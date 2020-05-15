Isolatieglas: dubbel glas en triple glas

Hoeveel bespaar ik met hr++-glas?

Enkel glas vervangen door isolatieglas levert je zeker rendement op. Hoeveel je bespaart hangt af van het type glas dat je vervangt.

Voorbeelden kosten en besparingen

Rekenvoorbeeld besparing

Je vervangt een houten kozijn van 5 m² met enkel glas door een houten kozijn met triple glas.

Je bespaart 5 x 28 m3 = 140 m3 gas. Bij een gasprijs van €1,35 bespaar je dan zo’n €190 per jaar.

Krijg ik subsidie voor isolatieglas in 2026?

Voor isolatieglas - hr++-, triple- of vacuümglas - kun je subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. Ben je eigenaar van een woning? Dan kun je de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) gebruiken.

Voor zowel hr++-glas, tripleglas als vacuümglas krijg je €25 per m2 subsidie, als je alleen het glas vervangt.

Tip

Je hebt extra voordeel als je 2 of meer maatregelen laat uitvoeren. Het bedrag per m2 wordt dan verdubbeld. Dit geldt ook als je isolatieglas combineert met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

Welk isolatieglas heb ik nodig?

Enkel glas en (gewoon) dubbel glas kun je het beste vervangen. Kies voor hr++-, triple- of vacuümglas.

Hr++-glas

Hr++-glas is dubbel glas met een coating en isolerend gas ertussen.

Tripleglas

Tripleglas heeft 3 lagen glas en isoleert nog beter. Het is wel iets duurder. Soms is tripleglas te dik of te zwaar om in oude kozijnen te plaatsen. Dan heb je nieuwe kozijnen nodig. Hier krijg je ook subsidie voor. Pas wel op met verschillende soorten glas in een gevel. Er kan wat verschil zijn in kleur en lichtinval.

Vacuümglas

Vacuümglas is een dubbel glas dat even goed isoleert als tripleglas maar veel dunner is. Dit maakt vacuümglas ideaal voor monumentale panden of plekken met weinig ruimte. Het is wel duurder en de subsidie is even hoog als voor de andere glassoorten.

Heb ik dubbel glas of hr-glas?

Houd een aansteker of een brandende lucifer 5 tot 10 centimeter voor het raam en kijk naar de weerspiegeling van de vlam. Bij gewoon dubbel glas hebben alle vlammetjes dezelfde kleur. Bij hr-glas heeft het tweede vlammetje een andere kleur.

Heb je hr-glas? Kijk dan of er op de aluminium strip tussen de glasplaten een code staat met: hr, hr+ of hr++. Staat er niets op, dan is de kans groot dat het gewoon dubbel glas is.

Welke kozijnen kies ik?

Zijn de kozijnen aan vervanging toe? Kies dan voor isolerende kozijnen met tripleglas, dubbele kierdichting en een lage U-waarde (maximaal 1,3). Dan heb je in 1 klap de beste raamisolatie.

Isolerende kozijnen en deuren hebben luchtkamers of een harde isolatielaag tussen de buitenkant en binnenkant. Er zijn ook houtsoorten die goed isoleren en geen isolatiekern nodig hebben.

Vuren, Lariks en Accoya bieden de beste isolatie. Mits goed behandeld tegen schimmel en houtrot (zoals thermische modificatie). Dan zijn ze net zo geschikt voor buitenkozijnen als hardhout. Hardhout is iets minder isolerend. Veel mensen kiezen toch voor hardhout omdat het zo duurzaam is.

Andere soorten isolatie: