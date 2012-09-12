Klimaatklasse en vriesvaksterren

Sterren op een vriesvak

Het aantal sterren op een vriesvak of vriesgedeelte zegt iets over de laagst haalbare temperatuur en de bewaarmogelijkheden van voedsel. Hoe meer sterren, hoe kouder het vriesvak kan worden. Vriesvakken met 1 tot en met 3 sterren zijn vooral bedoeld om al ingevroren producten te bewaren. Alleen een 4-sterrenvriezer is geschikt om vers voedsel in te vriezen.

Overzicht van sterren en bewaartijd voedsel

Aantal sterren Temperatuur vriesvak Bewaartijd * -6°C 1 week ** -12°C 1 maand *** -18°C 3 maanden **** -18°C of lager 3 maanden en geschikt voor het invriezen van vers voedsel

Losse vriezers zijn tegenwoordig vrijwel altijd 4-sterrenvriezers. Vriesvakken met 1, 2 of 3 sterren kom je soms nog tegen in kleine of compacte koelkasten.

Wanneer heb je een 4-sterrenvriezer nodig?

Wil je vers voedsel dat nog op kamertemperatuur is invriezen, zoals vlees, vis, groente of restjes? Dan heb je altijd een 4-sterrenvriezer nodig. Deze kan voedsel snel genoeg naar –18 °C of kouder invriezen. Daardoor wordt bacteriegroei afgeremd en blijft de kwaliteit beter behouden.

Een vriesvak met minder sterren kan vers voedsel vaak niet snel genoeg invriezen. Dat gaat ten koste van smaak, structuur en houdbaarheid.

Wat zeggen de sterren niet?

Het aantal sterren zegt iets over de minimale temperatuur die het vriesdeel kan bereiken. Het zegt niets over hoe snel voedsel wordt ingevroren of hoe gelijkmatig de temperatuur blijft.

Ook tussen vriezers met hetzelfde aantal sterren kunnen grote verschillen zitten in hoe goed en snel ze etenswaren invriezen. In onze test zitten vrijwel alleen 4-sterrenvriezers. Toch zien we ook binnen deze groep duidelijke verschillen in prestaties.

Bekijk de Testresultaten in onze koelkastvergelijker.