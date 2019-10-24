Energie besparen in huis

Heb jij stroomvreters in huis?

De kosten en het gebruik zijn gemiddelden per jaar en om een idee te geven.

De kosten zijn gebaseerd op €0,30 per kWh.

De cijfers komen voor een deel van Milieu Centraal.

Energie besparen door slim verwarmen

Natuurlijk is het fijn als je huis lekker warm is, maar je kunt toch besparen op verwarming. Een simpele maatregel scheelt al snel heel wat euro's per jaar. Lees onze bespaartips voor verwarming in huis.

Je kunt bijna altijd energie en geld besparen door je huis te isoleren. Zeker als je een wat oudere woning hebt kun je zo veel besparen.

Energie besparen op huishoudelijke apparaten

Met een paar simpele tips kun je veel energie besparen op je wasmachine en wasdroger. Ook op de vaatwasser valt flink te besparen.

Sommige oude huishoudelijke apparaten gebruiken veel meer stroom dan moderne. Het kan dan verstandig zijn om ze te vervangen. Zo zijn koelkasten of vriezers ouder dan 15 jaar vaak energievreters. Let bij de aankoop van een nieuw huishoudelijk apparaat op het energielabel. Energielabel A is lang niet altijd het zuinigst.

Zet een apparaat uit

Volgens Milieu Centraal is een huishouden per jaar zo'n 450 kWh kwijt aan het verbruik op stand-by van apparaten. Twee derde kun je voorkomen door de apparaten helemaal uit te zetten in plaats van op stand-by te laten staan. Zo bespaar je tientallen euro's.

Soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een bespaarstekker tussen het apparaat en het stopcontact plaatsen die de stand-bystand volledig uitschakelt.

Sluipstroom

Apparaten die volgens Milieu Centraal vaak energie gebruiken terwijl ze op stand-by staan of 'uit':

Miniboiler.

Uitgebreide decoder met HDD.

Slecht geïsoleerde kokendwaterkraan.

Vhs-dvd-combinatie en satellietontvanger.

Energiezuinig omgaan met elektronica

Als je stroom wilt besparen, kun je beter een laptop gebruiken dan een gewone computer. Een tablet is nog zuiniger. Het opladen kost maar een paar euro per jaar.

Bij televisies maakt het nogal uit hoeveel uur je hem aan hebt staan. Per dag 4 uur en de rest op stand-by kost gemiddeld €47 per jaar (55 inch). Hoe groter het scherm, hoe meer stroom de televisie gebruikt. Het energielabel speelt ook een belangrijke rol.

Energie besparen in de keuken

Gebruik een kleine pan alleen op een kleine pit.

Gebruik een deksel op de pan tegen warmteverlies.

Warm op in de magnetron. Dat gaat sneller en is energiezuiniger dan op het fornuis of in de oven.

Een combimagnetron met heteluchtfunctie is zuiniger dan een oven.

Oven

Houd de deur van de oven tijdens de bereiding zoveel mogelijk dicht.

Heb je de bakplaat niet nodig? Haal deze dan weg, want dat belemmert de luchtstroming.

Waterkoker

Een waterkoker verbruikt veel minder stroom dan een kokendwaterkraan.

Verwarm niet meer water in de waterkoker dan je nodig hebt.

Ontkalk een waterkoker regelmatig.

Isoleren

Met een goed geïsoleerd huis bespaar je veel energie en geld. Vooral bij een ouder huis kun je veel winst behalen.