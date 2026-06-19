icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Beko koelkast

Welke Beko koelkast komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Beko koelkasten en vergelijk de Beko koelkast met andere koelkasten.
Laatste update van de test: 19 juni 2026

Keuzehulp

  • Beko TSE1285N
    BekoTSE1285N
    Koelvriescombi|Vrijstaand|114 liter
  • Beko TSE1285NG
    BekoTSE1285NG
    Koelvriescombi|Vrijstaand|114 liter
  • Beko RCHE300K40WN
    BekoRCHE300K40WN
    Koelvriescombi|Vrijstaand|247 liter
  • Beko RCHE300K40SN
    BekoRCHE300K40SN
    Koelvriescombi|Vrijstaand|247 liter
  • Beko RSSA315K41WN
    BekoRSSA315K41WN
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|309 liter
  • Beko B5RCNE366HXB1
    BekoB5RCNE366HXB1
    Koelvriescombi|Vrijstaand|316 liter
  • Beko RCSA240K40WN
    BekoRCSA240K40WN
    Koelvriescombi|Vrijstaand|229 liter
  • Beko B5RCNE365HXB
    BekoB5RCNE365HXB
    Koelvriescombi|Vrijstaand|316 liter

    € 530,-

    Richtprijs

  • Beko B5RCNE366HXB
    BekoB5RCNE366HXB
    Koelvriescombi|Vrijstaand|316 liter
  • Beko RDSA240K30XBN
    BekoRDSA240K30XBN
    Koelvriescombi|Vrijstaand|223 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Beko RDSA240K30WN
    BekoRDSA240K30WN
    Koelvriescombi|Vrijstaand|223 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Beko RCNE366E70ZXBRN
    BekoRCNE366E70ZXBRN
    Koelvriescombi|Vrijstaand|323 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Beko TSE1424N
    BekoTSE1424N
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko TSE1524N
    BekoTSE1524N
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|135 liter
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko TSE1284N
    BekoTSE1284N
    Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko RCSA270K40SN
    BekoRCSA270K40SN
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko RCSA240K40SN
    BekoRCSA240K40SN
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko B1754FN
    BekoB1754FN
    Inbouw
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Koelkasten per merk