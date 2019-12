Energie besparen in huis

In huis kun je flink op energie besparen. Dat is goed voor het milieu en het levert je geld op. Sommige maatregelen zijn gratis, soms moet je eerst investeren. Maar die investering verdien je vaak verrassend snel terug. Lees onze tips om te besparen op je energierekening.

Heb jij stroomvreters in huis?

De kosten en het gebruik zijn gemiddelden per jaar en indicatief

Kosten zijn gebaseerd op €0,22 per kWh (peildatum september 2019)

Cijfers zijn deels afkomstig van Milieu Centraal

Energie besparen door slim verwarmen

Natuurlijk is het fijn als je huis lekker warm is, maar je kunt wel besparen op verwarming. Een simpele maatregel scheelt al snel heel wat euro's per jaar. Lees onze bespaartips over verwarming.

Er is bijna altijd winst te behalen door je woning te isoleren. Zeker als je een wat oudere woning hebt, kun je veel energie en geld besparen door je huis te isoleren.

Energie besparen op huishoudelijke apparaten

Met een paar simpele tips kun je veel energie besparen op je wasmachine en -droger. Ook op de vaatwasser kun je flink besparen.

Sommige huishoudelijke apparaten van vóór het jaar 2000 kun je beter vervangen. Koelkasten of vriezers ouder dan 15 jaar zijn vaak energieslurpers. Let bij de aankoop van een nieuw huishoudelijk apparaat op het energielabel. Energielabel A is lang niet altijd het zuinigst.

Volgens Milieu Centraal is een huishouden per jaar zo'n 450 kWh (€100) kwijt aan standby-verbruik. Tweederde kun je voorkomen door de apparaten helemaal uit te zetten in plaats van op standby te laten staan. Zo bespaar je tientallen euro's.

Soms is het lastig een apparaat helemaal uit te zetten of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een bespaarstekker tussen het apparaat en het stopcontact plaatsen die de stand-bystand volledig uitschakelt.

Apparaten die volgens Milieu Centraal vaak vermijdbare sluipstroom gebruiken, zijn:

Miniboiler

Uitgebreide decoder met HDD

Slecht geïsoleerde kokendwaterkraan

VHS-DVD-combi en satellietontvanger

Energiezuinig omgaan met elektronica

Als je stroom wilt besparen, kun je beter een laptop gebruiken dan een gewone computer. Een tablet is nog zuiniger. Het opladen kost maar een paar euro per jaar.

Bij televisies maakt het nogal uit hoeveel uur je hem aan hebt staan. Per dag 4 uur en de rest op stand-by kost gemiddeld €25 per jaar. Hoe groter het scherm, des te meer stroom de televisie gebruikt. Het energielabel speelt ook een belangrijke rol.

Energie besparen in de keuken

Gebruik een kleine pan alleen op een kleine pit. Een deksel op de pan scheelt ook warmteverlies. Warm op in de magnetron. Dat gaat sneller en is energiezuiniger dan op het fornuis of in de oven. Een combimagnetron met heteluchtfunctie is zuiniger dan een oven.

Oven

Houd de deur van de oven tijdens de bereiding zoveel mogelijk dicht en haal de bakplaat weg als die niet nodig is. Dat belemmert de luchtstroming.

Waterkoker

Een waterkoker verbruikt veel minder stroom dan een kokend-waterkraan. Verwarm niet meer water in de waterkoker dan je nodig hebt. Ontkalk een waterkoker regelmatig.

Besparen op verlichting

De verlichting in huis is een flinke kostenpost op de energierekening, maar gelukkig kun je hier flink op besparen. Gooi alle gloei- en halogeenlampen die je nog in huis hebt weg (ook als ze nog niet kapot zijn) en stap over op ledlampen.

Een gezin met alleen gloeilampen in huis verbruikt zo’n 660 kWh (€145) per jaar aan verlichting. Met ledlampen betaal je maar €15 per jaar.

Nog meer manieren om energie te besparen

Met een goed geïsoleerd huis bespaar je veel energie en geld. Vooral bij een ouder huis is veel winst te behalen. Lees meer over het isoleren van je huis.

Je kunt ook besparen op je energierekening door over te stappen naar een goedkopere energieleverancier. Dit kan heel eenvoudig met het Energiecollectief of onze Energievergelijker.

Hoe houd jij je energierekening laag? Praat mee in de community!