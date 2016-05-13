Hoe wij koelkasten testen

Temperatuurmeting

Doeltemperaturen

We gebruiken 4 °C als doeltemperatuur voor de koeling en -18 °C voor de vriezer. Met deze temperaturen houd je voedsel vers en het risico op bederf is minder.

Lees meer over de bewaartemperaturen in de koelkast.

Meting volgens fabrieksinstelling

We stellen de temperatuur eerst in zoals de fabrikant het aanraadt. Daarna meten we op meerdere plekken in de koeling en vriezer de werkelijke temperatuur. Wijkt die te veel af van de richtwaarde, dan krijgt de koelkast een lagere score. Het koelgedeelte mag bijvoorbeeld niet warmer zijn dan 8 °C of kouder dan 2 °C.

Optimale instelling

We checken ook of de bovengenoemde doeltemperaturen nóg beter benaderd kunnen worden. Hierbij stellen we de koelkast zelf zodanig in dat de doeltemperatuur van 4°C (koeldeel) het best benaderd of precies gehaald wordt. En als er een vriesdeel is, checken we ook hoe goed de doeltemperatuur van -18°C daar benaderd of gehaald wordt.

Omgevingstemperatuur

De test vindt plaats in een testruimte met een constante temperatuur van 23 °C. Op deze manier zijn de omstandigehden voor alle koelkasten altijd hetzelfde, ongeacht wanneer in het jaar we ze testen. En kunnen we de prestaties van alle koelkasten goed met elkaar vergelijken.

We meten ook hoe goed de koelkasten de interne temperatuur regelen bij een omgevingstemperatuur van 35 °C. Dat is belangrijk als je de koelkast in een warme ruimte zet.

Lees meer hierover in het artikel klimaatklassen.

Koeling

Koelsnelheid

We meten hoe snel producten in de koelkast worden afgekoeld. We doen dit in 2 situaties:

Een grote hoeveelheid boodschappen in 1 keer in de koeling.

Meerdere keren per dag een kleine hoeveelheid in de koeling.

Producten worden op kamertemperatuur in de koelkast geplaatst. We meten hoe snel ze 8 °C bereiken. Ook controleren we of al gekoeld voedsel niet te veel opwarmt. Daarbij plaatsen we een hoeveeldheid producten in de koeling die in verhouding staat tot de grootte van de koelkast. Bij grote koelkasten plaatsen we dus meer producten dan bij kleine koelkasten.

Werking groentelade

Verse groenten kunnen uitdrogen in een koelkast. Een groentelade moet dat helpen voorkomen. We meten daarom hoeveel vocht groenten verliezen in de groentelade. Hoe minder vochtverlies na 24 uur, hoe beter de lade presteert.

Vriezer

Invriessnelheid

Ook de snelheid van het invriezen is belangrijk. Hoe sneller dit gebeurt, hoe langer je het voedsel kunt bewaren. We meten hoe snel de vriezer producten vanaf kamertemperatuur naar -10 °C en daarna naar -16 °C invriest. Dit doen we op meerdere plekken in de vriezer.

We letten ook op de temperatuur van al bevroren voedsel. Dit mag niet te warm worden tijdens het invriezen. En het mag niet te koud worden in de koeling als het om een koelvriescombinatie gaat.

Bewaartijd bij stroomstoring

We meten hoe lang de vriezer het voedsel onder de -9 °C houdt bij stroomuitval. Hoe langer, hoe beter.

Duurzaamheid

Een koelkast staat de hele dag aan. Uit onderzoek blijkt dan ook dat het energieverbruik tijdens de levensduur van een koelkast de meeste impact heeft op het milieu. Daarom weegt dit onderdeel het zwaarst mee bij de score voor duurzaamheid.

We beoordelen ook in hoeverre duurzame technologie wordt gebruikt. En we kijken of het model degelijk aanvoelt en zuinig gebruik wordt gestimuleerd. Tenslotte nemen we het oordeel van duizenden panelleden over de betrouwbaarheid van het merk mee.

De score voor duurzaamheid bestaat bij koelkasten uit:

Ons predicaat Hoge Score Duurzaamheid

Koelkasten die zowel duurzaam als van goede kwaliteit zijn, krijgen het predicaat Hoge Score Duurzaamheid. Ze krijgen dit predicaat als ze minimaal een 7,5 scoren voor duurzaamheid. Én een Testoordeel van een 7 of hoger scoren in de hele test. Ook moeten ze minimaal een 6,5 voor koelen, vriezen en temperatuurnauwkeurigheid hebben.

Lees meer over:

Zuinige koelkasten

Beste Koop

Voor de Beste Koop kijken we naar de verwachte energiekosten over 10 jaar op basis van het gemeten energieverbruik in onze test. Die kosten tellen we op bij de aanschafprijs. De koelkast met de beste prijs-prestatieverhouding wordt Beste Koop. Wel moet het model minimaal een 6 scoren op temperatuur, koeling en vriezer.

Gebruiksgemak

We beoordelen hoe makkelijk je eten in de koelkast zet en eruit haalt. We kijken naar:

De indeling

De soepelheid van lades

De bediening

De handvaten

De verlichting

Ook testen we waarschuwingen voor een open deur of te hoge temperatuur. En bekijken we hoe makkelijk je de temperatuur kunt instellen en aanpassen van zowel de koeling als de vriezer. Speciale functies zoals snelkoelen of kinderslot nemen we ook mee.

Geluid

We meten het geluidsniveau van de koelkast. Daarbij letten we ook op het soort geluid. Een brom kan bijvoorbeeld als storender worden ervaren dan een neutrale toon. Zelfs bij hetzelfde volume.

Schoonmaken

Etenswaren worden in een koelkast bewaard. Het is dus belangrijk dat je een koelkast goed en makkelijk kunt schoonmaken. Daarom kijken we hoe makkelijk het is om het vuil te verwijderen uit kieren, richels en hoeken. Dit doen we door een gekleurde vloeistof op verschillende plekken in de vriezer te spuiten. Vervolgens checken we in hoeverre die kleurstof makkelijk te verwijderen is.

Koelkasten zonder vriezer

Heeft de koelkast geen vriesgedeelte? Dan testen we onderdelen die met de vriezer te maken hebben niet. De andere testonderdelen tellen dan zwaarder mee in het eindoordeel. In de vergelijker zie je per testonderdeel hoe dat zit.