Koelkasten: goede merken

Samsung: de hoogste waardering

Met een 8,8 krijgt Samsung de hoogste score uit ons onderzoek naar de tevredenheid van ruim 5200 consumenten met hun koelkast. In een eerder onderzoek uit 2016 was Samsung ook al het meest gewaardeerde merk. Meer dan 96% van de ondervraagde Samsungbezitters is tevreden tot zeer tevreden over het gebruiksgemak en de prestaties van hun koelkast. LG- en Liebherrbezitters zijn ook erg te spreken over de koelkast.

Populairste merken

De helft van de ondervraagden heeft thuis een inbouwkoelkast met of zonder vriezer. 40% van de ondervraagden heeft een vrijstaande koelkast met vriezer. De meeste mensen hebben een koelkast van Bosch of Siemens. Liebherr, Samsung, Whirlpool en AEG kwamen ook vaak voor in de keuken. Meer dan een kwart van de mensen kocht de huidige koelkast vanwege een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Voor een vijfde van de ondervraagden gold dat de koelkast onderdeel was van de keuken die ze kochtten. Voor bezitters van een Miele, Liebherr, Bosch of Siemens was de goede naam van het merk belangrijk bij de aanschaf.

Merk Rapportcijfer merktevredenheid Samsung 8,8 LG 8,6 Liebherr 8,4 Bosch 8,4 Siemens 8,3 Miele 8,1 Atag 8,0 Indesit 7,9 AEG 7,7 Whirlpool 7,7 IKEA 7,6 Beko 7,6 Zanussi 7,6 Bauknecht 7,5 Pelgrim 7,2 Etna 7,0

Prijs-kwaliteitsverhouding

Ruim 20% van de koelkasten had een aanschaf waarde tuseen de €400 en €600. De meeste mensen zijn tevreden tot zeer tevreden over de prijs-kwaliteitsverhouding van hun koelkast. Beko, Indesit, LG en Samsung vallen vooral op door het hoge aantal ondervraagden dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit als zeer gunstig bestempelden.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke koelkasten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste koelkasten

Kapotte koelkasten

Bij 12% van de ondervraagden is de koelkast weleens kapot geweest. Dat terwijl meer dan de helft van de ondervraagden een koelkast had van minstens 5 jaar oud. In een kwart van de gevallen was de koelkast zelfs meer dan 10 jaar oud. Het meest genoemde defect was een niet goed werkende of sluitende deur. Bij iets meer dan 1 op de 10 mensen met een kapotte koelkast, koelde de koelkast niet goed meer. Maar in slechts iets meer dan 10% van de gevallen was het mankement zo erg dat de koelkast niet meer te gebruiken was. Koelkasten gaan best lang mee, gemiddeld werd de vorige koelkast pas na 12 jaar vervangen.

Merkentrouw

De tevredenheid met een koelkast blijkt ook uit het voornemen om een nieuwe te kopen van hetzelfde merk, mocht dat nodig zijn. 37% van de ondervraagde Samsungbezitters zou zo weer een nieuwe Samsung kopen. Ook bij Siemens, LG en Liebherr gaf ongeveer een derde aan bij hetzelfde merk te blijven. Voor Etna gold dat slechts voor 3%.

Over het onderzoek

Elk jaar test de Consumentenbond honderden nieuwe producten en apparaten. Wat niet kan worden getest, is hoe tevreden consumenten uiteindelijk zijn met zo’n product. Daarom vroegen we dit aan het internetpanel van de Consumentenbond. Ruim 5200 panelleden beantwoordden vragen over hun merk koelkast.

Dit onderzoek is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en oordelen van consumenten. De resultaten zijn veralgemeniseerd: de oordelen gaan niet over een bepaald model, maar over het merk in het algemeen. Er zitten grote verschillen tussen de koelkasten waar we uitspraken over doen. Zo varieert de leeftijd van pas gekocht tot meer dan 20 jaar oud. Prijzen lopen honderden euro’s uiteen, zelfs binnen één merk. En ook de manier waarop een koelkast wordt gebruikt, speelt mee. De uitkomsten van dit onderzoek gelden dus niet zonder meer voor álle modellen van een bepaald merk en kunnen afwijken van persoonlijke ervaringen.

Lees ook: