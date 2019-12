Afdanken en repareren van koelkasten

Een koelkast wordt soms overbodig of gaat stuk. Wat doe je er dan mee? In de schuur laten staan of aan de straat zetten zijn niet de beste keuzes - in elk geval niet voor het milieu. Maar een oude energieverslindende koelkast nog langer gebruiken is ook niet de milieuvriendelijkste oplossing. Lees wat je kunt doen met een oude of kapotte koelkast.

Repareren

Een kapotte koelkast betekent lang niet altijd dat hij wegmoet. Een kapotte koelkast repareren is voor koelkasten die jonger zijn dan pakweg 5 jaar over het algemeen milieuvriendelijker dan weggooien, omdat het grondstoffen, energie en afval spaart als je hem langer gebruikt.

Bekijk hoe je de meestvoorkomende problemen bij koelkasten herkent en wat je eraan kunt doen.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je de oorzaak van het probleem niet kunt vinden of het is een reparatie die je liever aan een professional overlaat. Bekijk hoe je het beste een geschikte reparateur vindt, en waar je op moet letten.

Niet meer te repareren

Een oudere koelkast verbruikt vaak veel zoveel energie dat blijven gebruiken toch niet altijd de milieuvriendelijkste oplossing is. Is de koelkast ouder dan 10 jaar, dan kun je hem beter inleveren bij de milieustraat, of bij de winkel waar je een nieuwe koelkast koopt.

Weggeven of verkopen

Een koelkast die niet ouder is dan 10 jaar kun je weggeven of verkopen.

Denk voor weggeven (ook eens) aan:

Familie, vrienden en kennissen.

(Sport)verenigingen.

Kringloopwinkels.

Goededoelenwinkels.

Een gratis advertentie met ‘gratis af te halen’ in de supermarkt of op een website als martkplaats.nl, speurders.nl en gratisaftehalen.nl.

Verkopen kan via:

Verkoopwebsites zoals Marktplaats.nl en Speurders.nl.

Veiligwebsites zoals eBay.

Gratis advertentie in de supermarkt.

Voor verkoop is het beter als je de productinformatie die destijds bij de koelkast geleverd werd, zoals de handleiding en het energielabel, nog hebt. Energieverslindende, oude koelkasten (in elk geval koelkasten die ouder zijn dan 10 jaar) kun je beter niet meer verkopen, maar afdanken via de milieustraat, of via de winkel waar je een nieuwe koelkast koopt.

Inleveren via de winkel

Koelkasten bevatten stoffen en materialen die schadelijk zijn als ze in het milieu terechtkomen, zoals koelvloeistof, bepaalde gassen en zware metalen. Door ze op de juiste manier af te danken, kunnen ze milieuvriendelijk verwerkt worden en onderdelen worden gerecycled.

Als je een nieuwe koelkast koopt, is de winkelier verplicht de oude in te nemen. De winkelier zorgt er dan voor dat de koelkast milieuvriendelijk wordt verwerkt. Een oude koelkast inleveren is gratis. Je hebt hier namelijk al voor betaald via de verwijderingsbijdrage. De verwijderingsbijdrage is tegenwoordig bij de aanschafprijs van een apparaat inbegrepen, en wordt niet meer apart op de bon vermeld.

Grofvuil

De mogelijkheden en regels voor het afdanken van een oude koelkast via het grofvuil, verschillen per gemeente. Informeer daarom bij de gemeente welke mogelijkheden en regels er in jouw gemeente gelden.

