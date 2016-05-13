Wat is een goed energielabel voor een koelkast?

Op het energielabel kun je zien in welke energieklasse een koelkast valt. Deze klassen lopen van A tot en met G. Energieklasse A is het meest zuinig en G het minst.

Wil je een zo zuinig mogelijke koelkast? Ga dan voor een model met een A- of B-label. Ongeveer 10% tot 15% van de koelkasten heeft zo'n zuinig label. Kun je geen koelkast met een A- of B-label vinden die bij je past? Ga dan voor een C-label. Daarvan het is aanbod een stuk groter. En deze zijn gemiddeld vaak goedkoper dan een koelkast met een A- of B-label.

Strenger energielabel sinds 2021

In 2021 is het energielabel veranderd. De oude klassen A+ t/m A+++ zijn verdwenen en koelkasten zijn opnieuw ingedeeld in de klassen A tot en met G. Daarbij is energieklasse A het zuinigst en energieklasse G het minst zuinig.

De energieklasse op het vernieuwde label is een stuk lager dan op het oude. Koelkasten die bijvoorbeeld eerst een A+++ kregen, hebben nu een B of C. Die koelkasten zijn natuurlijk niet minder zuinig geworden. Alleen de schaal en de test van het energielabel zijn aangepast en strenger geworden.

En in maart 2024 zijn de regels voor het energielabel bij koelkasten en vriezers nog strenger geworden. Fabrikanten mogen sindsdien geen nieuwe koelkasten en vriezers met een F- of G-label op de markt brengen. En vanaf de zomer van 2024 mogen ze ook niet meer in winkels verkocht worden. Zo wil de EU stimuleren dat fabrikanten zuinigere koelkasten en vriezers gaan maken.

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Wat is een goed merk koelkast?

Grootte en inhoud koelkast beïnvloeden energieverbruik

Bij het bepalen van de energieklasse wordt rekening gehouden met het volume van de koelkast. En wordt het energiegebruik per liter van het volume van de koelkast gemeten. Dit geeft de energie-efficiëntie van een koelkast aan. Hierdoor kunnen ook grote koelkasten in een hoge energieklasse vallen. Ook al hebben deze absoluut gezien een hoger energieverbruik dan kleine koelkasten.

Let daarom ook op het jaarlijks energieverbuik dat op het label vermeld staat (kWh per jaar). Zo krijg je een idee van je toekomstig verbruik en kosten. Let op: het gaat om een indicatie, je echte verbruik kan hiervan afwijken.

Zo wordt het energieverbruik gemeten

Fabrikanten volgen een door de EU voorgeschreven meetmethode om de energieklasse te bepalen. Bij deze methode blijft de deur van de koelkast dicht. Dat is niet erg realistisch.

Daarom meten we in onze koelkasttest ook het energiegebruik, maar doen we deur tijdens het meten wel meerdere keren open. Daardoor moet de koelkast aan de slag om alles weer naar de juiste temperatuur te koelen en dat kost energie. Bij vrijwel alle koelkasten meten we dan een hoger verbruik dan wat er op het energielabel staat. Bij bijvoorbeeld vrijstaande koelvriescombinaties kan dit gemiddeld zo'n 70 kWh op jaarbasis schelen.

Verschillen tussen het oude en nieuwe energielabel

Op het energielabel staat het verwachte energieverbruik per jaar in kWh. Het label vermeldt het volume van het koeldeel en (eventueel) het vriesdeel. Maar de manier waarop deze gegevens zijn bepaald, is veranderd.

De schaal is veranderd in A tot en met G waarbij er ook geen 'plusjes' meer zijn. De oude labeling gaf geen goede informatie meer. Mede doordat de vele plusjes het minder duidelijk maakten. De minst zuinige koelkasten scoorden bijvoorbeeld al een A+ label.

Door de nieuwe schaal en strengere manier van indelen zijn er nu nog maar weinig koelkasten met energieklasse A. Het is wel de verwachting dat fabrikanten meer nadruk op het energieverbruik zullen leggen bij innovaties, zodat ze meer modellen in deze hoogste energieklasse gaan produceren.

Geluidsklasse van een koelkast

Het geluid dat de koelkast maakt wordt niet meer alleen in decibel (dB) weergegeven, maar is nu ook ingedeeld in vergelijkbare klassen van A t/m D. De stilste koelkasten scoren een A en de koelkasten die het meeste geluid maken een D.

QR-code op het energielabel

Op de labels staat een QR-code die je kunt scannen voor meer informatie over de koelkast.