Wat is de juiste koelkasttemperatuur?

Hoe koud moet een koelkast zijn?

Voor goed gekoelde producten is de beste temperatuur in het koeldeel 4 °C. Eten en drinken blijven bij deze temperatuur langer goed en ziekmakende bacteriën groeien nauwelijks.

Voor de vriezer is -18 °C de beste temperatuur. Dan blijven de voedingsstoffen in de ingevroren producten langer goed. Kouder kan ook, maar dat vraagt meer energie. Met -18 °C zit je goed.

Snelheid ook belangrijk

Het is ook belangrijk dat een koelkast de etenswaren snel naar de gewenste temperatuur afkoelt en invriest. In onze test zien we bijvoorbeeld koelkasten die producten ruim binnen een dag goed hebben ingevroren. Maar er zijn ook koelkasten die daar 2 dagen of nog langer over doen.

In onze koelkast-vergelijker kun je filteren op koelkasten die snel koelen en/of snel invriezen.

Wanneer is je koelkast te warm of te koud?

Temperatuur Advies 2–3 °C Erg koud. Producten kunnen sneller bevriezen, vooral achterin of onderin. 4 °C Ideaal voor de koelkast. 5–6 °C Meestal nog acceptabel, maar 4 °C is beter voor bederfelijke producten. Probeer de koelkast een tandje kouder te krijgen. 7–8 °C Aan de warme kant. Pas de instelling aan en meet opnieuw. 10 °C Te warm. Pas de instelling aan en meet opnieuw. Nog te warm? Controleer of de koelkast goed sluit en genoeg ventileert.

Temperatuur instellen: welke stand kies je?

Hoe je deze temperaturen instelt, verschilt per merk of model koelkast. Bij de ene koelkast gaat het in graden Celsius (°C), bij de andere staan er cijfers van bijvoorbeeld 1 t/m 5 bij de thermostaat. En soms gebruikt een koelkast een symbooltje dat een stijging of daling betekent.

In de handleiding van je koelkast staat vaak welke stand of temperatuur de fabrikant aanbeveelt. Ben je de handleiding van je koelkast kwijt? Kijk dan op de website van de fabrikant en zoek daar op het typenummer van de koelkast. Op de webpagina van die koelkast kun je vaak de gebruiksaanwijzing downloaden. Het typenummer vind je meestal binnen in de koelkast op een klein plaatje, al kan het even zoeken zijn.

Alleen ingestelde temperatuur zichtbaar

Bij veel koelkasten staan er temperaturen weergegeven op een display, soms binnenin en soms buiten op de deur. Dit zijn niet de daadwerkelijke temperaturen binnenin de koelkast. Het display toont namelijk alleen de temperaturen die je hebt ingesteld. En dat wil niet zeggen dat de koelkast die temperaturen ook daadwerkelijk haalt. Het loont dan ook zeker de moeite om zelf eens te meten welke temperaturen er daadwerkelijk gehaald worden.

Hoe meet je de temperatuur in je koelkast?

Met een koelkastthermometer controleer je of de temperatuur in de koelkast ook echt is zoals je het hebt ingesteld. Koelkastthermometers vind je al vanaf een paar euro.

Tip: de temperatuur van de producten in de koelkast blijft veel meer gelijk. Voor een betrouwbare meting kun je de thermometer daarom het beste in een glas water zetten.

Waarom schommelt de temperatuur in de koelkast?

De temperatuur in koelkasten met een traditionele compressor kan behoorlijk schommelen. Zo'n compressor slaat namelijk pas aan wanneer de temperatuur te hoog wordt. En pas wanneer de lucht op de ingestelde temperatuur is, slaat de motor weer af.

Aan het begin van zo'n koelcyclus kan de temperatuur in de koelkast dan ook een paar graden hoger zijn dan de temperatuur die je hebt ingesteld. Daarom kan het soms nodig zijn om de koelkast wat kouder in te stellen.

In een koelkast met een invertermotor heb je hier minder last van. Hier staat de motor eigenlijk altijd aan en wordt er veel sneller gereageerd op temperatuursveranderingen.

Blijft je koelkast te warm? Bekijk mogelijke oorzaken:

Problemen met de koelkast: oorzaken en oplossingen

Wat bewaar je waar in de koelkast?

De temperatuur is meestal niet overal hetzelfde in je koelkast. Daarom maakt het uit waar je eten neerlegt. Zet bederfelijke producten, zoals vlees, vis en kliekjes, op de koudste plek. Groente en fruit leg je meestal in de groentelade. Zo blijft je eten langer goed.

Veelgestelde vragen