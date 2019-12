Van A+ naar A+++

Een koelkast met een label A+ lijkt misschien zuinig, maar is in werkelijkheid de minst zuinige op de markt. De zuinigste energieklasse is A+++ . De verkoop van koelkasten met een energieklasse van A of lager is niet meer toegestaan. Label A+ is de laagste en minst zuinige klasse die is toegestaan.

Bekijk alle koelkasten in de test met een A+++-label.

Berekening

Achter de energieklasse van koelkasten gaat een ingewikkelde berekening schuil. Hierbij speelt niet alleen de inhoud van het koeldeel en de vriezer een rol, maar ook de klimaatklasse en of de vriezer ‘no frost’ heeft. Als je uitgaat van gemiddelden, dan komt het voor zo’n koelkast neer op onderstaand maximale jaarverbruik.

Koelvrieskast met 223 liter netto koelruimte en 89 liter netto vriesruimte, klimaatklasse SN-ST, geen NoFrost en geen 0 ºC-zone kWh per jaar Stroomkosten per jaar (uitgaande van 22,7 cent per kWh) A+++ 163 €37 A++ 244 €55,39 A+ 311 €70,60

Grote verschillen binnen A+++-label

Koelkasten met een A+++ zijn het zuinigst, maar het verschil tussen de zuinigste en minst zuinige A+++-koelkast is groot. De zuinigste A+++-koelvriezer uit de koelkastentest verbruikt jaarlijks zo'n 70 kWh minder dan de minst zuinige met een A+++-label. Kijk daarom ook altijd naar het absolute energieverbruik op het energielabel.

Informatie op het label

Informatie over de inhoud en geluidsniveau is op het nieuwe label met pictogrammen aangegeven in plaats van met tekst. Daardoor is het label nu een stuk overzichtelijker.

Het label geeft de volgende informatie:

De energie-efficiëntieklassen. Let op. Koelkasten met een energieklasse van A tot en met D mogen niet meer worden verkocht. Het totale jaarverbruik van de koelvrieskast in kWh. Deze informatie is noodzakelijk om het verbruik van koelkasten uit dezelfde energieklasse te vergelijken. Houd bij de vergelijking wel rekening met de inhoud van de koelvrieskast. De netto-inhoud van de koelruimte(n). Houd er rekening mee dat de netto-inhoud niet helemaal bruikbaar is als opbergruimte. Wij meten altijd de bruikbare inhoud van de koel- en vriesruimte op. Daaruit blijkt dat de bruikbare ruimte een stuk kleiner is dan de opgegeven netto-inhoud. De netto-inhoud van de vriezer(s) met de sterrenclassificatie. Vrijwel alle vriezers zijn tegenwoordig van de 4-sterrenklasse. Maar er zijn ook koel-vrieskasten met een 2-sterrenvriesvak. In de vergelijker staat de sterrenclassificatie. Bij de netto-inhoud van de vriezer worden ook 'loze' ruimten meegerekend, zoals de ruimten rond de laden. Wij meten de juiste inhoud van de laden. Het geluidsniveau in dB. Let op: een koelkast met een hoger aantal decibellen kan in onze test beter scoren voor geluid dan een koelkast met minder decibellen.

Wat vinden wij van het energielabel?

Wij zijn een voorstander van het Europese energielabel. Want uit onderzoek blijkt dat consumenten het liefst kiezen voor een apparaat uit de zuinigste (groene) energieklassen. Het energielabel dwingt fabrikanten om steeds zuiniger apparaten te maken. Maar we hebben ook kritiekpunten. Net als veel andere maatschappelijke organisaties zijn wij voorstander van een nieuwe inschaling. Een apparaat met label A zónder plussen moet weer de allerzuinigste zijn.

In 2019 wordt het label aangepast. De bovenste categoriën worden leeg gehouden voor energieontwikkelingen in de toekomst en de zuinigste koelkasten zullen dan label C dragen.