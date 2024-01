Belastingvrij verkopen via Marktplaats

Meestal hoef je geen belasting te betalen over je verkopen op Marktplaats, Facebook of Vinted. Dit geldt bijvoorbeeld als je het speelgoed verkoopt waar je kind niet meer mee speelt. Of de meubels uit het huis van je overleden ouder. Ook je garderobe kun je met een gerust hart op Vinted of een ander platform verkopen. Zeker als:

De aankoopwaarde meer is dan de opbrengst bij verkoop.

Je de spullen zelf gewoon gebruikt hebt.

En je vooraf niet het doel hebt om winst te maken.

Meldingsplicht bij meer dan 30 transacties

Wel kan het zijn dat het platform informatie over je transacties doorgeeft aan de Belastingdienst. Dit gebeurt als je meer dan 30 transacties per kalenderjaar doet, of meer dan €2000 aan omzet in een kalenderjaar haalt. Maar dat betekent niet automatisch dat je belasting moet gaan betalen. Deze grenzen gelden alleen voor de rapportageplicht van de platforms.

Geld verdienen op internet

De Belastingdienst geeft aan dat je inkomsten uit hobby activiteiten niet hoeft aan te geven. Maar er staat niet wat precies een 'hobby activiteit' is.

Stel dat je online goedkope merkkleding of merkspullen koopt en deze weer verkoopt. Dan ben je aan het handelen als een ondernemer. En dan is je waarschijnlijk ook om er geld mee te verdienen. In dat geval is de kans groot dat de Belastingdienst vindt dat je een ‘bron van inkomen’ hebt en moet je je winst opgeven in je aangifte.

Stel je verkoopt op internet goederen om de gemaakte kosten terug te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van sieraden of het bakken van taarten voor familie of vrienden, waarbij zij de kostprijs betalen.

Deze activiteiten kunnen langzaam uitgroeien tot een onderneming. In de wet staat niet beschreven wanneer dit precies is. Ga je taarten maken voor vrienden van vrienden? Of voor het halve voetbalelftal van je kind? Dan gaat dit verder dan de familie- en vriendenkring. En valt dit onder een bron van inkomen.

Als je twijfelt of je activiteiten verder gaan dan een hobby, kun je dit voorleggen aan de Belastingdienst.

Geen ondernemer wel overige inkomsten

Is iets meer dan een hobby-activiteit, maar ben je geen ondernemer? Heb je bijvoorbeeld een handeltje op internet naast je baan? Dan heet dit 'resultaat uit overige werkzaamheden'. Je inkomsten geef je op in je aangifte en je mag je kosten hier vanaf halen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij het bepalen van de winst van een ondernemer. In je aangifte kun je bij 'inkomsten' aangeven dat je ‘inkomsten uit overig werk’ hebt. Vervolgens vul je de inkomsten en de kosten apart in.

Twijfel je of je ondernemer bent? Doe dan de check op de website van de Belastingdienst.

Oneerlijke concurrentie

Het niet opgeven van je inkomsten zorgt voor oneerlijke concurrentie. Bedrijven die dezelfde spullen verkopen, moeten dit tegen een hogere prijs doen. Zij moeten namelijk belasting betalen over hun omzet, zelf zorgen voor een pensioenregeling en iets regelen bij ziekte. In het geval van het bakken van taarten ben je eigenlijk een concurrent van de bakker. Maar omdat jij het erbij doet, ben je tevreden met een lagere prijs. Dat zorgt voor oneerlijke concurrectie voor de bakker. Daarnaast loopt een ondernemer risico’s. Er is een kans dat een koper niet betaalt. Of dat je geen werk of koper kunt vinden.

Consument of ondernemer?

Wanneer ben je een ondernemer? Uiteindelijk hangt het van je situatie af of je ondernemer bent. Dit zijn enkele voorwaarden die in de wet staan: