Gebruikstips voor je koelkast

Over het algemeen geldt: wat in de supermarkt gekoeld is, bewaar je thuis ook in de koelkast. Maar er zijn uitzonderingen.

Eieren staan in de supermarkt buiten de koeling maar kun je thuis het beste bewaren in de koelkast. Net als zacht fruit zoals aardbeien, bessen, frambozen en bramen.

Wat leg je waar?

In een koelkast zonder luchtcirculatie is de temperatuur niet overal gelijk. Bewaar dranken, kaas, boter en eieren in het bovenste deel. Daaronder bewaar je bederfelijke waren zoals vlees, gesneden groenten en fruit. In de groentelade bewaar je ongesneden groenten en fruit.

Benieuwd of je het thuis goed doet? Lees meer over het wel of niet gekoeld bewaren van producten.