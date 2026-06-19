Koelkasten getest

Om de koelkast te vinden die bij jouw keuken past, hebben we veel koelkasten met en zonder vriezer getest. Zoek je een inbouwkoelkast of een vrijstaande? We testen koelkasten van onder andere Samsung, Bosch, Siemens, Liebherr en Whirlpool. We kijken naar het energiegebruik en het geluid dat de koelkast maakt. Want naast goed koelen en vriezen, is ook dat belangrijk.

Koelkast kopen

De koelkast die je koopt, moet passen bij je keuken en je wensen. Een koelvriescombinatie is de meest populaire soort. Maar misschien zoek je een koelkast die je onder je keukenkastje plaatst of een koelkast die je kunt inbouwen.

Koelkasten vergelijken

Om de beste koelkast voor jou te vinden, vergelijk je op testresultaten en opties. Bekijk hoe hoog de koelkast is en wat de inhoud is. En of er lades in de koelkast zitten en zo ja hoeveel. Bekijk ook of er een No frost-vriezer in zit. Een koelkast die automatisch ontdooit, hoef je zelf niet meer te ontdooien. Dat scheelt tijd.