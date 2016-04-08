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Gebruikstips voor je koelkast

Heb je een koelkast gekocht? Zorg dan dat je hem op de juiste temperatuur instelt en op de goede manier schoonmaakt. Daar geven we je een aantal tips voor. Ook lees je hoe je energiezuinig(er) met je koelkast omgaat en welke producten je in de koelkast bewaart.

Snel naar:

  1. De juiste koelkasttemperatuur
  2. Energie besparen
  3. Wat bewaar je in de koelkast?
  4. Koelkast schoonmaken
  5. Koelkast vervoeren
  6. Je koelkast veilig plaatsen
  7. Kapotte koelkast

1

De juiste koelkasttemperatuur

Wij raden een temperatuur van 4°C aan voor het koeldeel. Deze temperatuur remt de groei van bacteriën en schimmels. Voor het vriesdeel is -18°C de gewenste temperatuur.

Temperatuur instellen

Kijk in de handleiding van je koelkast hoe je de temperatuur instelt. Heb je geen handleiding meer? Dan vind je deze gemakkelijk op internet. Met een thermometer kun je controleren of de ingestelde temperatuur klopt. Zet de thermometer in een glas water voor een betrouwbare meting.

Lees meer:
Wat is de juiste koelkasttemperatuur?

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2

Energie besparen

Met deze tips ga je nog energiezuiniger met je koelkast om:

  • Zet geen producten in de koelkast die warmer zijn dan kamertemperatuur. Laat bijvoorbeeld soep eerst goed afkoelen voordat je deze in de koelkast zet.
  • Neem gekoelde of bevroren producten uit de supermarkt mee naar huis in een koeltas, zeker op een warme dag. Doe ze thuis meteen in de koelkast of vriezer.
  • Stel de koelkast in op de juiste temperatuur.
  • Zet de koelkast niet in de volle zon of in de directe omgeving van een warmtebron. Is er geen andere plek, plak dan isolatiefolie aan de zijkant van de koelkast.
  • Laat diepvriesproducten ontdooien in de koelkast.
  • Doe (en houd) de deur zo min mogelijk open. Misschien een inkoppertje, maar erg belangrijk voor het beperken van het energieverbruik.
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3

Wat bewaar je in de koelkast?

Over het algemeen geldt: wat in de supermarkt gekoeld is, bewaar je thuis ook in de koelkast. Maar er zijn uitzonderingen.

Eieren staan in de supermarkt buiten de koeling maar kun je thuis het beste bewaren in de koelkast. Net als zacht fruit zoals aardbeien, bessen, frambozen en bramen.

Wat leg je waar?

In een koelkast zonder luchtcirculatie is de temperatuur niet overal gelijk. Bewaar dranken, kaas, boter en eieren in het bovenste deel. Daaronder bewaar je bederfelijke waren zoals vlees, gesneden groenten en fruit. In de groentelade bewaar je ongesneden groenten en fruit.

Benieuwd of je het thuis goed doet? Lees meer over het wel of niet gekoeld bewaren van producten.

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4

Koelkast schoonmaken

Maak de koelkast vaak genoeg schoon. Het liefst eenmaal per 3 maanden. Zo zorg je ervoor dat hij zuinig blijft werken en voorkom je de groei van bacteriën.

  1. Schakel de koelkast uit. Bewaar de producten in de winter buiten, in de zomer in koeltassen.
  2. Verwijder alle plateaus, laden, bakken en rekken. Maak ze schoon met afwasmiddel.
  3. Maak de binnenkant schoon met afwasmiddel of milde allesreiniger. Vergeet de deur en de deurrubbers niet.
  4. Maak het afvoergootje schoon met een wattenstaafje.
  5. Poets na met schoon water en maak alles droog met een schone theedoek.
  6. Maak 1 keer per jaar het rooster aan de achterkant schoon met een stofzuiger.

Lees meer:
Schoonmaken van je koelkast

Gebruikstips_koelkastschoonmaken

5

Koelkast vervoeren

Nieuwe koelkast

Heb je een nieuwe koelkast gekocht? Het is geen probleem als je de koelkast liggend, dus horizontaal vervoert. Zet de koelkast thuis rechtop. Na het vervoeren van de koelkast moet je even wachten met aanzetten. Laat de koelkast ongeveer 4 uur rusten voor je hem aanzet. Dit heeft te maken met de koelvloeistof. Hierna kun je de nieuwe koelkast in gebruik nemen.

Gebruikte koelkast

Wil je zelf je oude koelkast verhuizen? Deze kan lekken als je hem liggend vervoert. Schakel de koelkast minstens een paar uur voor hij vervoerd wordt uit. Laat hem volledig ontdooien en maak het koelvak en de vriezer goed schoon en droog. Laat de afvoerleiding leeglopen en stop het eind van de slang tijdens het vervoer in een plastic zak. Soms zit er een wateropvangbakje aan de achterkant van de koelkast. Gooi deze leeg voordat je de koelkast gaat vervoeren.

Gebruikstips_hoevervoerjeeenkoelkast

6

Je koelkast veilig plaatsen

Er zal niet snel een brand ontstaan in of door een koelkast, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom geven we je deze tips om veilig om te gaan met je koelkast:

  • Houd altijd genoeg ventilatieruimte tussen de koelkast en de muur of kast. Bij een inbouwmodel ongeveer 10 cm aan de achterkant. Warmte moet wegkunnen. Raadpleeg altijd de handleiding voor het advies van de fabrikant hierover.
  • Sluit de koelkast direct aan op een geaard stopcontact. Gebruik liever geen verlengsnoeren.
  • Plaats de koelkast niet naast het gasfornuis.
  • Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte.
  • Voorkom bij het plaatsen dat het snoer onder de koelkast bekneld kan raken.
Veilig plaatsen koelkast

7

Kapotte koelkast

Is je koelkast of een bepaald onderdeel kapot? Sommige problemen kun je eenvoudig zelf oplossen. In de handleiding staan oplossingen voor de meest voorkomende problemen. 

Lees meer:
Veelvoorkomende problemen met de koelkast

Je koelkast laten repareren

Maakt je koelkast een onverklaarbaar geluid of koelt hij niet meer goed? Of heb je ondanks No frost toch rijpvorming? Schakel dan de hulp in van een monteur. Kijk wel even in de handleiding of de fabrikant speciale eisen stelt aan reparaties door derden. En vraag altijd een prijsopgave vóór de monteur langskomt.

Je koelkast afdanken

Is je koelkast niet meer te repareren? Lever hem dan in bij de winkel waar je een nieuwe koelkast koopt. Of breng hem naar de milieustraat van je gemeente.

Lees meer:
Je kapotte koelkast repareren of afdanken

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