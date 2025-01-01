BekoRCNE366E70ZXBRN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko RCNE366E70ZXBRN is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 186,6 cm, een breedte van 60 cm en een diepte van 69,4 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 161 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 71 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is B.