Soorten koelkasten

Koelkasten met vriezer

Koel-vriescombinatie (vriezer onderin)

Dit is het populairste type koelkast in Nederland. De koelkast zit boven, de vriezer onder. Elk deel heeft een eigen deur.

Sommige modellen hebben 1 thermostaat. Dan stel je de temperatuur voor beide delen tegelijk in. Andere modellen hebben 2 thermostaten. Dan kun je het koel- en vriesdeel apart instellen of zelfs uitschakelen. Dat is handig als je bijvoorbeeld op vakantie gaat.

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Koelkast met vriezer bovenin

Bij deze koelkast zit de vriezer boven en de koelkast onder. Dit type wordt soms ‘dubbeldeurs-koelkast’ genoemd.

De vriezer is meestal 4-sterren en geschikt om zelf in te vriezen. Bij 3 sterren kun je alleen al bevroren producten bewaren. Deze modellen zijn vaak eenvoudiger en goedkoper, maar ze bieden minder vriesruimte. In Nederland worden ze steeds minder verkocht.

Amerikaanse koelkasten

Amerikaanse koelkasten zijn brede modellen met veel ruimte en extra’s. Er zijn 2 soorten: side-by-side en French door. Ze hebben altijd een apart koel- en vriesgedeelte. In onze vergelijker noemen we beide soorten een 'Amerikaanse koelkast'.

Side-by-side koelkast

Bij een side-by-side-koelkast zitten de koelkast en vriezer naast elkaar. Elk heeft een eigen deur. Deze modellen zijn extra breed en bieden veel ruimte.

Ze hebben vaak luxe extra’s, zoals een ijsblokjesmachine of een ingebouwde watertap. Meestal zijn ze minder energiezuinig. Er zijn wel steeds meer zuinige modellen beschikbaar.

French door-koelkast

French doors lijken op side-by-side modellen, maar de indeling is anders. Bovenin zitten 2 deuren voor de koelkast. Onderin vind je de vriezer. Meestal als lade(s) of achter 2 kleinere deuren.

Deze koelkasten combineren veel koelruimte met een handige indeling. Ze worden vaak gezien als een luxe optie.

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Alle geteste Amerikaanse koelkasten

Koelkasten zonder vriezer

Heb je al een losse vriezer, of gebruik je nauwelijks vriesruimte? Dan is een koelkast zonder vriesvak een goede keuze. Je hebt dan meer ruimte om alleen te koelen.

Er zijn 2 veelvoorkomende modellen:

Tafelmodel zonder vriezer: compact en past onder het aanrecht.

Kastmodel zonder vriezer: veel koelruimte, geschikt voor grotere huishoudens.

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Alle koelkasten zonder vriesvak

Modellen en formaten

Tafelmodel koelkast

Tafelmodelkoelkasten zijn 80 tot 90 centimeter hoog. Er zijn vrijstaande modellen, inbouwmodellen en onderbouwvarianten voor onder het aanrecht.

Je kunt kiezen met of zonder vriesvak. Met vriesvak is dit meestal een 4-sterrenmodel, waarmee je ook producten kunt invriezen. Ongeveer een kwart van de verkochte koelkasten in Nederland is een tafelmodel.

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Alle geteste tafelmodel koelkasten

Kastmodel koelkast

Kastmodellen zijn hoger dan 100 centimeter. Je vindt ze met én zonder vriesvak. Ze zijn populair vanwege hun inhoud en flexibele indeling.

Zo’n 75% van de verkochte koelkasten in Nederland is een kastmodel. Ongeveer de helft daarvan is vrijstaand, de andere helft wordt ingebouwd. Vrijstaande modellen zijn er in verschillende kleuren.

Bekijk en vergelijk:

Alle geteste kastmodel koelkasten

Wat past bij jou?

Welke koelkast voor jou het beste is, hangt af van je situatie. Heb je weinig ruimte? Dan is een tafelmodel handig. Heb je een groot gezin of wil je extra luxe? Dan past een Amerikaanse of French-door-koelkast misschien beter.

Wil je meer weten over welke modellen goed presteren in de test? Bekijk dan de verschilllende soorten koelkasten in onze vergelijker.