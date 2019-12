Gebruikstips voor je koelkast

Is je koelkast of een bepaald onderdeel kapot? Sommige problemen kun je eenvoudig zelf oplossen. In de handleiding staan oplossingen voor de meest voorkomende problemen.

Lees meer over veelvoorkomende problemen met de koelkast.

Je koelkast laten repareren

Maakt je koelkast een onverklaarbaar geluid of koelt hij niet meer goed? Of heb je ondanks no frost toch rijpvorming? Schakel dan de hulp in van een monteur. Kijk wel even in de handleiding of de fabrikant speciale eisen stelt aan reparaties door derden. En vraag altijd een prijsopgave vóór de monteur langskomt.

Je koelkast afdanken

Is je koelkast niet meer te repareren? Lever hem dan in bij de winkel waar je een nieuwe koelkast koopt. Of breng hem naar de milieustraat van je gemeente.

Lees meer over reparaties en afdanken.