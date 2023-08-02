Tweedehands spullen: wat zijn mijn rechten?

Belangrijk bij wie je koopt

Koop je een tweedehands auto bij een garage? Dan heb je andere rechten dan wanneer je die via Marktplaats bij iemand thuis ophaalt. Let dus goed op bij wie je koopt.

Gekocht bij een winkel of bedrijf

Volgens de wet heb je recht op een goed product. Dat betekent dat een product niet zomaar kapot mag gaan. Gebeurt dat wel? Dan mag je vragen om reparatie of een nieuw product. Een verkoper moet dan bewijzen dat hij je een goed product heeft verkocht. Dit recht heb je als consument wanneer je iets koopt in een winkel.

Deze regels gelden ook als het gaat om een winkel met tweedehands producten. Wel mag je iets minder verwachten van een tweedehands product dan van een nieuw product. Toch hoef je niet te verwachten dat je tweedehands koelkast binnen een week begint te roken.

Aankoop tweedehands auto: je rechten

Van een auto mag je verwachten dat je hiermee veilig kunt rijden. Dat geldt ook voor een tweedehands auto die je bij een garage koopt.

Regels garantie

Krijgt de auto problemen binnen 1 jaar nadat je 'm hebt gekocht? En kun je hierdoor niet meer (veilig) rijden? Dan zegt de wet dat dit probleem er al was toen je de auto kocht. Je hebt dan mogelijk recht op gratis reparatie of een andere auto. Tenzij de verkoper kan bewijzen dat hij je een ‘goede’ auto heeft verkocht. En dat de problemen komen omdat je de auto bijvoorbeeld verkeerd hebt gebruikt.

Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat een teruggedraaide kilometerstand sowieso fout is. Kom je hier later pas achter? Dan mag je de verkoper laten weten dat hij hiervoor met een oplossing moet komen.

Goed controleren voor aankoop

Een tweedehands auto kan natuurlijk eerder kapot gaan als hij al heel oud is. Of als er veel kilometers op de teller staan. Bij dit soort producten geldt daarom een onderzoeksplicht. Dat betekent dat je goed moet doorvragen. En dat je de auto goed moet controleren voor je 'm koopt. Bijvoorbeeld met een proefrit en een aankoopkeuring. Of neem iemand mee die veel over auto's weet.

Geschillencommissie

Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je met klachten soms terecht bij de Geschillencommissie. Ook een winkel met tweedehands producten is soms lid van een geschillencommissie. Garages kunnen lid zijn van Bovag.

Gekocht via Marktplaats

Als consument heb je bepaalde rechten wanneer je een product koopt bij een winkel of bedrijf. Maar koop je iets van een particulier? Bijvoorbeeld via Marktplaats of op de vrijmarkt? Dan ben je geen consument. En heb je dus niet dezelfde rechten als wanneer je het in een winkel kocht.

Oplossen met de verkoper

Toch moet een verkoper natuurlijk wel zijn afspraken nakomen. Krijg je een beschadigd product? Of is het product anders dan op de foto's of in de advertentietekst? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verkoper om dit te vertellen. Vertel wat je klacht is en bekijk of je het samen kunt oplossen.

Heb je geen gegevens van de verkoper? Bekijk dan of je de gegevens kunt opvragen via je bank.

Kopersbescherming

Sommige platforms voor de verkoop van tweedehands spullen bieden kopersbescherming aan. Zo krijgt de verkoper het geld niet betaald als de koper aangeeft dat er een probleem is met het product. En kan het platform bemiddelen bij problemen. De koper betaalt voor de bescherming een klein percentage van de koopprijs.

Bij Vinted geldt de kopersbescherming bijvoorbeeld automatisch. Bij Marktplaats kan de koper ervoor kiezen.

Soms winkelgarantie

Als je een product koopt bij een particulier heb je soms nog winkelgarantie. Dat is extra garantie van de winkel waar de verkoper het product ooit heeft gekocht.

De winkelgarantie verhuist meestal voor de overgebleven duur mee naar de nieuwe eigenaar. Kreeg de verkoper 5 jaar winkelgarantie en koop jij het product na 3 jaar gebruik? Dan heb je dus mogelijk nog 2 jaar winkelgarantie. Voor extra garantie van de fabrikant kan dat anders zijn.

Vraag de verkoper of er nog garantie op het product zit. En vraag of hij je het aankoopbewijs en de informatie over de garantie kan geven.