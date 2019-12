Soorten koelkasten

Koel-vriescombinatie

Een koel-vriescombinatie bestaat uit een koeldeel en een 4-sterren-vriesdeel. Het koeldeel zit boven en het vriesdeel onder. Elk gedeelte heeft zijn eigen deur. Dit heet ook een wel een upside-down-model, want vroeger zat de vriezer vaak boven.

Er zijn koel-vriescombinaties met 1 en 2 thermostaten. Bij een model met 2 thermostaten kun je het koel- en vriesdeel los van elkaar bedienen en instellen. Zo kun je de temperatuur beter regelen. Je kunt de delen ook apart van elkaar aan- en uitzetten. Bij een koelvrieskast met 1 thermostaat is dit niet mogelijk en wordt de hele koelvrieskast uitgeschakeld.

Vergelijk alle koel-vriescombinaties of kijk direct welke de beste is.

Dubbeldeurs koelkasten

Bij dubbeldeurs- of 2-deurskoelkasten zit het koeldeel onder en het vriesdeel boven. De vriezer is meestal een 4-sterrenvriezer. Dit betekent dat je er verse producten mee kunt invriezen. Maar soms is het ook een 2-sterrenvriezer, waarin je alleen producten kunt bewaren die al bevroren zijn. 2-deurskoelkasten zijn meestal wat soberder uitgerust en goedkoper dan koel-vriescombinaties. Ook is de vriesruimte beperkter.

Bekijk alle dubbeldeurs koelkasten.

Amerikaanse of side-by-side-koelkasten

Side-by-side-koelkasten worden ook wel Amerikaanse koelkasten genoemd. Dit zijn grote koelvrieskasten waarbij het koel- en vriesdeel naast elkaar zitten. Een side-by-side-koelkast heeft dus 2 deuren naast elkaar.

Het zijn niet de zuinigste koelkasten, maar ze bieden wel veel ruimte. Bovendien zijn het de paradepaardjes van de fabrikanten en ze hebben vaak leuke extraatjes en nieuwe snufjes. Bijvoorbeeld een ijsblokjesmaker, een watertap voor gekoeld drinkwater en flexibele opbergruimte.

Sommige modellen hebben een 'door-in-door'. Dit is een apart 'luikje' in de koelkastdeur. Daar kun je de meest gebruikte spullen opbergen zonder de grote deur te openen. Zo verlies je minder kou. Ook zitten er vaak functies op zoals 'no frost' in de vriezer, een (digitaal) bedieningspaneel en luxe deurgrepen en mooie coatings.

3- en 4-deurskoelkasten

Nieuw zijn de modellen met 3 of 4 deuren, deze zijn meer dan 1 meter breed. Het koeldeel zit boven en heeft 2 openslaande deuren. Het vriesdeel zit onder en kan schuilgaan achter 2 openslaande deuren. Maar er zijn ook 3- en 4-deursmodellen waarbij het vriesdeel uit 1 of 2 laden over de volle breedte bestaat.

Bekijk alle koelkasten met 3 of 4 deuren.

Tafelmodel

Tafelmodel-koelkasten zijn ongeveer 85 tot 100 centimeter hoog. Ze zijn er met en zonder vriesvak en meestal vrij sober uitgerust. Als de koelkast een vriesvak heeft, is dat meestal een viersterrenvariant.

Bekijk alle tafelmodel koelkasten in onze vergelijker.

Barmodel

Een barmodel-koelkast is een kleine koelkast die je wel in hotelkamers ziet als minibar. Je ziet ze zelden in witgoedwinkels en ze worden zeer weinig verkocht.