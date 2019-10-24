Energie besparen in huis

Erik Snitselaar Expert energieBijgewerkt op:11 mei 2026
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Natuurlijk is het fijn als je huis lekker warm is, maar je kunt toch besparen op verwarming. Een simpele maatregel scheelt al snel heel wat euro's per jaar. Lees onze bespaartips voor verwarming in huis.
Je kunt bijna altijd energie en geld besparen door je huis te isoleren. Zeker als je een wat oudere woning hebt kun je zo veel besparen.
Met een paar simpele tips kun je veel energie besparen op je wasmachine en wasdroger. Ook op de vaatwasser valt flink te besparen.
Sommige oude huishoudelijke apparaten gebruiken veel meer stroom dan moderne. Het kan dan verstandig zijn om ze te vervangen. Zo zijn koelkasten of vriezers ouder dan 15 jaar vaak energievreters. Let bij de aankoop van een nieuw huishoudelijk apparaat op het energielabel. Energielabel A is lang niet altijd het zuinigst.
Volgens Milieu Centraal is een huishouden per jaar zo'n 450 kWh kwijt aan het verbruik op stand-by van apparaten. Twee derde kun je voorkomen door de apparaten helemaal uit te zetten in plaats van op stand-by te laten staan. Zo bespaar je tientallen euro's.
Soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een bespaarstekker tussen het apparaat en het stopcontact plaatsen die de stand-bystand volledig uitschakelt.
Apparaten die volgens Milieu Centraal vaak energie gebruiken terwijl ze op stand-by staan of 'uit':
Als je stroom wilt besparen, kun je beter een laptop gebruiken dan een gewone computer. Een tablet is nog zuiniger. Het opladen kost maar een paar euro per jaar.
Bij televisies maakt het nogal uit hoeveel uur je hem aan hebt staan. Per dag 4 uur en de rest op stand-by kost gemiddeld €47 per jaar (55 inch). Hoe groter het scherm, hoe meer stroom de televisie gebruikt. Het energielabel speelt ook een belangrijke rol.
Met een goed geïsoleerd huis bespaar je veel energie en geld. Vooral bij een ouder huis kun je veel winst behalen.