Hoe wij koelkasten testen

Testprogramma

In 2015 hebben we het testprogramma van de koelkasten veranderd om het gebruik bij consumenten thuis beter te simuleren en om een beter beeld te krijgen van hoe goed bepaalde functies het doen die je steeds vaker tegenkomt bij koelvriesapparatuur, zoals een snelkoelfunctie en een snelvriesfunctie. Ook doen we meer temperatuurmetingen en verdelen we de belading op een andere manier over het koel- en vriesgedeelte.

Door de wijzigingen zijn de testoordelen van nu niet vergelijkbaar met die van 2014 en eerder. Koelkasten die vóór 2015 zijn getest kunnen geen Beste Koop of Beste uit de Test meer worden. Maar de testresultaten van de eerder geteste koelkasten blijven uiteraard gewoon geldig.

Het kan dat het model dat je op het oog hebt niet door ons is getest. Helaas kunnen we niet alle modellen testen die er te koop zijn, maar we doen wel ons best! De focus ligt op de populairste en goed verkrijgbare koelkasten.

Wij testen koelkasten op de volgende aspecten:

Koelvermogen

We bepalen het koelvermogen door een op de grootte van de koelkast afgestemde hoeveelheid vers voedsel op kamertemperatuur in de koeling te leggen, en te meten hoe lang het duurt tot de testlading is teruggekoeld tot 8 °C. We testen ook of het al aanwezige eten in de koelkast en vriezer intussen niet te warm wordt, en of de temperatuur in de koelkast niet voor een langere periode 0 °C of lager wordt.

Als er een snelkoelfunctie ('supercool’) op de koelkast zit, testen we het koelvermogen 2 keer: 1 keer met de functie ingeschakeld, en 1 keer met de functie uitgeschakeld. Voor de berekening van het testoordeel nemen we het oordeel zonder de snelkoelfunctie. In het testprogramma van 2014 is getest zónder de supercoolfunctie.

Invriescapaciteit

We leggen in het vriescompartiment een op de grootte van de vriezer afgestemde hoeveelheid belading op kamertemperatuur, en meten hoe lang het duurt tot deze belading volledig op -18 °C is gebracht. Daarbij mag het al aanwezige bevroren voedsel niet te warm worden, en ook de temperatuur in de koelkast wordt gemonitord.

Als er een snelvriesfunctie (‘superfreeze’) op de vriezer zit, testen we de invriescapaciteit 2 keer: 1 keer met en 1 keer zonder de functie ingeschakeld. Voor het testoordeel hanteren we het oordeel mét de snelvriesfunctie. Zit er geen snelvriesfunctie op het apparaat, dan geldt uiteraard het oordeel zonder de snelvriesfunctie.

In het testprogramma van 2014 is getest zonder de snelvriesfunctie.

Energiegebruik

Het energiegebruik wordt tijdens de koel- en vriestests gecontroleerd. We meten het energieverbruik ook bij verschillende omgevingstemperaturen, maar voor de berekening van het testoordeel gebruiken we alleen het energieverbruik bij kamertemperatuur.

Omdat koelkasten steeds zuiniger worden, zijn we het energiegebruik in de loop der jaren steeds strenger gaan beoordelen. Hierdoor zijn de oordelen voor het energieverbruik uit verschillende jaren niet goed vergelijkbaar met elkaar. Maar we meten ook altijd het absolute energieverbruik, en dat blijft natuurlijk wel altijd vergelijkbaar.

Sinds 2014 weegt het energiegebruik mee bij de berekening van de Beste Koop. Zo vind je nog makkelijker niet alleen een goede, maar ook een zuinige koelkast die op de lange duur het voordeligst uitpakt.

Temperatuurstabiliteit

Zowel bij het koeldeel als het vriesgedeelte testten we in hoeverre de spullen in de koelkast netjes op temperatuur blijven als de koelkast in een erg warme ruimte (32 °C) of erg koude ruimte (10 °C) staat. De koelvrieskasten die hierbij hoge scores krijgen, zijn geschikt om in een ruimte te zetten waar het erg warm of koud kan worden, zoals in de schuur of garage. Zie voor meer informatie over dit onderdeel het stuk over klimaatklassen.

Optimale temperatuur

Voedings- en gezondheidsautoriteiten raden aan om de koelkast op 4 °C te zetten en de vriezer op -18 °C. Voedsel blijft bij die temperaturen langer goed, zodat er minder weggegooid hoeft te worden en schadelijke bacteriën minder kans hebben om zich te ontwikkelen. We zetten de temperatuurinstelling van de koelkast op 4 °C, en meten vervolgens of de producten in de koelkast daadwerkelijk 4 °C zijn. Hoe verder de temperatuur van de producten van die 4 °C afwijkt, des te lager het oordeel voor dit testonderdeeel. Lees meer over de bewaartemperaturen in de koelkast.

