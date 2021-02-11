Koelkasten: goede merken

Welke merken hebben we vergeleken?

Ruim 21.000 consumenten hebben koelkasten van meer dan 40 verschillende merken beoordeeld. De onderstaande merken zijn in Nederland verkrijgbaar en hebben voldoende resultaten om er uitspraken over te doen.

AEG Beko Bosch Haier Hisense Ikea LG Liebherr Miele NEFF Samsung Siemens Whirlpool

Zo weten we over wélk merk koelkasten gebruikers het meest tevreden zijn. Welk merk het minste mankementen vertoont, en welk merk gebruikers het meest betrouwbaar vinden.

Tot slot doen we uitspraken over de verwachte levensduur van het merk. Daarvoor baseren we ons op de levensduur van de vorige koelkast voordat hij werd vervangen. Zo krijgen we een realistisch beeld van hoe lang koelkasten van verschillende merken het in de praktijk uithouden.