Muurisolatie buitenkant

Gevelisolatie is duurder dan spouwmuurisolatie, maar je kunt wel een veel dikkere laag isolatie aanbrengen. Dit is wel een klus voor een gespecialiseerd isolatiebedrijf. Gevelisolatie is ook verstandig als je een huis energieneutraal wilt maken. De Rc-waarde die daarvoor nodig is, bereik je niet met spouwmuurisolatie.

Spouwmuurisolatie

Heeft jouw huis wel spouwmuren? Dan kun je kiezen voor spouwmuurisolatie.

Muur isoleren: materialen

Het isolatiemateriaal wordt aan de buitenkant tegen de muren geplaatst. Het huis wordt dus iets ‘dikker’. Het materiaal wordt vervolgens afgewerkt met steenstrips, stucwerk of andere gevelbekleding (hout, kunststof, cementplaten).

De kozijnen kunnen meestal blijven zitten. Zijn de kozijnen aan vervanging toe? Dan is dat een goed moment om isolerende kozijnen en triple-glas te nemen.

Vergunning voor buitenmuur isoleren

Door buitengevelisolatie gaat de woning er iets anders uitzien. Daarom heb je een vergunning van de gemeente nodig. Vraag die op tijd aan via het Omgevingsloket. Bij rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen, monumentale panden en beschermde stadsgezichten is buitengevelisolatie niet altijd toegestaan.

Binnenmuur isoleren

Is buitengevelisolatie niet mogelijk of niet haalbaar? Overweeg dan extra isolatie van de muur aan de binnenkant. De muren komen maximaal 10 centimeter naar voren, dus je verliest wel wat ruimte. Minder ervaren doe-het-zelvers kunnen een professioneel isolatiebedrijf inschakelen. Je hebt 3 mogelijkheden:

Een verkeerd geplaatste voorzetwand kan zorgen voor vochtproblemen of bestaande problemen verergeren. Laat je daarom goed adviseren, ook als je zelf aan de slag gaat. Bij veel isolatiematerialen plaats je een doorlopende dampremmende laag aan de warme kant van het isolatiemateriaal.

Gevelisolatie kosten en besparingen

Gevelisolatie aan de buitenkant geeft veel comfort en je haalt een hogere Rc-waarde dan met spouwmuurisolatie. Het is wel duurder dan spouwmuurisolatie.

Subsidie gevelisolatie

Voor gevelisolatie kun je subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kun je aanvragen als je minimaal 2 isolerende maatregelen laat uitvoeren. Bijvoorbeeld gevelisolatie en vloerisolatie.

