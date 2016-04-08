Gebruikstips voor je koelkast

Heb je een koelkast gekocht? Zorg dan dat je hem op de juiste temperatuur instelt en op de goede manier schoonmaakt. Daar geven we je een aantal tips voor. Ook lees je hoe je energiezuinig(er) met je koelkast omgaat en welke producten je in de koelkast bewaart.
Expert koelkasten
Wij raden een temperatuur van 4°C aan voor het koeldeel. Deze temperatuur remt de groei van bacteriën en schimmels. Voor het vriesdeel is -18°C de gewenste temperatuur.
Kijk in de handleiding van je koelkast hoe je de temperatuur instelt. Heb je geen handleiding meer? Dan vind je deze gemakkelijk op internet. Met een thermometer kun je controleren of de ingestelde temperatuur klopt. Zet de thermometer in een glas water voor een betrouwbare meting.
Lees meer:
Wat is de juiste koelkasttemperatuur?
Met deze tips ga je nog energiezuiniger met je koelkast om:
Over het algemeen geldt: wat in de supermarkt gekoeld is, bewaar je thuis ook in de koelkast. Maar er zijn uitzonderingen.
Eieren staan in de supermarkt buiten de koeling maar kun je thuis het beste bewaren in de koelkast. Net als zacht fruit zoals aardbeien, bessen, frambozen en bramen.
In een koelkast zonder luchtcirculatie is de temperatuur niet overal gelijk. Bewaar dranken, kaas, boter en eieren in het bovenste deel. Daaronder bewaar je bederfelijke waren zoals vlees, gesneden groenten en fruit. In de groentelade bewaar je ongesneden groenten en fruit.
Benieuwd of je het thuis goed doet? Lees meer over het wel of niet gekoeld bewaren van producten.
Maak de koelkast vaak genoeg schoon. Het liefst eenmaal per 3 maanden. Zo zorg je ervoor dat hij zuinig blijft werken en voorkom je de groei van bacteriën.
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Schoonmaken van je koelkast
Heb je een nieuwe koelkast gekocht? Het is geen probleem als je de koelkast liggend, dus horizontaal vervoert. Zet de koelkast thuis rechtop. Na het vervoeren van de koelkast moet je even wachten met aanzetten. Laat de koelkast ongeveer 4 uur rusten voor je hem aanzet. Dit heeft te maken met de koelvloeistof. Hierna kun je de nieuwe koelkast in gebruik nemen.
Wil je zelf je oude koelkast verhuizen? Deze kan lekken als je hem liggend vervoert. Schakel de koelkast minstens een paar uur voor hij vervoerd wordt uit. Laat hem volledig ontdooien en maak het koelvak en de vriezer goed schoon en droog. Laat de afvoerleiding leeglopen en stop het eind van de slang tijdens het vervoer in een plastic zak. Soms zit er een wateropvangbakje aan de achterkant van de koelkast. Gooi deze leeg voordat je de koelkast gaat vervoeren.
Er zal niet snel een brand ontstaan in of door een koelkast, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom geven we je deze tips om veilig om te gaan met je koelkast:
Is je koelkast of een bepaald onderdeel kapot? Sommige problemen kun je eenvoudig zelf oplossen. In de handleiding staan oplossingen voor de meest voorkomende problemen.
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Veelvoorkomende problemen met de koelkast
Maakt je koelkast een onverklaarbaar geluid of koelt hij niet meer goed? Of heb je ondanks No frost toch rijpvorming? Schakel dan de hulp in van een monteur. Kijk wel even in de handleiding of de fabrikant speciale eisen stelt aan reparaties door derden. En vraag altijd een prijsopgave vóór de monteur langskomt.
Is je koelkast niet meer te repareren? Lever hem dan in bij de winkel waar je een nieuwe koelkast koopt. Of breng hem naar de milieustraat van je gemeente.
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Je kapotte koelkast repareren of afdanken