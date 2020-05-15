Wanneer kies je voor gevel isoleren?

Gevelisolatie is duurder dan spouwmuurisolatie, maar je kunt een veel dikkere laag isolatie aanbrengen. Dit is een klus voor een gespecialiseerd isolatiebedrijf. Gevelisolatie is ook verstandig als je een huis energieneutraal wilt maken. De Rc-waarde die daarvoor nodig is, bereik je niet met alleen spouwmuurisolatie.

Wat is gevelisolatie?

Het isolatiemateriaal wordt aan de buitenkant tegen de muren geplaatst. Het huis wordt dus iets ‘dikker’. Het materiaal wordt vervolgens afgewerkt met steenstrips, stucwerk of andere gevelbekleding (hout, kunststof, cementplaten).

De kozijnen kunnen meestal blijven zitten. Zijn de kozijnen aan vervanging toe? Dan is dat een goed moment om isolerende kozijnen en triple-glas te nemen.

Vergunning nodig voor buitengevelisolatie

Door buitengevelisolatie gaat de woning er iets anders uitzien. Daarom heb je een vergunning van de gemeente nodig. Vraag die op tijd aan via het Omgevingsloket. Bij rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen, monumentale panden en beschermde stadsgezichten is buitengevelisolatie niet altijd toegestaan.

Wat kost gevelisolatie?

Gevelisolatie aan de buitenkant isoleert (veel) beter dan spouwmuurisolatie. De Rc-waarde die je kunt halen is al snel 2,5, maar kan oplopen tot zo'n 6,5 m²K/W. Het is wel duurder dan spouwmuurisolatie.

Isolatiemateriaal Dikte in mm Afwerking Rc Prijs per m2 Minerale wol 100 Stucwerk 2,6 €225 EPS 120 Stucwerk 3,9 €215 Resol 100 Stucwerk 4,7 €230 Houtvezel 180 Stucwerk 4,9 €300 Prefab HSB-element met cellulose inblaasisolatie 170 Hout 4,9 €495 Prefab HSB-element met cellulose inblaasisolatie 235 Hout 6,5 €505

Kan ik subsidie krijgen voor gevelisolatie?

Voor gevelisolatie kun je subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. Ben je eigenaar van een woning? Dan kun je de ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) gebruiken. Voor alle soorten isolatiemaatregelen is er een vast subsidiebedrag per m2. Voor gevelisolatie is dit €20,25 per m2.

Rekenvoorbeeld

Je isoleert de gevel van je hoekwoning met 90 m2 EPS plaat van 120 mm dik (Rc=3,9). Dat kost je 90 x €215 = €19.350. Hiervoor ontvang je 90 x €20,25 = €1.822,50 subsidie.

De gevel was eerst niet geïsoleerd. Je bespaart nu ongeveer 1300 m3 gas per jaar. Bij een gasprijs van €1,35 bespaar je dan zo’n €1750. Je hebt de investering zo na ongeveer 10 jaar terugverdiend.

Dat kun je vergelijken met een spaarrekening met 7,8% rendement over 20 jaar. Een stijgende gasprijs verhoogt het rendement.

Tip

Je hebt extra voordeel als je 2 of meer maatregelen per jaar laat uitvoeren. Het bedrag per m2 wordt dan verdubbeld. Dit geldt ook als je isolatie combineert met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

Liever isoleren aan de binnenzijde?

Is gevelisolatie van de buitenkant niet mogelijk of niet haalbaar? Overweeg dan extra isolatie van de muur aan de binnenzijde. De muren komen maximaal 10 centimeter naar voren, dus je verliest wel ruimte. Ben je een minder ervaren doe-het-zelver? Schakel dan een professioneel isolatiebedrijf in.

Een verkeerd geplaatste voorzetwand kan zorgen voor vochtproblemen of bestaande problemen verergeren. Laat je daarom goed adviseren, ook als je zelf aan de slag gaat. Bij veel isolatiematerialen plaats je een doorlopende dampremmende laag aan de warme kant van het isolatiemateriaal.

Andere soorten isolatie: