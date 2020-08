Isolatieglas: dubbel glas en triple glas

Dubbel glas: HR++ of toch Triple-glas?

Kies voor HR++- of triple-glas als je enkelglas of oud dubbel glas vervangt. Triple-glas is duurder dan HR++-glas, maar isoleert beter.

Soms is triple-glas te dik of te zwaar om in oude kozijnen te plaatsen. Dan heb je nieuwe kozijnen nodig. Vanwege die bijkomende kosten kiezen mensen vaak voor HR++-glas. Pas wel op met verschillende soorten glas in 1 gevel. Er kan wat verschil zijn in kleur en lichtinval.

Isolerende kozijnen

Zijn de kozijnen aan vervanging toe? Kies dan voor isolerende kozijnen met triple-glas en dubbele kierdichting en een lage U-waarde (maximaal 1,3). Dan heb je in 1 klap de beste raamisolatie.

Isolerende kozijnen en deuren hebben luchtkamers of een harde isolatielaag tussen de buitenkant en binnenkant. Het plaatsen van nieuwe kozijnen met triple-glas kost ongeveer 20% meer dan nieuwe kozijnen met HR++-glas.

Het duurt ongeveer 5 werkdagen om nieuwe ramen en kozijnen in een huis te zetten. Dit is wel afhankelijk van het aantal kozijnen.

Heb je gewoon dubbelglas of HR++-glas?

Houd een aansteker of een brandende lucifer 5 tot 10 centimeter voor het raam en kijk naar de weerspiegeling van de vlam. Bij gewoon dubbelglas hebben alle vlammetjes dezelfde kleur. Bij HR-glas heeft het tweede vlammetje een andere kleur.

Heb je HR-glas, kijk dan of er op de aluminium strip tussen de glasplaten een code staat met: HR, HR+ of HR++. Staat er niets bij, dan is de kans groot dat het gewoon dubbelglas is.

Besparingen en kosten dubbel glas en triple glas

Enkelglas vervangen door HR++-glas geeft een rendement dat vergelijkbaar is met een spaarrekening met 6% rente.

Voorbeelden kosten en besparingen per woningtype en bouwjaar

Subsidie isolatieglas

Voor glasisolatie kun je subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kun je aanvragen als je minimaal 2 isolerende maatregelen laat uitvoeren. Bijvoorbeeld glasisolatie en dakisolatie.

Jouw steun is hard nodig! Vind jij het ook belangrijk dat wij opkomen voor de belangen van álle consumenten in Nederland? Steun ons dan en word lid! Uiteraard ontvang je met een lidmaatschap veel meer voordelen. Zo krijg je toegang tot al onze testinformatie voor producten en diensten. Ja, ik steun de Consumentenbond

Lees ook: