snel een frame voor het isolatiemateriaal kunt maken. Er zijn ook kant-en-klare systemen met afgewerkte isolatieplaten. Deze systemen zijn makkelijk en besparen tijd, maar zijn wel duurder.

Plat dak isoleren

Laat platte daken altijd isoleren door een vakman. Dit is werk voor een specialistisch bedrijf.

Dakisolatie kosten en besparingen

Dakisolatie is met name geschikt voor woningen die gebouwd zijn voor 1992. Woningen van na die tijd beschikken meestal over goede dakisolatie.

Voorbeeld kosten en besparingen verbeterde isolatie in huizen voor 1992

Subsidie dakisolatie

Voor dakisolatie kun je subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kun je aanvragen als je minimaal 2 isolerende maatregelen laat uitvoeren. Bijvoorbeeld dakisolatie en vloerisolatie.

