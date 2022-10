Tweedehands spullen: wat zijn mijn rechten?

Belangrijk bij wie je koopt

Koop je een tweedehands auto bij een garage? Dan heb je andere rechten dan wanneer je het via Marktplaats bij iemand thuis ophaalt. Let dus goed op bij wie je koopt.

Gekocht bij een winkel of bedrijf

Volgens de wet heb je recht op een goed product. Dat betekent dat een product niet zomaar kapot mag gaan. Gebeurt dat wel? Dan mag je vragen om reparatie, een nieuw product of je geld terug. Een verkoper moet dan bewijzen dat hij je een goed product heeft verkocht. Dit recht heb je als consument wanneer je iets koopt in een winkel.

Deze regels gelden ook als het gaat om een winkel met tweedehands producten. Wel mag je iets minder verwachten van een tweedehands product dan van een nieuw product. Toch hoef je niet te verwachten dat je tweedehands koelkast binnen een week begint te roken.

Tweedehands auto

Van een auto mag je verwachten dat je hiermee veilig kunt rijden. Dat geldt ook voor een tweedehands auto die je bij een garage koopt.

Vanaf 27 april 2022 zijn er nieuwe regels over garantie, waardoor je beter beschermd bent. Ook wanneer je een tweedehands auto koopt. Kocht je de auto na 27 april 2022 en krijgt de auto binnen een jaar problemen? En kun je hierdoor niet meer (veilig) rijden? Dan zegt de wet dat dit probleem er al was toen je de auto kocht. De verkoper mag dan bewijzen dat hij een ‘goede’ auto verkocht. Voor auto's die je voor 27 april 2022 bij een garage kocht gelden andere regels.

Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat een teruggedraaide kilometerstand sowieso fout is. Kom je hier later pas achter? Dan mag je de verkoper laten weten dat hij hiervoor met een oplossing moet komen.

Een tweedehands auto kan natuurlijk eerder kapot gaan als hij al heel oud is. Of als er veel kilometer op de teller staat. Bij dit soort producten geldt daarom een onderzoeksplicht. Dat betekent dat je de auto goed moet controleren voor je het koopt. Bijvoorbeeld met een proefrit en een aankoopkeuring.

Zorg dat je goed doorvraagt als je een tweedehands product koopt. En neem iemand mee die veel over het product weet.

Geschillencommissie

Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je met klachten soms terecht bij de Geschillencommissie. Ook een winkel met tweedehands producten is soms lid van een geschillencommissie. Garages kunnen lid zijn van Bovag.

Gekocht via Marktplaats

Als consument heb je bepaalde rechten wanneer je een product koopt bij een winkel of bedrijf. Maar koop je iets van een particulier? Dan ben je geen consument. En heb je dus niet dezelfde rechten als wanneer je het in een winkel kocht.

Toch moet een verkoper natuurlijk wel zijn afspraken nakomen. Krijg je een beschadigd product? Of zag het er anders uit op foto's of de advertentie van bijvoorbeeld Marktplaats? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verkoper om dit te vertellen. Vertel wat je klacht is en bekijk of je het samen kunt oplossen.

Heb je geen gegevens van de verkoper? Bekijk dan of je de gegevens kunt opvragen via je bank.

Soms winkelgarantie

Als je een product koopt bij een particulier heb je soms nog winkelgarantie. Vraag hiernaar bij de verkoper. En vraag of hij kan bewijzen wanneer en waar het product is gekocht. Neem ook contact op met de winkel om te controleren of dit klopt.