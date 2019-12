Klimaatklasse en vriesvaksterren

Sterren voor vriesvak

Op het energielabel van de koelvriescombinatie staat veel nuttige informatie. Zoals de vriescapaciteit van de vriezer. Die wordt aangegeven met sterren. Een vriezer van 1 tot en met 3 sterren is niet geschikt voor het invriezen van voedsel. Voor invriezen heb je een viersterrenvriezer nodig.

Aantal sterren Temperatuur vriesvak Bewaartijd * -6 °C 1 week ** -12 °C 1 maand *** -18 °C 3 maanden **** -18 °C of lager 3 maanden en geschikt voor het invriezen van vers voedsel

Er zijn enorme verschillen in hoe goed de koelvriescombinaties in de test kunnen invriezen. Bekijk welke koelkasten het beste zijn in invriezen.

Klimaatklasse koelkast

Sommige koelvrieskasten kunnen er niet tegen om in een koude omgeving te staan, bijvoorbeeld de schuur of garage. En andere hebben weer last bij flinke warmte. Daarom is het beter om de koelkast nooit neer te zetten op een plek waar direct zonlicht op valt.

Koelkasten zijn in klimaatklassen ingedeeld. De klimaatklassen geven aan bij welke minimum- en maximumtemperaturen van de omgeving, de koelkast volgens de fabrikant goed zou moeten blijven werken. Dit is vooral belangrijk als je overweegt om de koelkast of vriezer in een onverwarme ruimte te zetten, zoals de garage of de schuur.

Klimaatklasse Minimum temperatuur °C Maximum temperatuur °C N 16 32 ST 16 38 T 16 43 SN 10 32

Twee thermostaten

Let er bij een koelvrieskast die je in de schuur wilt zetten op dat het apparaat 2 thermostaten heeft. Dat wil zeggen dat de temperatuur van het koeldeel en van het vriesdeel apart van elkaar kunnen worden ingesteld. Bij een koelvrieskast met maar één thermostaat zit de temperatuurmeter namelijk in het koeldeel. Als het in de schuur dan net zo koud wordt als in de koelkast, dan stopt het apparaat met koelen én met vriezen. Met 2 thermostaten zorgt de thermostaat in het vriesdeel ervoor dat de vriezer in zo'n geval wél blijft werken.

Bekijk welke koelkasten je in de schuur of garage kunt zetten.

Uit onze test blijkt dat er ook koelvrieskasten zijn uit lagere klimaatklassen die prima bestand zijn tegen hoge en lage temperaturen.

Hoe wij koelkasten testen

In onze koelkasttest testen we of de koelkasten goed blijven functioneren bij een omgevingstemperatuur van 10 en 32 °C en bij kamertemperatuur.

De koelkasten met een lage score voor temperatuurstabiliteit hebben moeite met deze extremere omgevingstemperaturen. Deze koelkasten kun je beter niet in een onverwarme ruimte zetten, zoals een schuur of garage.

Uit de testresultaten van de temperatuurstabiliteit blijkt dat je niet blind kunt varen op de klimaatklasse: sommige koelvrieskasten doen het niet goed in bij 10 of 32 °C, terwijl ze daar volgens hun klimaatklasse wel geschikt voor zouden moeten zijn. Merk je dat je koelkast temperaturen tot 10 °C niet aankan, terwijl hij dit volgens de klimaatklasse wel zou moeten kunnen, spreek dan de winkelier of fabrikant hierop aan.

De garantie geldt tot 10°C, maar dat betekent niet dat je dan mag verwachten dat de koelkast of vriezer meteen slecht gaat werken als het kouder is. Ligt de temperatuur in de schuur lange tijd fors onder de 10 °C, dan kan de koelkast of vriezer wel wat moeite krijgen met zich staande houden. Zet in dat geval het apparaat uit en open en wacht tot de temperatuur weer boven de 10 graden komt.

