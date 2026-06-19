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Koelkasten vergelijken

Laatste update van de test: 19 juni 2026|

Een goede koelkast houdt je eten en drinken lekker lang vers en koud.

Keuzehulp

  • Primo PR121FR
    PrimoPR121FR
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|88 liter
  • OK. OFR 161 D W
    OK.OFR 161 D W
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|94 liter

    € 170,-

    Richtprijs

  • Primo PR176FR
    PrimoPR176FR
    Koelvriescombi|Vrijstaand|80 liter
  • Wisberg WBTTKV55DW
    WisbergWBTTKV55DW
    Koelvriescombi|Vrijstaand|109 liter
  • Veripart VPTTKK55EW
    VeripartVPTTKK55EW
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|127 liter

    € 230,-

    Richtprijs

  • Exquisit KS16-V-040EB
    ExquisitKS16-V-040EB
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|127 liter

    € 230,-

    Richtprijs

  • Koenic KFK 121 C B
    KoenicKFK 121 C B
    Koelvriescombi|Vrijstaand|109 liter

    € 230,-

    Richtprijs

  • Koenic KFK 121 C W
    KoenicKFK 121 C W
    Koelvriescombi|Vrijstaand|109 liter
  • Beko TSE1285N
    BekoTSE1285N
    Koelvriescombi|Vrijstaand|114 liter
  • Beko TSE1285NG
    BekoTSE1285NG
    Koelvriescombi|Vrijstaand|114 liter
  • Exquisit KS16-V-040EW
    ExquisitKS16-V-040EW
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|127 liter
  • IKEA LAGAN (art. nr. 506.194.57)
    IKEALAGAN (art. nr. 506.194.57)
    Koelvriescombi|Vrijstaand|174 liter

    € 280,-

    Richtprijs

  • ETNA KKV956WIT
    ETNAKKV956WIT
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|133 liter
  • Primo PR177FR
    PrimoPR177FR
    Koelvriescombi|Vrijstaand|80 liter

    € 300,-

    Richtprijs

  • Inventum IKK0882S
    InventumIKK0882S
    Koelkast zonder vriezer|Inbouw|126 liter
  • Wisberg WBTTKV55DB
    WisbergWBTTKV55DB
    Koelvriescombi|Vrijstaand|109 liter
  • Inventum IKK0882D
    InventumIKK0882D
    Koelkast zonder vriezer|Inbouw|126 liter

    € 370,-

    Richtprijs

  • Beko RCHE300K40WN
    BekoRCHE300K40WN
    Koelvriescombi|Vrijstaand|247 liter

Koelkasten getest

Om de koelkast te vinden die bij jouw keuken past, hebben we veel koelkasten met en zonder vriezer getest. Zoek je een inbouwkoelkast of een vrijstaande? We testen koelkasten van onder andere Samsung, Bosch, Siemens, Liebherr  en Whirlpool. We kijken naar het energiegebruik en het geluid dat de koelkast maakt. Want naast goed koelen en vriezen, is ook dat belangrijk.

Koelkast kopen

De koelkast die je koopt, moet passen bij je keuken en je wensen. Een koelvriescombinatie is de meest populaire soort. Maar misschien zoek je een koelkast die je onder je keukenkastje plaatst of een koelkast die je kunt inbouwen.

Koelkasten vergelijken

Om de beste koelkast voor jou te vinden, vergelijk je op testresultaten en opties. Bekijk hoe hoog de koelkast is en wat de inhoud is. En of er lades in de koelkast zitten en zo ja hoeveel. Bekijk ook of er een No frost-vriezer in zit. Een koelkast die automatisch ontdooit, hoef je zelf niet meer te ontdooien. Dat scheelt tijd.

Koelkasten per merk