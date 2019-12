Wat is de juiste koelkasttemperatuur?

Vanuit gezondheidsoverwegingen is het advies om de temperatuur van een koelkast in te stellen tussen de 3 °C en 4 °C. Deze temperaturen remmen de groei van bacteriën en schimmels het beste. In de meeste koelkasten is de temperatuur niet overal gelijk. Wij geven je advies over welke producten je waar in de koelkast moet bewaren.

Koelkasttemperatuur instellen

Hoe de ingestelde temperatuur wordt aangegeven verschilt per koelkast. Bij de ene staat het in graden Celsius (°C), bij de andere in een genummerde stand van bijvoorbeeld 1 t/m 5. En in sommige koelkasten wordt een symbooltje gebruikt dat een toe- of afname weergeeft.

In de handleiding van je koelkast staat welke temperatuur bij een bepaalde stand hoort. Ben je de handleiding van je koelkast kwijt? Google dan het merk, typenummer en het woord 'handleiding'.

Temperatuur controleren

Met een koelkastthermometer controleer je of de temperatuur in de koelkast hetzelfde is als de temperatuur die je hebt ingesteld. De temperatuur in koelkasten met een traditionele compressor kan behoorlijk schommelen. In een koelkast met een invertermotor heb je hier geen last van omdat de motor altijd aanstaat.

Een koelkast met een traditionele compressor koelt in koelcycli. De motor slaat aan als de temperatuur te hoog wordt. Als de lucht op de ingestelde temperatuur is, slaat de motor weer af. Aan het begin van zo'n cyclus kan de temperatuur in de koelkast een paar graden hoger zijn dan de ingestelde temperatuur.

Tip: de temperatuur van de producten in de koelkast is veel constanter. Voor een betrouwbare meting kun je daarom het beste de thermometer in een glas water laten staan.

Wat moet waar?

In een koelkast zonder luchtcirculatie is de temperatuur niet overal gelijk. Waar het precies het warmst en het koudst is, hangt vooral af van de locatie van de vriezer. In de meeste modellen zit de vriezer onder het koeldeel. Dan is de temperatuurverdeling zoals op de afbeelding.

Zone 1 is het minst koud. Daar kan het zo'n 3 °C tot 4 °C warmer zijn dan de ingestelde temperatuur. Dit is de juiste plaats voor producten in pot, dranken, gebak, kaas, boter en eieren.

is het minst koud. Daar kan het zo'n 3 °C tot 4 °C warmer zijn dan de ingestelde temperatuur. Dit is de juiste plaats voor producten in pot, dranken, gebak, kaas, boter en eieren. Zone 2 is het koudste deel van de koelkast en de beste plek voor de bederfelijkste en bacterie gevoelige waren. Bijvoorbeeld vers vlees en vis, kliekjes, gesneden verse groenten en fruit en zuivelproducten van rauwe melk.

is het koudste deel van de koelkast en de beste plek voor de bederfelijkste en bacterie gevoelige waren. Bijvoorbeeld vers vlees en vis, kliekjes, gesneden verse groenten en fruit en zuivelproducten van rauwe melk. Zone 3 is de groentelade. Daar bewaar je verse, ongesneden groenten en fruit. Exotische fruitsoorten, zoals bananen en avocado's, kun je beter buiten de koelkast bewaren.

Ziekmakende bacteriën

In de kou van een koelkast vermenigvuldigen de meeste bacteriën en schimmels zich minder snel dan buiten de koelkast. Maar niet alle bacteriën hebben evenveel last van de kou.

Salmonella

Neem de darmbacterie salmonella. Deze kan aanwezig zijn in kip, varkensvlees en eieren. Deze bacterie groeit het snelst bij een temperatuur van 37 °C, maar gaat alleen dood bij verhitting. Kou vertraagt de groei alleen. Bij een temperatuur van rond de 4 °C vermenigvuldigt salmonella zich niet meer.

Bewaar salmonellagevoelige producten daarom in een voldoende koude koelkast en eet ze alleen als ze door en door gaar zijn. Voorkom kruisbesmetting via snijplanken en messen en was je handen en alle keukenmaterialen zorgvuldig af voor je ze voor iets anders gebruikt. Als er vocht uit zo'n product op het aanrecht terechtkomt, veeg dit dan liever weg met een wegwerpdoekje dan met een wasbare vaatdoek.

Listeria

De listeriabacterie is een darmbacterie die bij zwangere vrouwen kan leiden tot een miskraam of doodgeboren kind. Maar deze bacterie kan ook de oorzaak zijn van ernstige aandoeningen zoals hersen(vlies)ontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking. Listeria komt regelmatig voor in rauwe melk en rauwmelkse zuivelproducten. Ook de listeriabacterie gaat alleen dood bij verhitting. Bij lage temperaturen neemt de activiteit af. Lees meer over Listeria op de pagina's over de ESBL-bacterie.