Wat is het beste isolatiemateriaal voor mijn dak?

Voor dakisolatie kun je verschillende materialen kopen. Gebruik het liefst KOMO-gecertificeerd isolatiemateriaal. KOMO stelt eisen aan bouwproducten en controleert de kwaliteit. Het belangrijkste is de isolatiewaarde van het materiaal, uitgedrukt in een Rd-waarde. Hoe hoger hoe beter.

Kan ik mijn zolder zelf isoleren?

Een schuin of hellend dak kun je van binnenuit of buitenaf isoleren. Je kunt overwegen om zelf een dak van de binnenzijde te isoleren, maar laat je altijd goed adviseren.

Schuin dak isoleren

Bij een schuin dak isoleer je van binnen meestal tussen de balken. Let hierop als je zelf een schuin dak van je zolder isoleert:

Controleer hoe het dak in elkaar zit en wat er al aan isolatiemateriaal is gebruikt. Bepaal of je bestaande isolatie kunt verbeteren.

Vocht moet weg kunnen, anders gaat hout rotten. Zit aan de buitenkant van het dak een dampremmende laag? Gebruik dan klimaatfolie aan de binnenkant.

Kies voor een zeer goede isolatiewaarde, een Rd-waarde van minstens 3,6.

van minstens 3,6. Er zijn metalen systemen verkrijgbaar waarmee je snel een frame voor het isolatiemateriaal maakt. Er zijn ook kant-en-klare systemen met afgewerkte dakisolatieplaten. Deze systemen zijn makkelijk en besparen tijd, maar zijn wel duurder.

Plat dak isoleren

Laat een plak dak altijd isoleren door een vakman. Dit is werk voor een specialistisch bedrijf. Al ben je zelf heel handig, je loopt een groot risico op vochtproblemen, houtrot of schimmel.

Een professioneel bedrijf isoleert een plat dak vanaf de buitenzijde. Dat kan bovenop het bestaande dak. Wil je de beste isolatie? Vervang dan de huidige dakbedekking voor een laag isolatiemateriaal met daar bovenop nieuwe dakbedekking (bijvoorbeeld bitumen of EPDM).

Is mijn dak geschikt voor isolatie?

Dakisolatie is vooral geschikt voor woningen die gebouwd zijn voor 1992. Woningen van na die tijd hebben meestal al goede dakisolatie. Twijfel je over wat mogelijk is? Een isolatiespecialist weet je dit goed te vertellen. Of vraag eerst in de buurt wat huiseigenaren van vergelijkbare woningen al hebben gedaan. Op het SlimmeBuren overzicht van klimaatstichting zie je welke maatregelen buurtbewoners al hebben genomen.

Isoleren van de vloer van de zolder

Gebruik je de zolder alleen voor opslag en kun je het afsluiten? Dan kun je ook enkel de zoldervloer isoleren. Dat is meestal goedkoper dan dakisolatie, omdat er minder materiaal nodig is. Ben je handig, dan kun je dat zelf doen.

Zoldervloer isoleren

Isoleer de zoldervloer eenvoudig met isolatieplaten waar je op mag lopen. Die leg je direct op de vloer. Je kunt ook isolatiemateriaal tussen de vloerbalken leggen met daarop planken of vloerplaten. Breng altijd een dampremmende laag aan onder het isolatiemateriaal.

Wat kost het isoleren van de zolder?

Voorbeeld kosten en besparingen verbeterde isolatie in huizen voor 1992

Het rendement van dakisolatie is vergelijkbaar met een spaarrekening met 10% rente.

Kan ik subsidie krijgen voor dakisolatie?

Voor dakisolatie kun je subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. Ben je eigenaar van een woning? Dan kun je de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) gebruiken. Voor alle soorten isolatiemaatregelen is er een vast subsidiebedrag per m2. Je hebt extra voordeel als je 2 of meer maatregelen laat uitvoeren. Het bedrag per m2 is dan 2 keer zo hoog.

Andere soorten isolatie