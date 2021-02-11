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Koelkasten: goede merken

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Wat vinden consumenten het beste merk koelkast? Wij vroegen ruim 21.000 gebruikers uit heel Europa naar hun ervaringen met hun koelkast. Daaruit blijkt dat sommige merken duidelijk beter presteren dan andere als het gaat om betrouwbaarheid, tevredenheid en levensduur.
Merel Jaarsvelt rond 700x700

Merel van Jaarsvelt   Expert koelkastenBijgewerkt op:21 januari 2026

Wat is een goed koelkastmerk 1200x800

Wat opvalt in het merkonderzoek koelkasten

  1. 1
    Hoge tevredenheid, maar korte levensduur

    Gebruikers zijn het meest tevreden over één merk, maar koelkasten van dit merk gaan gemiddeld korter mee dan die van andere merken. Tevredenheid en levensduur blijken dus niet altijd samen te gaan.

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    Tot 5 jaar verschil in levensduur

    Tussen de merken met de langste en kortste verwachte levensduur zit bijna 5 jaar verschil. Dat kan een groot verschil maken in kosten en duurzaamheid.

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    Betrouwbaarheid verschilt sterk per merk

    Koelkasten krijgen soms mankementen, maar hoe vaak dat gebeurt verschilt flink per merk. Eén merk springt eruit met de minste problemen en wordt door gebruikers als het meest betrouwbaar gezien.

Welke merken hebben we vergeleken?

Ruim 21.000 consumenten hebben koelkasten van meer dan 40 verschillende merken beoordeeld. De onderstaande merken zijn in Nederland verkrijgbaar en hebben voldoende resultaten om er uitspraken over te doen.

AEG
Beko
Bosch
Haier
Hisense
Ikea
LG
Liebherr
Miele
NEFF
Samsung
Siemens
Whirlpool

Zo weten we over wélk merk koelkasten gebruikers het meest tevreden zijn. Welk merk het minste mankementen vertoont, en welk merk gebruikers het meest betrouwbaar vinden.

Tot slot doen we uitspraken over de verwachte levensduur van het merk. Daarvoor baseren we ons op de levensduur van de vorige koelkast voordat hij werd vervangen. Zo krijgen we een realistisch beeld van hoe lang koelkasten van verschillende merken het in de praktijk uithouden.

Conclusie

Het hoogst gewaardeerde merk koelkast krijgt maar liefst een 8,4 van haar bezitters. Toch bleven koelkasten van dit merk minder lang in gebruik: gemiddeld zo'n 12 jaar. Het merk scoort gemiddeld wat mankementen betreft. Ook 6 andere merken worden zeer gewaardeerd met een 8 of hoger.

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