Temperatuur bij aanbevolen temperatuurstand

De temperatuurinstelling van de koelvrieskasten wordt ingesteld op de stand die de fabrikant adviseert in de gebruiksaanwijzing van de koelkast. We meten de temperatuur van de producten in de koelkast, terwijl deze op de aanbevolen stand is ingesteld. Hoe verder de gemiddelde temperatuur van de producten in de koelkast van de 4 °C af ligt (waarbij de producten in elk geval niet warmer dan 8 °C mogen worden of kouder dan 2 °C), des te lager het oordeel voor dit testonderdeel.

Voor de koelvrieskasten die vanaf 2014 zijn getest, geven we in de vergelijker ook de scores weer voor de volgende subonderdelen van dit testonderdeel:

temperatuur bij aanbevolen stand koelkast

temperatuur bij aanbevolen stand vriezer

Bewaartijd bij storing

Hoe lang blijft het diepgevroren voedsel in de vriezer op temperatuur als de stroom uitvalt? Hoe hoger het oordeel, des te langer de vriezer het voedsel onder de -9 °C houdt.

Geluid

Bij de Koelkastentest beoordeelden 3 experts subjectief het geluid dat de apparaten maken. Dit omdat alleen het aantal decibellen niet zo veel zegt. Een hoog of juist laag bromgeluid kan als harder worden ervaren dan een even hard geluid van een neutralere toonhoogte. Weegt in beide testprogramma's voor 5% mee in het testoordeel.

Gebruiksgemak

3 experts beoordelen het gebruiksgemak van het koeldeel en vriesdeel op de volgende aspecten:

gebruik van koel- en vriescompartiment

plateaus (ruimte, mogelijkheden voor verplaatsen, etc.)

groentelade en vershoudzone (vallen ze er niet ongewild uit, kun je overal goed bij, etc.)

deur (verplaatsen rekken, stabiliteit flessen, handgrepen, etc.)

vriezer (gebruiksvriendelijkheid laden, kun je overal goed bij, etc.)

bediening

temperatuurinstelling

speciale functies (snelkoel-/snelvriesfunctie, kinderslot, etc)

werken de lampjes en/of geluidssignalen voor een niet goed gesloten deur en te hoge temperatuur goed?

verlichting (positie, bereik, felheid, etc.)

Schoonmaken

Het schoonmaakgemak is een onderdeel van het gebruiksgemak en wordt getest door een gekleurde vloeistof op verschillende plekken in de koelkast te sprayen, en te checken:

hoe makkelijk de vloeistof verwijderd kan worden uit kieren, richels en hoeken. Ook de beschermingsstrips van de plateaus worden gecheckt

of de vloeistof doorlekt naar plaatsen die niet bereikbaar zijn om schoon te maken

Bruikbare ruimte

Op het energielabel en in de productinformatie van koelkasten staat de netto-inhoud van de koel- en vriesruimte. Maar voor het bepalen van de netto-inhoud worden alle plateaus, laden en rekken uit de koel- en vriesruimte gehaald, en worden loze ruimten, zoals die tussen de plateaus en de deur, en die achter de lamp en rond richels en uitsteeksels meegerekend.

Wij meten de daadwerkelijk bruikbare inhoud op, dus de ruimte ín de laden, op de plateaus en in de rekken. De daadwerkelijk bruikbare ruimte is gemiddeld zo'n 20% kleiner dan de netto ruimte. Lees meer over de verschillen tussen de netto en bruikbare ruimte.

Ontdooien

Het ontdooien van de vriezer wordt per 2014 niet meer beoordeeld. Dit omdat er steeds meer no-frost-vriezers komen die in principe niet meer ontdooid hoeven te worden, en er ook meer vriezers komen met een low-frosttechniek waardoor er veel minder vaak ontdooid hoeft te worden. Bij vriezers zonder een speciale ontdooitechniek mag je ervan uitgaan dat de score voor dit testonderdeel laag is, bij vriezers mét ontdooitechniek hoog. Zit er toch zoveel rijp of ijsaanslag in een no-frostvriezer dat hij ontdooid moet worden, dan is er iets mis met de vriezer en moet u contact opnemen met een expert.

Koelkasten zonder vriezer

Er zijn natuurlijk ook koelkasten zonder vriesdeel. Voor deze koelkasten worden de onderdelen waar de vriezer een rol speelt, niet getest. De wel geteste onderdelen tellen zwaarder mee. Zie ook de uitleg per testonderdeel in de vergelijker.